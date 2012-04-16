Zotac'dan hız aşırtma odaklı yeni anakart; ZT-Z77-U1D SuperOverclock

Donanım dünyasına ekran kartlarıyla adım atan ancak zaman içerisinde ürün gamını medya bilgisayarları ve kompakt yapılı anakart modelleriyle genişleten Zotac, dünya genelinde pek bilinmese de özellikle Çin pazarı için özel donanım çözümleri de sunuyor. Intel tarafından bu ayın sonlarına doğru lanse edilecek Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesi için hazırlıklarına devam eden Zotac, hız aşırtma tutkunlarına yönelik yeni bir anakart hazırlıyor. ZT-Z77-U1D SuperOverclock adı verilen yeni anakart, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 çipsetini kullanıyor ve Ivy Bridge/Sandy Bridge serisi işlemcilere destek sunuyor.

Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde turuncu renkli soğutucuya ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakarta 26 fazlı güç tasarımı eşlik ederken 24 faz işlemci ve 2 faz da bellekler için kullanılıyor. Her ikisi de PCI Express 3.0 destekli iki adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan anakartta dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. Diğer dahili bileşenler için dört adet PCIe x1 slotu ile desteklenen anakartta çipsetten gelen doğal USB 3.0 desteğine ek olarak NEC'in 720202 kontrolcüsü de bulunuyor ve bu sayede toplam 6adet USB 3.0 portu kullanılabiliyor.

Tasarım anlamında kaslı bir görünüm sergileyen Zotac ZT-Z77-U1D SuperOverclock üzerinde profesyonel kullanıcılar için donanımsal kontrol butonlarına ve hata analizine olanak tanıyan Debug LED ekranı da bulunuyor. FPCAP (3V, 1000µF) kapasitörlerin kullanıldığı anakartta 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet portu ile birlikte yerleşik WiFi özelliğine ve Ivy Bridge platformunun üçlü monitör desteği için DVI, HDMI ve DisplaPort konnektörlerine sahip. Zotac ZT-Z77-U1D SuperOverclock'un çıkış tarihi ve fiyatı hakkında şu an net bir bilgi bulunmuyor.