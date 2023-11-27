WhatsApp bildirim gelmiyor kesin çözümü (iPhone & Android)

WhatsApp, hemen herkesin telefonunda olan bir uygulama ve özellikle mesajlaşmak için yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sık sık güncellemelerle yeni özellikler kazanan anlık mesajlaşma uygulaması, yer yer kullanıcılara çeşitli sorunlar da yaşatmıyor değil. Bildirimlerin gelmemesi, WhatsApp’ta sıklıkla karşılaşılan sorunların başında geliyor. Android telefon ve akıllı saatlerde ama daha çok iPhone’larda yaşanan “WhatsApp bildirimleri gelmiyor” ya da “WhatsApp bildirim sesi gelmiyor” sorunlarının çözümü aslında oldukça basit. WhatsApp bildirim sorunu yaşıyorsanız, bu rehberdeki çözüm yolları kesinlikle işinize yarayacaktır.

WhatsApp bildirim gelmiyor sorunu (çözüldü) 📱 Tam Boyutta Gör WhatsApp’a girmeden mesaj gelmiyor sıkça yaşanan bir durum. Özellikle Samsung telefonlarda ve iPhone 11 modelinde ekran kilitliyken WhatsApp bildirim gelmiyor sorunu çok yaşanıyor. WhatsApp bildirimleri gelmiyorsa işte yapmanız gerekenler 👇🏻 1. WhatsApp bildirimlerini kontrol edin 📲 iPhone’u güncellediğinizde telefonun ayarlarında bazı değişiklikler olması muhtemel. iOS güncellemesi WhatsApp bildirimlerinin gelmemesinin bir nedeni olabilir. Yapmanız gereken ilk şey, bildirimleri açıp açmadığınızı ve uyarı stilini ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol etmektir. Bunun için Ayarlar - Bildirimler - WhatsApp’a dokunun ve Bildirimlere İzin Ver’i etkinleştirin. Ses ve Uyarılar seçeneğini de etkinleştirin. 2. WhatsApp bildirim sesini açın 🔉 iPhone’unuzda bildirimlerin sesini kapattıysanız, WhatsApp bildirim sesi de çıkmayacaktır. WhatsApp uygulamasını açın ve profil sekmesine dokunun ve Bildirimler menüsü altından mesaj bildirimleri ve grup bildirimleri için sesin açık olduğundan emin olun. Ayrıca uygulama içi bildirimlere girip sesler seçeneğinin açık olduğunu doğrulayın. 3. Rahatsız etme modunu kapatın 🌙 Kimsenin sizi rahatsız etmemesini istiyorsanız, Rahatsız Etme harika bir seçenek. Ancak, bunu bir kez açtığınızda tüm bildirimlerin sesi susturulur, dolayısıyla WhatsApp bildirimleri iPhone’da gelmeyecektir. Ayarlar - Rahatsız Etme seçeneğine dokunarak rahatsız etme modunun açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 4. WhatsApp’ı güncelleyin 🔄 Bazen işletim sisteminin yeni sürümü, belli uygulama özelliklerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Uygulama güncellemesi uyumluluğu iyileştirerek bu sorunu çözebilir. Kullandığınız işletim sistemi ne olursa olsun, en yeni özellikleri, hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini almak için güncel tutmak önemlidir. 5. Ağ ayarlarını kontrol edin 🌐 Hâlâ WhatsApp bildirimleri gelmiyor ise, ağ bağlantınızı kontrol etmelisiniz. Ağ ayarlarınızı sıfırlayın ve WhatsApp bildirimlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. iPhone’da Ayarlar - Genel - Sıfırla - Ağ Ayarlarını Sıfırla’yı seçin. Bu yöntemin WiFi şifreleri gibi tüm ağ ayarlarınızı sileceğini unutmayın. 6. Arka planda çalışmayı etkinleştirin 📱 iPhone’da Ayarlar - WhatsApp’a gidin ve Arka Planda Uygulama Yenileme ve Hücresel Veri seçeneklerinin açık olmadığını kontrol edin. Android’de Uygulama Yöneticisi - WhatsApp - Veri Kullanımı yolunu izleyin ve Arka plan verilerini kısıtla seçeneğinin açık olmadığından emin olun. 7. Diğer cihazlarda oturumu kapatın 📴 WhatsApp’a birden fazla yerden giriş yaptıysanız, WhatsApp bildirimleri başka bir cihaza gidiyor olabilir. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar, her yerde WhatsApp uygulamasından çıkış yapın ve ardından yalnızca tek bir cihazda oturum açın. WhatsApp’ta bağlı cihazlardan çıkış yapmak için, Siz sekmesine gidin, Bağlı Cihazlar’a dokunun ve ardından çıkış yapmak istediğiniz cihazlar için Çıkış Yap’a dokunun. 8. Düşük güç modunu kapatın 🔋 Çoğu telefonda pil gücü azaldığında arka plan etkinliğini ve bildirimleri otomatik olarak devre dışı bırakan bir özellik bulunur. iPhone’larda pil seviyesi %20 altına düştüğünde düşük güç modu otomatik olarak açılır ve iPhone WhatsApp bildirimleri gelmiyor sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde Android telefonlarda da şarjın az olduğu durumda pilden tasarruf etmenizi sağlayan bu mod bulunur. Düşük güç modunun kapalı olduğundan emin olun. 9. Masaüstü bildirimlerini açın 🔔 WhatsApp Web sürümünü kullanıyorsanız, hesabınıza bağlandığınızda internet tarayıcısındaki isteme tıklayarak bildirimleri açın. İstemi görmüyorsanız, tarayıcı masaüstü bildirimlerini desteklemiyor demektir. 10. WhatsApp izinlerini kontrol edin ✅ Diğer tüm uygulamalar gibi WhatsApp’ın da telefonunuza bildirim göndermek için izne ihtiyacı vardır. Samsung telefonda WhatsApp bildirimleri gelmiyor ise, Ayarlar - Uygulama İzinleri veya Ayarlar - Uygulamalar - WhatsApp’a giderek WhatsApp izinleri menüsüne ulaşabilirsiniz. Burada bildirim ve sesin açık olduğundan emin olun.

