Zotac, VIA Nano X2 işlemcili mini bilgisayarını satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcılar tarafından daha çok ekran kartlarıyla tanınan Zotac, mini-bilgisayar üretiminde son dönemin en agresif isimleri arasında yer alıyor. ZBox serisi altında farklı seçenekler sunan firma, ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği VIA Nano işlemcili yeni sistemini bu ayın sonuna doğru kullanıma sunmayı planlıyor.
127 x 127 x 45 mm boyutlarındaki fiziksel yapısı ile son derece kompakt olan yeni sistemi, VIA'nın 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Nano X2 U4025 işlemcisinden güç alıyor. Yine VIA tarafından geliştirilen ve üzerinde entegre grafi birimi de bulunan VX900H çipsetli anakartın yataklık ettiği sistem, 4GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına da olanak tanıyor.
Barebone ve komple sistem olarak iki farklı konfigürasyon seçeneği ile pazara sunulacak olan yeni sistemin öne çıkan diğer özellikleri arasında, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, Bluetooth 3.0, USB 3.0 ve görüntü aktarımı için HDMI ile DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Yeni sistemin Barebone olan yani üzerinde bellek ve disk bulunmayan versiyonu 130$, 2GB RAM ve 320GB disk ile gelen versiyonu ise 260$ olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu bilgisayar ''ZBOX nano VD01 Plus mini-PC'' olarak satışa sunulmuş bu şekilde yazıldığında çıkıyor.
..para darphanede basılır... ımzası atılır ...bankonot olur ...akaaaarrrr durur aga ...!!!
..anlayana ...
İşlemci ve ram gibi parçaların yurtdışından pahalı olmadığı konusunda aynı fikirdeyim ama böyle parçalar için durum farklı oluyor genelde. Bir örnek vereyim; Via'nın pico itx anakartının fiyatı yurtdışında 200$ civarıyken Türkiye'ye getiren sadece bir firma vardı ve fiyatı 670 lira civarındaydı. Benim şikayetim zaten getiren firmaların koyduğu kar oranları. Ama daha büyük bir firma bu işi ele alırda böyle ürünlerin satışını yaparsa hem fiyatlar uygun olur hemde satış oranı yüksek olur diye düşünüyorum.
büyük harfle işaretlediğim bölümlere aynen katılıyorum. Yıllardır teknoloji takip ederim belli kalemlerde maalesef durum böyle.
Fiyat açısından sorun olacağını sanmam, İşlemci ,Ram vs gibi ürünler yurt dışından çokta pahalı değil artık Türkiye'de. Önemli olan burayada gelmesi.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13293 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, fiyat ve zotac