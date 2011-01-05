Zotac'dan AMD Fusion işlemcili mini-bilgisayar: ZBox Blu-ray AD03

Ekran kartı üreticisi Zotac, kompakt boyutlu anakartları ve mini bilgisayarlarıyla da ses getirmeyi başarıyor. Daha önceleri Nvidia ve Intel tabanlı çözümlere yer veren Zotac, AMD tabanlı anakart ve mini-bilgisayarlar konusunda da çalışmalarını hızlandırıyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, AMD Fusion işlemcili mini-bilgisayarını duyurdu.

ZBox Blu-ray AD03 olarak isimlendirilen sistem, AMD'nin Brazos platformunu temel alıyor. Platform kapsamında 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisini kullanan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 iGPU'sundan faydalanıyor ve bu sayede 1080p video oyatabiliyor.

Bellek kapasitesi ve sabit disk gibi bileşenlerin tercihini kullanıcılara bırakan Zotac, yeni bilgisayarında 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer vermekten de geri kalmamış. Opitk sürücü olarak Blu-ray okuyabilen kombo sürücü ile donatılan sistemde, 7.1 kanal ses desteği de sunuluyor.

Üzerinde iki adet USB 3.0 portu bulunan sistem, görüntü aktarımını ise D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleri aracılığıyla yapıyor. Zotac tarafından fiyatı açıklanmayan ancak önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ZBox Blu-ray AD03'ün, 2GB bellek ve 250GB disk içeren Plus modelinin olduğu ikinci bir versiyonu daha hazırlanıyor.