Whatsapp mesaj gitmiyor gelmiyor sorunu çözümü 2 ay önce eklendi

WhatsApp bildirim sesi gelmiyor, ne yapmalı? (iPhone & Android) 📱 Tam Boyutta Gör WhatsApp bildirim sesi gelmiyor Samsung telefon ve iPhone’larda sıkça yaşanıyor. Peki, önemli mesajları ve güncellemeleri kaçırmamak adına WhatsApp mesaj sesi gelmiyorsa ne yapmalı? Telefonu titreşim/sessize alma modundan çıkarın. Mesaj ve grup bildirimleri için uyarı ve sesi açık tutun. Telefon bildirim ayarlarından sesi açın. WhatsApp sohbetini sessize almadığınızdan emin olun. Odak veya Rahatsız Etme modunu kapatın. WhatsApp’ı güncel tutun. WhatsApp masaüstü uygulamasından çıkış yapın. Önbelleği temizleyip tekrar giriş yapın. Uygulamayı durdurmaya zorlayın ve telefonu yeniden başlatın. Uyku modunda WiFi özelliğini açık tutun.

WhatsApp’ta sıklıkla yaşanan sorunlardan birisi de bildirimlerin düşmemesi. Neyse ki “WhatsApp bildirim gelmiyor” çözümü adına izlenebilecek basit yollar mevcut. İster Samsung Android telefon kullanıyor olun, isterseniz de iPhone kullanıcısı olun WhatsApp bildirimleri gelmiyor ise buradaki adımlar işinize yarayacaktır.

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