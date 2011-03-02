Zotac, AMD'nin Fusion platformunu kullanan mini bilgisayarlarını duyurdu

Yüksek performanslı ekran kartlarına ek olarak Mini-ITX anakartları ve kompakt boyutlu sistemleriyle de sık sık gündeme gelen Zotac, AMD'nin Brazos kod adlı yeni nesil Fusion platformunu kullanan ZBox AD02 ve AD02 Plus isimli mini bilgisayarlarını duyurdu. Bobcat mimarisini temel alan ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinin güç verdiği sistemler, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve hem DirectX 11 hem de 1080p video hızlandırma desteği sunan Radeon HD 6310 IGP'sini kullanıyorlar.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi teknolojisiyle donatılan ve çift USB 3.0 portuna sahip olan sistemler, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyorlar. İki sistem arasındaki temel farkı ise depolama birimi ve bellek belirliyor. Barebone formundaki ZBox AD02 modelinde bellek ve sabit diske yer verilmezken, AD02 Plus modeli ise 2GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Sahip olduğu gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle oturma odalarında HDTV'nin yanına aday oılan Zotac'ın ZBox serisi yeni bilgisayarlarının yakında satışa sunulması bekleniyor.