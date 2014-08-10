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Zynga bu yıl ki finansal beklentilerini düşürüyor

4 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga bu yıl ki finansal beklentilerini düşürüyor

Facebook üzerindeki sosyal oyunları ile bir anda yıldızı parlayan 7 milyar dolarlık dev bir şirkete dönüşen Zynga, mobil dünyadaki yükseliş trendlerini yakalayamayınca King, Supercell gibi mobil geliştiricilerin gerisinde kaldı. Firmanın bu yıl ki mali beklentileri de düşük bir seyir izliyor. 

Firmanın bu yıl ki gelir beklentisi yüzde 10 düşüş ile 695 milyon dolar-725 milyon dolar bandına gerilerken, ikinci çeyrekteki aktif oyuncu sayısı da yüzde 20 düşüşle 130 milyona geriledi. 

Firma düşüş nedeniyle yol haritasındaki yeni oyunları da gözden geçirme kararı aldı. Zynga Poker'in elden geçirilmiş sürümü ve yeni bir Words with Friends oyunu ile birkaç oyun daha ertelenmiş durumda. 

Zynga bununla birlikte NFL Showdown, Tiger Woods ve Looney Tunes oyunları ise geliştirilmeye devam ediyor ve gelecek yıl başlarında oyuncu karşısına çıkması bekleniyor.  

http://www.reuters.com/article/2014/08/08/us-zynga-results-idUSKBN0G72H620140808 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 4 yıl
Farmville ile iyi para kaldırdılar bu bir gerçek.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Bi bunlar bi de LOL yapan şirket batsa da kurtulsak. Oyun sektörünün içine ettiler.
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Gece772 4 yıl
Facebook oyunların hilesi çıkıyor
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Umutcan 4 yıl
Millet benzer yardımlaşma tabanlı online oyunları artık mobilden oynuyor ve hileye karşı daha güzel önlem alan firmalar var. Düşüş yaşaması normal.
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cemecem21 4 yıl
Ne kadar Zynga ve Facebook oyunlarını sevemesem de bunu görmek üzücü.
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