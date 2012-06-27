Zynga, FarmVille 2'yi duyurdu

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Zynga'ın bugüne kadar ki en başarılı video oyunlarından FarmVille'ın devam oyunu 'FarmVille 2' Unleashed etkinliğinde Zynga tarafından duyuruldu.
Gerçek zamanlı çiftçilik simülasyonu FarmVille 2, ilk oyun gibi Facebook üzerinden oynanabilecek ancak oyunun oynanabileceği platformlar bununla sınırlı kalmayacak. Zynga'ın kendi web temelli oyun servisi ile FarmVille 2'yi Android ve iOS cihazlarında oynamak mümkün olacak. Mobil kullanıma daha uygun bir yapı sunacak olan 'FarmVille 2' üç boyutlu grafikleri bünyesinde barındıracak. FarmVille 2'de ilk oyuna göre daha fazla ürün yer alacak ve ürünlerin hasadı başka bir ürünün ekimi için taban hazırlayacak. Genel olarak ilk oyunun eğlenceli ve bağımlılık yaratan yapısının korunacağı oyunun yakın bir zamanda çeşitli platformlarda da boy göstermesi bekleniyor.
Zynga'nın başarılı çiftçilik simülasyonu FarmVille'nin devam oyununun Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.bbc.com/news/technology-18602270 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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