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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan minik dev: Sandy Bridge işlemciler için H67 çipsetli Mini-ITX anakart

8 yıl
22,2b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, kompakt boyutlu anakartlar konusundaki iddiasını, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde AMD Fusion işlemcili yeni mini-bilgisayarını tanıtan Zotac, yaptığı açıklamayla H67 çipsetli Mini-ITX anakartını da duyurdu.

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesi için geliştirilen H67-ITX WiFi isimli anakart, yüksek performanslı çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alıyor. LGA1155 formundaki 32nm Sandy Bridge işlemcilerinin tamamıyla kullanılabilen anakart, üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Sand Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için üzerinde DVI, HDMI, ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen anakart, entegre grafik yerine yüksek performanslı ayrık ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotuna da sahip. Üzerinde iki adet SATA-III, iki adet SATA-II ve ikisi arka panelde olmak üzere dört adet USB 3.0 portu bulunan H67-ITX WiFi, aynı zamanda Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 7.1 kanal ses ve eSATA gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen H67-ITX WiFi'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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25FURKAN 3 yıl
maliyeti düşürmek için bir önceki seri wifi kartaları piyasadan iyi toplamışın zotac
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Colossal 8 yıl
uzun süredir beklediğim anakart, bunun üzerine kuracağım sistem için para biriktirmekteyim.
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fenerbostan007 8 yıl
asıl benim için önemli olan ve merak ettiğim hem 1156 hem de 1155 desteğinin nasıl olacağı..Zotac yetkillileri aslında basın bildirisinde yeterli açıklamada bulunmuşlar...YENİ AMİRAL GEMİSİ..küçük dev lakaplı anakart bakalım bu ay sonuna kadar piyasada olacak mı sabırsızlıkla beklemekteyim..
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Batuist 8 yıl
hani herşeyin küçüğü bebek olanı sevimli oluryaa.. buda öyle bişii işte.. çok sevimli alcan onu gucugucu sevcen :))
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jiddi 8 yıl
Bu durumda fiyata bakılacak yine AMD sistem mi intel sistem mi cebe dost. Sonuçta bu anakart ile toplanacak sistemlerin performans canavarları olmasını beklememeli tüketici...
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ilhan_28 8 yıl
Fiyatlar uygun olsa bari.
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