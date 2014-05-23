Zotac'dan küre şeklinde medya bilgisayarı; Zbox Sphere

Pek çok kullanıcının ekran kartlarıyla tanıdığı ancak diğer taraftan minik boyutlu bilgisayar üretiminde de sektörün en iddialı üreticiler arasında yer alan Zotac, küre tasarımlı yeni bilgisayarı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Sphere OI520 adı verilen bilgisayar, farklı tasarım çizgileriyle gelenek bilgisayarlardan ayrılmayı kolayca başaran Sphere, ağırlıklı olarak HTPC yani medya bilgisayarı olarak oturma odalarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş.

Minik boyutlarına rağmen güçlü donanımı ile dikkat çeken Zotac Sphere, Intel'in Haswell mimiarisini kullanan çift çekirdekli 1.6GHz Core i5-4200U işlemcisinden gücünü alıyor. Dahili HD 4400 grafik biriminin yer aldığı bilgisayar, bu açıdan oyundan ziyade medya üzerine yoğunlaşıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, depolama tarafında 2.5-inç boyutunda mekanik disk veya SSD kullanımına ek, dilendiği takdirde mSATA SSD de dahil edilebiliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kompakt boyutlu SO-DIMM belleklerle kullanılan bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11ac ve Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek veriyor. TV ya da monitöre görüntü aktarımını HDMI ve DisplayPort arabirimleri üzerinden gerçekleştirebilen sistem, istenirse Gigabit Ethernet ile kablosuz internet erişimi de sağlayabiliyor.

Genişleme olanakları açısından, çevrebirimleri ve harici aksesuarlar için üç adet USB 2.0 ve dört adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan sistem, 4K ekranlara da destek veriyor. Etrafını saran mavi ışık ile ışığın kapalı olduğu durumlarda şık bir görüntü sergileyen Sphere için Zotac Kıdemli Direktörü Carsten Berger, "Zotac, Zbox serisini geleneksel kare form faktörünün ötesine taşıyor ve Sphere, üretime giren ilk konsept tasarımımız oluyor..." dedi.