ZyXEL ile bulutunuzu kişisel sabit diskiniz gibi kullanın

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Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan ZyXEL, kullanıcılara mobil cihazlarıyla istedikleri yerden erişim sağlayabilecekleri 24 TB’a kadar depolama alanı sunan ZyXEL Personal Cloud (kişisel bulut) ürünleri ile eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Teknoloji de ilklere imza atan ZyXEL’in kişisel bulut çözümü tek cihazdan çoklu kullanıcıyla paylaşım özelliğine sahip olmasıyla da fark yaratıyor.

Bugün mobil kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorunu; yetersiz depolama alanları ve buna bağlı olarak yedekleme yapılması gereken büyük veri miktarı olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraf çekerken ya da video kaydederken en uygunsuz zamanda gelen "yeterli depolama alanınız bulunmuyor" uyarısı ise herkesin ortak sorunu. ZyXEL bu soruna 2-disk slotlu NAS326 ve 4-disk slotlu NAS540 ağ veri depolama cihazları ile ZyXEL zCloud, ZyXEL Drive mobil uygulamaları ile birlikte entegre bir çözüm sunuyor. Geliştirilen myZyXELcloud platformu ile de kullanıcıların cihazlarını uzak lokasyondan izlemelerini ve kullanıcıların ücretsiz olarak yararlanabileceği DDNS servisi sunuyor.

Networked Attached Storage (NAS) olarak bilinen cihazlara ZyXEL Drive App ile mobil cihazlarla doğrudan ulaşmak da mümkün. ZyXEL Drive kullanılmaya başlanırken myZyXEL bulut portalında bir hesap kaydedilerek NAS ve App’in iletişimi sağlanıyor ve sonrasında verileri yönetmek, düzenlemek ve doğrudan telefonlar ve tablet üzerinden paylaşmak mümkün hale geliyor. Üründe depolanan verilerinizi ailenizle, arkadaşlarınızla ZyXEL Drive mobil uygulaması üzerinden paylaşabilirsiniz. Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan bu yeni çözümle kişisel bir NAS’ınız yoksa bile myZyXELcloud kullanıcı hesabınız ile arkadaşlarınız ve aileniz sizinle veri paylaşabilir.

İhtiyaç artıyor

Kullanıcıların üretip paylaştığı verilerin büyük bir hızla artış gösterdiği günümüzde herkesin bu çözüme ihtiyaç duyabileceğini altını çizen ZyXEL Türkiye Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Kaan Tuncer, “Biz ağ veri depolama cihazlarımızla, mobil uygulama çözümlerimizle pazara kullanıcı dostu bir arayüzü olan, kullanıcıları kişisel bulut kavramıyla birlikte sosyal bulut kavramı ile tanıştıran, hayatımıza mobilite katan, verilerini kendi lokasyonlarında depolama imkanıyla birlikte verilerinin güvenliğini de sağlayan bir çözüm sunmak istedik. Ayrıca ofis çözümleri için geliştirilen iSCSI desteği de bu ürünlerin temel artıları arasında. ” dedi.

ZyXEL, Personal Cloud Storage-Kişisel Bulut Depolama tarafında kapsamlı ve ödüllü bir iki ürüne sahip. Giriş seviyesi bir ürün olan NAS326, 12 TB’a kadar olan depolama kapasitesi ve 105/105 MB/sn okuma hızıyla piyasadaki rakiplerinden çok daha iyi bir performans sunuyor. NAS540 modeli ise küçük ofis ve evlerde faaliyet gösteren profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bir ürün olarak ön plana çıkıyor ve 24 TB'a kadar veri depolama imkanı sağlıyor.

Evdeki tüm cihazlara ve internete yayın yapma zamanı

NAS326 ve NAS540 günümüzün en yaygın medya sunucu standartları ile birlikte gelerek evdeki tüm cihazların medya sunucusuna kolayca erişebilmelerine imkân tanıyor. UPnP ve DLNA sertifikalı medya oynatıcılar, akıllı TV’ler ve Sony PlayStation, Microsoft Xbox gibi oyun konsolları ile fotoğraf, video ve müzik paylaşımı kolaylaşıyor. Gittikçe popüler olan Apple TV ve Chromecast ürünleri ile uyumlu olarak çalışan NAS326/NAS540, Twonky Beam, BubbleUPnp, Avia ve Samsung TV’nin de aralarında bulunduğu birçok uygulama aracılığıyla cihaz içerisinde depoladığınız tüm medya dosyalarınızı Apple TV ve Chromecast üzerinden internette yayınlanabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar dilerlerse NAS326 üzerindeki tüm medya dosyalarına cep telefonlarından, tabletlerinden erişebiliyor veya bu cihazlarını bir uzaktan kumanda olarak kullanarak cihaz içerisindeki medyaların farklı ortamlarda yayınlanmasını sağlayabiliyorlar.

Bulut sunucuda yüksek performans

Ev kullanıcıları için tüm dijital verilerinin saklanabileceği güçlü bir kişisel bulut alanı oluşturulmasına da imkan veren ZyXEL NAS326 ve NAS540, popüler online bulut servisleri ile de ortak çalışacak hibrit bulut oluşturmaya imkan tanıyor. Böylece ownCloud kullanılarak ev ağlarında bulunan tüm dosyalara uzaktan güvenle ulaşabiliyor. Bu imkan sayesinde dosyalara internet üzerinden erişim mümkün olduğu gibi uzaktan rahatlıkla yedekleme, dosya indirme veya yeni dosya yükleme işlemleri yapılabiliyor. ZyXEL tarafından geliştirilmiş olan zCloud uygulaması tüm bu işlemlerin cep telefonları ile kontrol edilebilmesine imkân tanıyor.

Verilerinize anında erişin

ZyXEL NAS540, ağ bağlantılı depolama sistemleri arasında üstün performansı ile de dikkati çekiyor. Üzerinde bulunan 1.2 GHz’lik çift çekirdekli işlemcisi ve 1 GB DDR3 hafızası ile yüksek veri transferi gerektiren işlemlerde performans sorunu yaşanmamasını sağlıyor. RAID-5 konfigürasyonu, küme bağlantılı olarak kullanılabilen iki Ethernet LAN portu, yüksek hızlı USB 3.0 girişleri ve SDXC desteğine sahip SD kart okuyucusu sayesinde büyük miktarda verileri farklı platformlardan yüksek hızda transfer edebilirsiniz. NAS540, fotoğraf makinesi veya video kamerası gibi cihazlardaki dosyaları, RAID5 yapılandırması ile 130 MB/saniyesi hızında okuyabiliyor ve 50 MB/saniye hızında yazabiliyor.

4 disk girişi bulunan ZyXEL NAS540 bu sayede toplam 24 TB’lık veri depolama kapasitesine erişebiliyor. Ev ağlarında en çok ihtiyaç duyulan müzik, video ve fotoğraf arşivleme sorunlarına gerçek bir çözüm sunan NAS540, bu kapasitesi sayesinde 6000 film, 4 milyon müzik veya 6 milyon fotoğraf dosyasının depolanabilmesine izin veriyor.

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