Zynga, 520 çalışanının daha işine son verecek

Son zamanlarda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan Zynga yeni bir işten çıkarma kararı aldı. Bu karar kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'taki ofislerini kapatacak olan şirket 520 çalışanının işine son verecek. İşten çıkarmaların yılın ağustos ayında tamamlanacağı belirtilirken, şirkete 80 milyon dolarlık bir tasarruf sağlaması bekleniyor.





Şirketin iş gücünde %18'lik bir azalmaya neden olacak kararla ilgili olarak konuşan Zynga CEO'su Mark Pincus, şirketin geçirdiği zor günleri atlatması için bu kararın gerekli bir adım olduğuna değindi. Yeni dönemde daha fazla platforma destek vermeyi planladıklarını da dile getiren CEO, işten çıkarılan kişilerin iyi bir işten çıkarma tazminatı alacaklarını da belirtti.





Zynga'nın daha iyi bir hale getirilmesi için alınan bu karar çerçevesinde geçtiğimiz yıl 180 milyon dolar karşılığında satın alınan Draw Something'in yaratıcısı olan OMGPOP adlı stüdyonun da kapatıldığını belirtelim.

http://blog.zynga.com/2013/06/03/ceo-update-4/