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Zotac'dan küre şeklinde medya bilgisayarı; Zbox Sphere

5 yıl
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29
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan küre şeklinde medya bilgisayarı; Zbox Sphere
Pek çok kullanıcının ekran kartlarıyla tanıdığı ancak diğer taraftan minik boyutlu bilgisayar üretiminde de sektörün en iddialı üreticiler arasında yer alan Zotac, küre tasarımlı yeni bilgisayarı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Sphere OI520 adı verilen bilgisayar, farklı tasarım çizgileriyle gelenek bilgisayarlardan ayrılmayı kolayca başaran Sphere, ağırlıklı olarak HTPC yani medya bilgisayarı olarak oturma odalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş.
Minik boyutlarına rağmen güçlü donanımı ile dikkat çeken Zotac Sphere, Intel'in Haswell mimiarisini kullanan çift çekirdekli 1.6GHz Core i5-4200U işlemcisinden gücünü alıyor. Dahili HD 4400 grafik biriminin yer aldığı bilgisayar, bu açıdan oyundan ziyade medya üzerine yoğunlaşıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, depolama tarafında 2.5-inç boyutunda mekanik disk veya SSD kullanımına ek, dilendiği takdirde mSATA SSD de dahil edilebiliyor.
Dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kompakt boyutlu SO-DIMM belleklerle kullanılan bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11ac ve Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek veriyor. TV ya da monitöre görüntü aktarımını HDMI ve DisplayPort arabirimleri üzerinden gerçekleştirebilen sistem, istenirse Gigabit Ethernet ile kablosuz internet erişimi de sağlayabiliyor. 
Genişleme olanakları açısından, çevrebirimleri ve harici aksesuarlar için üç adet USB 2.0 ve dört adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan sistem, 4K ekranlara da destek veriyor. Etrafını saran mavi ışık ile ışığın kapalı olduğu durumlarda şık bir görüntü sergileyen Sphere için Zotac Kıdemli Direktörü Carsten Berger, "Zotac, Zbox serisini geleneksel kare form faktörünün ötesine taşıyor ve Sphere, üretime giren ilk konsept tasarımımız oluyor..." dedi.
Zotac'dan küre şeklinde medya bilgisayarı; Zbox Sphere
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş.. Bkz: mehmedaltair
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
millete kitlicek yer arıyorlar
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SokratesKReatif 5 yıl
:-)
www.sokrateskreatif.com
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Umutcan 5 yıl
Radara da benzemiyor değil...
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Lana-Del-Rey 5 yıl
Gigabyte de yapmisti bundan...
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salvatore_volkan 5 yıl
Ben beğendim kasa şeklini dekoratif bir görüntüsü var.
salonlar için tv altına uygun olabilir.
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BlueFlame22 5 yıl Lana-Del-Rey
enesgs35

Gigabyte de yapmisti bundan...

Evet Gigabyte Brix'ten esinlenmişler görünen ama şekil biraz olmamış :)
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CoreXXX 5 yıl
sağdaki usb portları usb 2.0 dır umarım. yoksa w7 yükleyemezsiniz flaş bellekden. usb3 den sadece w8.1 yükleniyor
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BozgunKing 4 yıl CoreXXX
CoreXXX

sağdaki usb portları usb 2.0 dır umarım. yoksa w7 yükleyemezsiniz flaş bellekden. usb3 den sadece w8.1 yükleniyor

bu iş görürmü ufak oyunları oynarmıyım.? 477 tl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gece772 5 yıl
Görünüş yarım dünyaya benziyor
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alikiziltoprak 5 yıl
Zotac'ın 9800GT sini kullanmıştım, evet çok kaliteli değildi ama sorun da çıkarmamıştı.

Bence orta bir marka ve ürünleri fena değil. Bu da farklı bir tasarım olmuş.
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grafman09 5 yıl
Harbiden güzel olmuş, insanın tekme atıp doksana çakası gelecek :)) Şaka bir yana farklı olmuş, güzel ürün..
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sabah moonwalk keyfi 5 yıl
Fan yeri yokki bunda
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ghost recon advanced 5 yıl
resmen bezbol oyuncularının şapkalarına benziyor
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BARIŞ55 5 yıl
Iphone'a benziyor.
S5'e benziyor.
Bak o arka taraf dikdörtgen olmuş, kesin tasarımı çalıntı.


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Python 5 yıl
Tasarımı çıkmayan Google Nexus Q baya benziyor.
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