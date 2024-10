BluTV içerikleri Tivibu'ya eklendi

Tam Boyutta Gör Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'nun içerik kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Türk Telekom'un Warner Bros. Discovery ile yaptığı iş birliği sayesinde BluTV içerikleri Tivibu kütüphanesine eklendi.

BluTV'nin yerli ve yabancı içerikleri Tivibu seç-izle bölümüne ve BluTV Play 1-2 kanallarıyla canlı TV bölümüne eklendi. BluTV Play 1 kanalında “Prens”, “Bozkır”, “Masum” gibi yerli BluTV yapımları seyircilerle buluşurken, BluTV Play 2 kanalıyla da “The Unusual Suspects”,

“Violet Like to Sea” gibi yabancı diziler televizyon tadında seyredilebilecek.

Yıl sonuna kadar herkese açık

BluTV Play 1 ve BluTV Play 2 kanalları yıl sonuna kadar tüm Tivibu üyelerinin erişimine açık olacak. Yılbaşından itibaren bu kanalları sadece "Sinema" ve "Süper Paket" kullanıcıları seyredebilecek.

BluTV içeriklerinden Börü 2039, Yeşilçam, Masum gibi içerikler Tivibu Dizi klasörüne eklenirken “Faking Hitler”, “The Responder”, “The Curse”, “Yaşamayanlar”, “Bartu Ben”, “Bize Gezmek Olsun”, “Bonkis” gibi yapımlar da Tivibu'da yerini aldı.

