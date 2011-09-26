Zotac'dan AMD'nin Fusion-A işlemcileri için Mini-ITX anakart

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Zotac medya bilgisayarları için hazırladığı kompakt boyutlu yeni anakart modeli A75-ITX WiFi'ı duyurdu. Mini-ITX formunda olan ve AMD'nin A75 yonga setini kullanan anakart, Soket FM1 formunda olan Fusion-A serisi işlemcilerin tamamına destek getiriyor.
İki adet tam slotuna sahip olan ve 8GB'a kadar çift kanal DDR-1866MHz bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak istemeyenler için harici grafik kartlarına yönelik bir adet PCIe x16 slotuna da sahip. Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-III portu, iki adet Gigaibit Ethernet portu, çok sayıda USB 3.0 portu, 5.1 kanal ses ve 802.11n WiFi gibi detaylara yer verilen anakart, işlemciye entegre grafik birimleri üzerinden görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Zotac tarafından yakında sunulması pazara sunulması beklenen A75-ITX WiFi'ın fiyatı ise açıklanmadı.
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İlginç noktaya gelince, Mini-ITX anakartlarda Jetway'e zotac'dan daha fazla güveniyorum, sebebine gelince, performans olarak net bir şekilde tüm rakiplerini ezen Via Nano X2 işlemcili modellerin varlığını bilmesine rağmen, yukarıdaki anakartın yarısı kadar küçük olan zotac marka mini-bilgisayar modellerinde de bu işlemciyi kullanmış olmasına rağmen, bu işlemcinin kullanıldığı yeteri kadar zotac marka mini-itx anakart olmaması. Buna anlam verebilen beri gelsin.
Evet. Bir de Ramlerin normal Ram olması So-Dimm olmaması da daha iyi olmuş.
Elinde DDR3 Ram olan ve HTPC yapmak isteyen yeni Ram almak zorunda kalmaz.
Ya da 1866 Mhz Notebook Ramleri zor bulunacağından veya çok pahalı olacağından dolayı normal Ram slotu koymaları çok mantıklı bir seçim olmuş...
pes yada yarış türü oyunlar için ciddi ekran kartı gerekmediği için hem medya film vs hem oyun için ufak bir htpc kasa ile koltuk altında taşınabilir gittiğin yerede kolaylıkla götürebilirsin çok güzel , zotacın ionlarını seviyorum
=== şaka bi yana başarılı bi tasarım gibi duruyor