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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga, 520 çalışanının daha işine son verecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Zynga, 520 çalışanının daha işine son verecek
Son zamanlarda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan Zynga yeni bir işten çıkarma kararı aldı. Bu karar kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'taki ofislerini kapatacak olan şirket 520 çalışanının işine son verecek. İşten çıkarmaların yılın ağustos ayında tamamlanacağı belirtilirken, şirkete 80 milyon dolarlık bir tasarruf sağlaması bekleniyor.

Şirketin iş gücünde %18'lik bir azalmaya neden olacak kararla ilgili olarak konuşan Zynga CEO'su Mark Pincus, şirketin geçirdiği zor günleri atlatması için bu kararın gerekli bir adım olduğuna değindi. Yeni dönemde daha fazla platforma destek vermeyi planladıklarını da dile getiren CEO, işten çıkarılan kişilerin iyi bir işten çıkarma tazminatı alacaklarını da belirtti. 

Zynga'nın daha iyi bir hale getirilmesi için alınan bu karar çerçevesinde geçtiğimiz yıl 180 milyon dolar karşılığında satın alınan Draw Something'in yaratıcısı olan OMGPOP adlı stüdyonun da kapatıldığını belirtelim.  

http://blog.zynga.com/2013/06/03/ceo-update-4/ Yorum Yaz
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carter 5 yıl en beğenilen
Bu Facebook'un da yavaş yavaş popülerliğini kaybettiği anlamına geliyor.
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cengizhan1903 5 yıl
Beter olsunlar ota moka para istiyorlardi
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interwap 5 yıl
Çok çabuk büyümüşlerdi. Batışları da aynı çabuklukta oluyor.
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-Mctolga- 5 yıl
inş bayatlar...facebook poker çiplerimi durup dururken el koymuslardı...beter olsunlar... milleti soyup sogana çeviriyolar flash oyun derdiyle
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-Ege 5 yıl
Flash oyunlarla nereye kadar gidilir ki zaten?
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carter 5 yıl en beğenilen
Bu Facebook'un da yavaş yavaş popülerliğini kaybettiği anlamına geliyor.
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