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Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını satışa sunuyor

7 yıl
13,3b
1
17
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcılar tarafından daha çok ekran kartlarıyla tanınan Zotac, mini-bilgisayar üretiminde son dönemin en agresif isimleri arasında yer alıyor. ZBox serisi altında farklı seçenekler sunan firma, ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği VIA Nano işlemcili yeni sistemini bu ayın sonuna doğru kullanıma sunmayı planlıyor.
127 x 127 x 45 mm boyutlarındaki fiziksel yapısı ile son derece kompakt olan yeni sistemi, VIA'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden güç alıyor. Yine VIA tarafından geliştirilen ve üzerinde entegre grafi birimi de bulunan VX900H çipsetli anakartın yataklık ettiği sistem, 4GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına da olanak tanıyor.
Barebone ve komple sistem olarak iki farklı konfigürasyon seçeneği ile pazara sunulacak olan yeni sistemin öne çıkan diğer özellikleri arasında, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, Bluetooth 3.0, USB 3.0 ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Yeni sistemin Barebone olan yani üzerinde bellek ve disk bulunmayan versiyonu 130$, 2GB RAM ve 320GB disk ile gelen versiyonu ise 260$ olacak.

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Einstein 7 yıl en beğenilen
Tam download bilgisayarı işte.
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DH Misafiri 7 yıl
ya aaah bide pcı expres slotu varmıydı acep ne acaip hd satellite receiver olurdu bu cihaz. için için bakıyorum ama galiba böyle bir ekleme şansımız yok gibi.
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Tek-nolojik 7 yıl
saitouhajime
Şimdi abes mi olacak bilmiyorum ama, bundan ısmarlayacağım ve getirecek olan bilgisayarcı model soruyor, anlatamıyorum, bunu ısmarlarken Zotac via x2 işlemcili mini bilgisayar olarak mı soracaz?

Bu bilgisayar ''ZBOX nano VD01 Plus mini-PC'' olarak satışa sunulmuş bu şekilde yazıldığında çıkıyor.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Şimdi abes mi olacak bilmiyorum ama, bundan ısmarlayacağım ve getirecek olan bilgisayarcı model soruyor, anlatamıyorum, bunu ısmarlarken Zotac via x2 işlemcili mini bilgisayar olarak mı soracaz?
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dellino 7 yıl
Zotac çalışıyor. Diğer markalar bakıyor.
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NuKe_MaNia 7 yıl
HTPC için ideal sistem
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DH Misafiri 7 yıl
Zotac'ın sitesinde AMD Fusion platformu var. VIA yı bilemicem ama AMD'li olan tadından yenmez sanırım :)
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cro@oan 7 yıl
bır tarafda ekranlar buyuyor..bır tarafdan pc ler kuculuyor ..dıger yandan cep telefonları kucugu makulken sımdı kocaman ekranlı olmalı dıye bır gorus hakım pıyasaya .. bır oyle bır boyle anlayacagınız .. ben derım kı .:!
..para darphanede basılır... ımzası atılır ...bankonot olur ...akaaaarrrr durur aga ...!!!
..anlayana ...
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Tek-nolojik 7 yıl
SERIM
Tek-nolojik Harddisk ve ram bulunmayan versiyonu 130$ zaten hazırda ssd var 64gb, ram 25$ desek gayet güzel fiyatlara çıkıyor. Tabi Türkiye şartları için bunlar hayal, 200$ bile vermeye razıyım hdd ve ramsiz olarak ama nerdee..
Fiyat açısından sorun olacağını sanmam, İşlemci ,Ram vs gibi ürünler yurt dışından çokta pahalı değil artık Türkiyede. Önemli olan burayada gelmesi.

İşlemci ve ram gibi parçaların yurtdışından pahalı olmadığı konusunda aynı fikirdeyim ama böyle parçalar için durum farklı oluyor genelde. Bir örnek vereyim; Via'nın pico itx anakartının fiyatı yurtdışında 200$ civarıyken Türkiye'ye getiren sadece bir firma vardı ve fiyatı 670 lira civarındaydı. Benim şikayetim zaten getiren firmaların koyduğu kar oranları. Ama daha büyük bir firma bu işi ele alırda böyle ürünlerin satışını yaparsa hem fiyatlar uygun olur hemde satış oranı yüksek olur diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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SERIM 7 yıl Tek-nolojik
Tek-nolojik

SERIM

Tek-nolojik Harddisk ve ram bulunmayan versiyonu 130$ zaten hazırda ssd var 64gb, ram 25$ desek gayet güzel fiyatlara çıkıyor. Tabi Türkiye şartları için bunlar hayal, 200$ bile vermeye razıyım hdd ve ramsiz olarak ama nerdee..
Fiyat açısından sorun olacağını sanmam, İşlemci ,Ram vs gibi ürünler yurt dışından çokta pahalı değil artık Türkiyede. Önemli olan burayada gelmesi.


İşlemci ve ram gibi parçaların yurtdışından pahalı olmadığı konusunda aynı fikirdeyim ama böyle parçalar için durum farklı oluyor genelde. Bir örnek vereyim; Via'nın pico itx anakartının fiyatı yurtdışında 200$ civarıyken Türkiye'ye getiren sadece bir firma vardı ve fiyatı 670 lira civarındaydı. Benim şikayetim zaten getiren firmaların koyduğu kar oranları. Ama daha büyük bir firma bu işi ele alırda böyle ürünlerin satışını yaparsa hem fiyatlar uygun olur hemde satış oranı yüksek olur diye düşünüyorum.



büyük harfle işaretlediğim bölümlere aynen katılıyorum. Yıllardır teknoloji takip ederim belli kalemlerde maalesef durum böyle.
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yc#1 7 yıl
AMD ve VIA işlemcili çözümleri tüketiciden esirgemeyen Zotac'a teşekkürler.
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Tek-nolojik 7 yıl
Harddisk ve ram bulunmayan versiyonu 130$ zaten hazırda ssd var 64gb, ram 25$ desek gayet güzel fiyatlara çıkıyor. Tabi Türkiye şartları için bunlar hayal, 200$ bile vermeye razıyım hdd ve ramsiz olarak ama nerdee..
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SERIM 7 yıl

Tek-nolojik

Harddisk ve ram bulunmayan versiyonu 130$ zaten hazırda ssd var 64gb, ram 25$ desek gayet güzel fiyatlara çıkıyor. Tabi Türkiye şartları için bunlar hayal, 200$ bile vermeye razıyım hdd ve ramsiz olarak ama nerdee..


Fiyat açısından sorun olacağını sanmam, İşlemci ,Ram vs gibi ürünler yurt dışından çokta pahalı değil artık Türkiye'de. Önemli olan burayada gelmesi.
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selcuk20 7 yıl
Bence çok hoş bir cihaz. Fiyatı da makul. Eve alınıp TV'nin altına internet ve ofis işlemleri gibi fazla güç gerektirmeyen işlemler için kullanılabilir. Umarım ülkemize de uygun fiyatla gelir.
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