Zotac entegre GeForce GT 430 GPU'suna sahip Mini-ITX anakart hazırladı

Arka arkaya duyurduğu anakart modelleriyle gündemden düşmeyen Zotac, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilginç bir çözümünü daha tanıttı. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için H67 çipsetli Mini-ITX anakart hazırlayan firma, diğer üreticilerden farklı olarak anakart üzerinde Nvidia'nın GeForce GT 430 GPU'sunu (GF108) entegre olarak sunuyor.

LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine tam destek sunan anakart, üzerinde yer alan entegre GF108 GPU'su ile 3D grafik hızlandırma ve 1080p video oynatma yetenekleri sunuyor. Benzer özellikler Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimlerince de sunulsa da Zotac, CUDA ve GPGPU gibi özelliklerin fark yaratacağını ve GT 430'un daha yüksek oyun performansı sunacağını belirtiyor. Anakart bağlantısını PCIe x16 veri yolu üzerinden gerçekleştiren GPU, 96x paralel işlem birimi, 16x doku ünitesi ve 4x ROP birimiyle geliyor, ayrıca 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Üzerinde iki adet SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, dört adet SATA portu, iki adet SATA-III portu, iki adet USB 3.0 ve iki adet te USB 2.0 konnektörleriyle geliyor.

Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimi için üzerinde bir adet DVI çıkışı bulunan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x4 hızında çalışan genişleme slotuna da sahip. Üzerinde yer alan entegre GF108 GPU'su ile fark yaratmayı başaran Mini-ITX anakartın özellikle medya bilgisayarlarında kullanılması beklenirken, çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.