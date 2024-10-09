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    BluTV içerikleri Tivibu'ya eklendi

    Türk Telekom, BluTV içeriklerini platformuna kattı. BluTV Play 1 ve Play 2 kanalları Tivibu'da yayına başladı. Ayrıca BluTV dizileri de platforma eklendi.       
    BluTV içerikleri Tivibu'ya eklendi Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'nun içerik kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Türk Telekom'un Warner Bros. Discovery ile yaptığı iş birliği sayesinde BluTV içerikleri Tivibu kütüphanesine eklendi.

    BluTV'nin yerli ve yabancı içerikleri Tivibu seç-izle bölümüne ve BluTV Play 1-2 kanallarıyla canlı TV bölümüne eklendi. BluTV Play 1 kanalında “Prens”, “Bozkır”, “Masum” gibi yerli BluTV yapımları seyircilerle buluşurken, BluTV Play 2 kanalıyla da “The Unusual Suspects”,
    “Violet Like to Sea    ” gibi yabancı diziler televizyon tadında seyredilebilecek.

    Yıl sonuna kadar herkese açık

    BluTV Play 1 ve BluTV Play 2 kanalları yıl sonuna kadar tüm Tivibu üyelerinin erişimine açık olacak. Yılbaşından itibaren bu kanalları sadece "Sinema" ve "Süper Paket" kullanıcıları seyredebilecek.

    BluTV içeriklerinden Börü 2039, Yeşilçam, Masum gibi içerikler Tivibu Dizi klasörüne eklenirken “Faking Hitler”, “The Responder”, “The Curse”, “Yaşamayanlar”, “Bartu Ben”, “Bize Gezmek Olsun”, “Bonkis” gibi yapımlar da Tivibu'da yerini aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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