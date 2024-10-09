BluTV içerikleri Tivibu'ya eklendi

BluTV'nin yerli ve yabancı içerikleri Tivibu seç-izle bölümüne ve BluTV Play 1-2 kanallarıyla canlı TV bölümüne eklendi. BluTV Play 1 kanalında “Prens”, “Bozkır”, “Masum” gibi yerli BluTV yapımları seyircilerle buluşurken, BluTV Play 2 kanalıyla da “The Unusual Suspects”,
“Violet Like to Sea” gibi yabancı diziler televizyon tadında seyredilebilecek.
Yıl sonuna kadar herkese açık
BluTV Play 1 ve BluTV Play 2 kanalları yıl sonuna kadar tüm Tivibu üyelerinin erişimine açık olacak. Yılbaşından itibaren bu kanalları sadece "Sinema" ve "Süper Paket" kullanıcıları seyredebilecek.
BluTV içeriklerinden Börü 2039, Yeşilçam, Masum gibi içerikler Tivibu Dizi klasörüne eklenirken “Faking Hitler”, “The Responder”, “The Curse”, “Yaşamayanlar”, “Bartu Ben”, “Bize Gezmek Olsun”, “Bonkis” gibi yapımlar da Tivibu'da yerini aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.