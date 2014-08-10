Zynga bu yıl ki finansal beklentilerini düşürüyor





Facebook üzerindeki sosyal oyunları ile bir anda yıldızı parlayan 7 milyar dolarlık dev bir şirkete dönüşen Zynga, mobil dünyadaki yükseliş trendlerini yakalayamayınca King, Supercell gibi mobil geliştiricilerin gerisinde kaldı. Firmanın bu yıl ki mali beklentileri de düşük bir seyir izliyor.





Firmanın bu yıl ki gelir beklentisi yüzde 10 düşüş ile 695 milyon dolar-725 milyon dolar bandına gerilerken, ikinci çeyrekteki aktif oyuncu sayısı da yüzde 20 düşüşle 130 milyona geriledi.





Firma düşüş nedeniyle yol haritasındaki yeni oyunları da gözden geçirme kararı aldı. Zynga Poker'in elden geçirilmiş sürümü ve yeni bir Words with Friends oyunu ile birkaç oyun daha ertelenmiş durumda.





Zynga bununla birlikte NFL Showdown, Tiger Woods ve Looney Tunes oyunları ise geliştirilmeye devam ediyor ve gelecek yıl başlarında oyuncu karşısına çıkması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2014/08/08/us-zynga-results-idUSKBN0G72H620140808