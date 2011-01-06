Zotac'dan minik dev: Sandy Bridge işlemciler için H67 çipsetli Mini-ITX anakart

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Zotac, kompakt boyutlu anakartlar konusundaki iddiasını, arka arkaya duyurduğu yeni modellerle gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde AMD Fusion işlemcili yeni mini-bilgisayarını tanıtan Zotac, yaptığı açıklamayla H67 çipsetli Mini-ITX anakartını da duyurdu.

Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesi için geliştirilen H67-ITX WiFi isimli anakart, yüksek performanslı çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alıyor. LGA1155 formundaki 32nm Sandy Bridge işlemcilerinin tamamıyla kullanılabilen anakart, üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Sand Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimini kullanmak isteyenler için üzerinde DVI, HDMI, ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen anakart, entegre grafik yerine yüksek performanslı ayrık ekran kartı kullanmak isteyenler için PCIe x16 slotuna da sahip. Üzerinde iki adet SATA-III, iki adet SATA-II ve ikisi arka panelde olmak üzere dört adet USB 3.0 portu bulunan H67-ITX WiFi, aynı zamanda Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 7.1 kanal ses ve eSATA gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen H67-ITX WiFi'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.