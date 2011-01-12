Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac entegre GeForce GT 430 GPU'suna sahip Mini-ITX anakart hazırladı

8 yıl
10,6b
1
7
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Arka arkaya duyurduğu anakart modelleriyle gündemden düşmeyen Zotac, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilginç bir çözümünü daha tanıttı. Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için H67 çipsetli Mini-ITX anakart hazırlayan firma, diğer üreticilerden farklı olarak anakart üzerinde Nvidia'nın GeForce GT 430 GPU'sunu (GF108) entegre olarak sunuyor.

LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine tam destek sunan anakart, üzerinde yer alan entegre GF108 GPU'su ile 3D grafik hızlandırma ve 1080p video oynatma yetenekleri sunuyor. Benzer özellikler Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimlerince de sunulsa da Zotac, CUDA ve GPGPU gibi özelliklerin fark yaratacağını ve GT 430'un daha yüksek oyun performansı sunacağını belirtiyor. Anakart bağlantısını PCIe x16 veri yolu üzerinden gerçekleştiren GPU, 96x paralel işlem birimi, 16x doku ünitesi ve 4x ROP birimiyle geliyor, ayrıca 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Üzerinde iki adet SO-DIMM bellek slotu bulunan anakart, dört adet SATA portu, iki adet SATA-III portu, iki adet USB 3.0 ve iki adet te USB 2.0 konnektörleriyle geliyor.

Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimi için üzerinde bir adet DVI çıkışı bulunan anakart, harici ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x4 hızında çalışan genişleme slotuna da sahip. Üzerinde yer alan entegre GF108 GPU'su ile fark yaratmayı başaran Mini-ITX anakartın özellikle medya bilgisayarlarında kullanılması beklenirken, çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CyberExplorer 8 yıl
Şu anakartı 150-200 dolar seviyesinde ve 775 soket ile yapsanıza bizde takalım bir dual core celeron ve tam istediğim HTPC sistemi kurayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
Zotak iyisin hoşsun ama aşırı pağlısın be kardeşim bütçemizi aşıyorsun hep eve HTPC kuralımdesek el yakıyor ürünlerin Bu anakart ta 1. bilgisayarımız olamaz ki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 8 yıl
2ci el bu ya :D , anakartı bile sunta vidasıyla tutturmuşler, sogutuca pis bişeyler denemiş demekki adamlar çalışıo ole yapıp cıkarmıolar buraya demek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Geta 8 yıl
Soğutucunun üzeri tozlanmış. Neden acaba :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
normalde siyah renk daha asil, premium bir hava verir ama anakarti oyle bir yapmislar ki sanki mezatta satilan yangindan kurtarilmis mal havasi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 8 yıl
iyi güzel de illada aldıracaklar ya o sandy brıdge işlemciyi:D başka chıpsetli kartında nie yok bu entegre gt 430, şimdimi aklına geldi zotac dicem ama olmucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Fusiondan sonrada bole seyler garip geliyor artık.Hemen benimsedim yeni teknoloji bunlar artık kesmiyor.
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim