Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını satışa sunuyor

Son kullanıcılar tarafından daha çok ekran kartlarıyla tanınan Zotac, mini-bilgisayar üretiminde son dönemin en agresif isimleri arasında yer alıyor. ZBox serisi altında farklı seçenekler sunan firma, ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği VIA Nano işlemcili yeni sistemini bu ayın sonuna doğru kullanıma sunmayı planlıyor.

127 x 127 x 45 mm boyutlarındaki fiziksel yapısı ile son derece kompakt olan yeni sistemi, VIA'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden güç alıyor. Yine VIA tarafından geliştirilen ve üzerinde entegre grafi birimi de bulunan VX900H çipsetli anakartın yataklık ettiği sistem, 4GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına da olanak tanıyor.

Barebone ve komple sistem olarak iki farklı konfigürasyon seçeneği ile pazara sunulacak olan yeni sistemin öne çıkan diğer özellikleri arasında, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, Bluetooth 3.0, USB 3.0 ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Yeni sistemin Barebone olan yani üzerinde bellek ve disk bulunmayan versiyonu 130$, 2GB RAM ve 320GB disk ile gelen versiyonu ise 260$ olacak.