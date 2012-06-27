Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga, FarmVille 2'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6b
1
44
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Zynga'ın bugüne kadar ki en başarılı video oyunlarından FarmVille'ın devam oyunu 'FarmVille 2' Unleashed etkinliğinde Zynga tarafından duyuruldu.

Gerçek zamanlı çiftçilik simülasyonu FarmVille 2, ilk oyun gibi Facebook üzerinden oynanabilecek ancak oyunun oynanabileceği platformlar bununla sınırlı kalmayacak. Zynga'ın kendi web temelli oyun servisi ile FarmVille 2'yi Android ve iOS cihazlarında oynamak mümkün olacak. Mobil kullanıma daha uygun bir yapı sunacak olan 'FarmVille 2' üç boyutlu grafikleri bünyesinde barındıracak. FarmVille 2'de ilk oyuna göre daha fazla ürün yer alacak ve ürünlerin hasadı başka bir ürünün ekimi için taban hazırlayacak. Genel olarak ilk oyunun eğlenceli ve bağımlılık yaratan yapısının korunacağı oyunun yakın bir zamanda çeşitli platformlarda da boy göstermesi bekleniyor.

Zynga'nın başarılı çiftçilik simülasyonu FarmVille'nin devam oyununun Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.bbc.com/news/technology-18602270 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illuminn 7 yıl en beğenilen
Gereksiz bir oyun 2
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oziko 7 yıl
Yeni oyunda GDO'lu ürünleriniz ile komşu tarlayı zehirleyebilir, mısırlarını aşılayabilirsiniz.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nouvelle 7 yıl
Zaman kaybı sadece. Şöyle oyunlara bağımlı olmak kadar berbat bir şey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samtual 7 yıl
Bunun basinda saatler harcayanlara imreniyorum, is haricinde bakamiyorum su bilgisayara, Facebook a bile isim dolayısıyla girip cikiyorum, en azindan bi yarim saat video falan izleyim, kim ne paylaşmış bakayim yok. Gecen 20 dakika takildim Facebook da, 2 gun pisman oldum bosa zaman gecirdim diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercan05 7 yıl
artik facebook tan gunde 100 tane bildirim gelmeye baslar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlaxs 7 yıl
bide şu zaman tüneli olayına çözüm bulsalar tam olcak

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetoguzderin 7 yıl
Siz hardcore oynuyorsunuz diye Casual oyuncu kitlesine oyun çıkmamalı mı? Bende sevmem ama Casual kitleden elbet oynayacak çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Oyun aktif olur olmaz oynamaya başlıyacağım sonrada milleti takip etmek istemem açıkcası :P :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakyurek 7 yıl
BullGuard ile zynga akraba mi ? :) logolari cok benziyor birbirine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 7 yıl
iOS ve Android platformda oynayacak yaş seviyesi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Properties 7 yıl
yeni oyunda bala seker katip 5 kavanozunu 100 tl den satabiliyoruz ahaha basin eksiyi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ron Swanson 7 yıl Properties
Properties
yeni oyunda bala seker katip 5 kavanozunu 100 tl den satabiliyoruz ahaha basin eksiyi

Sen yeterki iste.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ketrp 7 yıl
çok gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bal Porsuğu Reyiz 7 yıl
hangover'ın hayal kırıklığının oyun versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Kimse beğenmemiş ama ilk çıktığı zamanlar da herkes en azından bir kez denemiştir
, evet sadece zaman çalan, insanı olur olmaz pc başına geçiren, hikaye, fikir yoksunu saman gibi bir oyun ama o silsile de herkes denemiştir. Neyse ki kurtuldum facebook'tan oynayacaksan adam gibi hikayesi, eğlencesi olan oyun oyna bunlar ne böyle...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dorota 7 yıl
yine bildirim manyağı yapacak listedeki arkadaşlarımız
tehlikenin farkında mısınız?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NaneLimoni 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Kimse beğenmemiş ama ilk çıktığı zamanlar da herkes en azından bir kez denemiştir
, evet sadece zaman çalan, insanı olur olmaz pc başına geçiren, hikaye, fikir yoksunu saman gibi bir oyun ama o silsile de herkes denemiştir. Neyse ki kurtuldum facebook'tan oynayacaksan adam gibi hikayesi, eğlencesi olan oyun oyna bunlar ne böyle...

bana önerebileceğin güzel facebook oyunu var mıdır?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Properties 7 yıl
villa diye okudum la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +68 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +43 frostburn +41 Askaparta +29 unknownartist +28 Nevfel +27 Johan Elmander +27 Wi Fi +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5974 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha ios zynga android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim