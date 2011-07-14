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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan 26 fazlı güç tasarımına sahip anakart; Z68 SuperOverclocking

7 yıl
10,3b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan 26 fazlı güç tasarımına sahip anakart; Z68 SuperOverclocking
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve son dönemde kompakt boyutlu hepsi bir arada anakart çözümleriyle de gündeme gelen Zotac, Intel'in Z68 çipsetli için güç tasarımı en gelişmiş anakartlardan birini pazara sunmaya hazırlanıyor. Hız aşırtma odaklı anakart arenasına güçlü bir giriş yapmak isteyen firma, Crown Edition-ZT-Z68 U1DU3 kod adını taşıyan ve E-ATX form faktörüyle standartlardan daha büyük olan 26 fazlı yeni anakart modeliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
330 × 305 mm boyutlarında olan ve 24 +1 +1 konfigürasyonunda olmak üzere 26 fazlı güç tasarımına sahip olan özel anakart, yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in Z68 yonga setini kullanıyor ve LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci ailesinin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet DIMM slotu ile 2133MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan kaslı anakart,  çoklu ekran kartı kurulumları için dört adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Nvidia'nın NF200 yongası ile 16x + 16x konfigürasyonunda multi-gpu kurulumuna olanak tanıyan anakarta yüksek kaliteli komponentler eşlik ediyor.
Üzerinde yer alan Mini PCIe slotu ile MSata uyumlu SSD sürücülerin kullanımına olanak tanıyan ve Intel'in Smart Response Teknolojisi'ne destek sunan anakart, gelişmiş hız aşırtma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için işlemci, yonga seti ve belleklerin voltaj durumunun donanımsal olarak takip edilmesine olanak tanıyan anakart aynı zamanda POST80 Debug LED ve kart üstü güç-reset-clear cmos butonlarına da sahip. Özel tasarımlı baskılı devre üzerine inşa edilen anakart,ta kablosuz iletişim için 802.11n WiFi kartı ile birlikte çift USB 3.0, dört USB 2.0, eSATA, HDMI, DisplayPort ve 7.1 kanal optik ses çıkışı gibi konnektörlere de yer veriliyor.
Zotac Crown Edition-ZT-Z68 U1DU3'ün ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara giriş yapacağı şu an için bilinmiyor.

Zotac'dan 26 fazlı güç tasarımına sahip anakart; Z68 SuperOverclocking
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Zotac'dan 26 fazlı güç tasarımına sahip anakart; Z68 SuperOverclocking
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Zotac'dan 26 fazlı güç tasarımına sahip anakart; Z68 SuperOverclocking
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pcyeb 7 yıl
maşallahhh....
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HAAltuntas 7 yıl
İnanılmaz bir şey OC severleri için muhteşem haber.
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zouzouni 7 yıl
Faz olayını iyice abartmışlar, bu kadarı da gereksiz
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darkone16 7 yıl
canerpense
700-750$ olacaktır fiyatı tahminen.

1000$'a artırıyorum SR. gibi olacaktır, yok mu artıran :)
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Man From Atlantis 7 yıl
bios'u da iyiyse çok kral mobo
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Ironpumper 7 yıl
canerpense
700-750$ olacaktır fiyatı tahminen.

+1
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webmaster-mt 7 yıl
iyide çift slot yer kaplayan bir kartla 4vay sli yapamıcak ki isteyen kişi 2 slot dip dibe :S
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Mr.Legend 7 yıl
Çok güzel anakart olmuş bu ya. Ama fiyatı da anakart kadar güzel olur :(
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HaypurTiryading 7 yıl
Bence gereksiz. En extrem overclocklarda bile 10-12 fazlı anakartlar iş görüyor.
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0rka 7 yıl
Maşallah anakartta yok yok bunun fiyatıda baya bir yüksek olur
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Chembond 7 yıl
700-750$ olacaktır fiyatı tahminen.
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Tanarri 7 yıl
lebron james de bizi görücekmi ? yuh diyorum nüklğer nükleer santıral gibi olmuş güzel kart nediyim

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