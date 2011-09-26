Zotac'dan AMD'nin Fusion-A işlemcileri için Mini-ITX anakart

Zotac medya bilgisayarları için hazırladığı kompakt boyutlu yeni anakart modeli A75-ITX WiFi'ı duyurdu. Mini-ITX formunda olan ve AMD'nin A75 yonga setini kullanan anakart, Soket FM1 formunda olan Fusion-A serisi işlemcilerin tamamına destek getiriyor.

İki adet tam slotuna sahip olan ve 8GB'a kadar çift kanal DDR-1866MHz bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre grafik birimini kullanmak istemeyenler için harici grafik kartlarına yönelik bir adet PCIe x16 slotuna da sahip. Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-III portu, iki adet Gigaibit Ethernet portu, çok sayıda USB 3.0 portu, 5.1 kanal ses ve 802.11n WiFi gibi detaylara yer verilen anakart, işlemciye entegre grafik birimleri üzerinden görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Zotac tarafından yakında sunulması pazara sunulması beklenen A75-ITX WiFi'ın fiyatı ise açıklanmadı.