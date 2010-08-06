Zotac'dan USB 3.0 destekli Mini-ITX anakart: H55U3 WiFi

Kompakt boyutlu anakartlarda uzmanlaşmayı hedefleyen Zotac, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın yüksek performanslı medya bilgisayarları için hazırladığı Mini-ITX formundaki H55U3 WiFi modeli sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın H55N-USB3 modeline rakip olarak geliştirilen yeni anakart, Intel'in H55 çipsetini kullanıyor ve LGA1156 formundaki Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Sahip olduğu çift DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, Zotac'ın güncel ürün gamındaki H55 çipsetli diğer Mini-ITX çözümlerden USB 3.0 desteği ile ayrılıyor. NEC'in geliştirdiği USB 3.0 kontrolcüsüne bağlı iki adet USB 3.0 portuyla gelen anakart, işlemciye entegre grafik birimi kullanmak istemeyen kullanıcılar için bir adet PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına da olanak tanımakta.

Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi donanımına sahip olan Zotac H55U3 WiFi'ın diğer özellikleri arasında 6 adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, eSATA portu ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan anakartın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, Çin pazarında 118 dolar seviyesinden listelerde yer almaya başladığı belirtiliyor.