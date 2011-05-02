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Zotac'dan AMD'nin Fusion platformunu kullanan kullanan yeni anakart

8 yıl
7,5b
1
9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan AMD'nin Fusion platformunu kullanan kullanan yeni anakart
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, anakart çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kompakt boyutlu çözümler üzerine uzmanlaşan firma, AMD'nin Fusion platformunu temel alan FUSION-ITX WiFi A-Series isimli yeni anakartını duyurdu. Oturma odalarını hedef alan çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlar için hazırlanan anakart, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310 IGP'si sayesinde hem DirectX 11 hem de HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart, üzerinde yer alan iki adet slot ile 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3-1066MHz SO-DIMM bellek desteği sunabiliyor.

Diğer donanımlar için üzerinde bir adet PCIe x4 slotu bulunan anakart ayrıca dört adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portu ile geliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteğine yer verilen anakart, ayrıca Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve eSATA konnektörü ile birlikte görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort çıkışlarını kullanıyor. Üzerinde pasif soğutma kullanılan dolayısıyla aynı zamanda sessiz çalışan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı.

Zotac'dan AMD'nin Fusion platformunu kullanan kullanan yeni anakart
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OverClocK1ng 8 yıl
Esasında evet. Zotac , Sapphire'in nVidia ekran kartları üretmek için kurduğu firma. Yalmız ITX anakartlar da ürettiğinden böyle bir şey de yapmış. Hakikaten kulağa enteresan geliyor...
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fukox 8 yıl
hani ram slotu?hani ekran kartı slotu?bunebiçim anakart!
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ScreamAiMFire 8 yıl
Güzel bir ürün ama neden türkiyede yok. Neden neden neden?
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infom@n 8 yıl
AMD ve ZOTAC deyince bir garip oluyor :)
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alpa07 8 yıl
ekran kartı deyince ilk alcağım marka.
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phobia 8 yıl
AMD'nin de kompakt modeller çıkarması çok iyi, umarım İntel ürünleriyle rekabet edebilecek kadar iyidir
fiyatlar düşer, tüketicinin işine yarar
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Tanarri 8 yıl
fiyatı ucuz olsada alsak dicem ama ion platformu okadar pahalı ise allah bile bu nasıldır zotac'dan amd bileşenleri piyasaya sürmeside çok şaşırtıcı oldu kanatimce
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