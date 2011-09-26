Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan AMD'nin Fusion-A işlemcileri için Mini-ITX anakart

7 yıl
10,4b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac'dan AMD'nin Fusion-A işlemcileri için Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör
Zotac medya bilgisayarları için hazırladığı kompakt boyutlu yeni anakart modeli A75-ITX WiFi'ı duyurdu. Mini-ITX formunda olan ve AMD'nin A75 yonga setini kullanan anakart, Soket FM1 formunda olan Fusion-A serisi işlemcilerin tamamına destek getiriyor.
İki adet tam slotuna sahip olan ve 8GB'a kadar çift kanal DDR-1866MHz bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak istemeyenler için harici grafik kartlarına yönelik bir adet PCIe x16 slotuna da sahip. Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-III portu, iki adet Gigaibit Ethernet portu, çok sayıda USB 3.0 portu, 5.1 kanal ses ve 802.11n WiFi gibi detaylara yer verilen anakart, işlemciye entegre grafik birimleri üzerinden görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Zotac tarafından yakında sunulması pazara sunulması beklenen A75-ITX WiFi'ın fiyatı ise açıklanmadı.
Zotac'dan AMD'nin Fusion-A işlemcileri için Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PC.elite 7 yıl
çok hoş bir anakart olmuş. Htpc ve oyun sistemi için güzel olur. BU kartı ben sevdim. Tüm fusion işlemcileri desteklemesi, x16 slot, 8gb ram desteği, çok sayıda usb3 bu kart güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 6 yıl
Bu anakartı nerede bulup satın alabileceğimi bilen varsa lütfen yardımcı olabilirmi???
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
Zotac çok beğendiğim ve güvendiğim bir firma, özellikle mini bilgisayarları çok hoşuma gidiyor ama Türkiyede bulamıyoruz.
İlginç noktaya gelince, Mini-ITX anakartlarda Jetway'e zotac'dan daha fazla güveniyorum, sebebine gelince, performans olarak net bir şekilde tüm rakiplerini ezen Via Nano X2 işlemcili modellerin varlığını bilmesine rağmen, yukarıdaki anakartın yarısı kadar küçük olan zotac marka mini-bilgisayar modellerinde de bu işlemciyi kullanmış olmasına rağmen, bu işlemcinin kullanıldığı yeteri kadar zotac marka mini-itx anakart olmaması. Buna anlam verebilen beri gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
_kerem
HTPC için biçilmiş kaftan :-)

Evet. Bir de Ramlerin normal Ram olması So-Dimm olmaması da daha iyi olmuş.
Elinde DDR3 Ram olan ve HTPC yapmak isteyen yeni Ram almak zorunda kalmaz.
Ya da 1866 Mhz Notebook Ramleri zor bulunacağından veya çok pahalı olacağından dolayı normal Ram slotu koymaları çok mantıklı bir seçim olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 7 yıl
orta yollu az güç çeken ufak bir kartla çok güzel medya bilgisayarı yapılabilecek bir kart.
pes yada yarış türü oyunlar için ciddi ekran kartı gerekmediği için hem medya film vs hem oyun için ufak bir htpc kasa ile koltuk altında taşınabilir gittiğin yerede kolaylıkla götürebilirsin çok güzel , zotacın ionlarını seviyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krmtrylcn 7 yıl
HTPC için biçilmiş kaftan :-)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackman 7 yıl
==== :D bu ne ya .ük kadar diyesim geldi :))
=== şaka bi yana başarılı bi tasarım gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 7 yıl
Şöyle bir anakart ile çok rahat oyun sistemi bile kurulabilir,ama tabi asıl hedef kitlesi HTPC veya küçük boyutlarda kasa toplamak isteyenlerin tercihi olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10392 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, wifi ve
2 etiket daha amd zotac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl LG Optimus Black video inceleme 7 yıl Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim