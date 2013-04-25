Zynga, ikinci çeyrek için de gelirlerde daha büyük bir düşüş öngörüyor





Sosyal oyunların yükselen yıldızı olarak görülen ve milyar dolarlık şirket seviyesine çıkan Farmville geliştiricisi Zynga, geçen yılın sonlarından bu yana bir düşüş trendine girdi.





Geçen yıl popüler Draw Something oyununun geliştirici OMGPOP'u zirvedeyken satın alan firma, bu andan itibaren hem oyunun kullanıcı sayısında düşüş yaşamış hem de gelir kaybına uğramaya başlamıştı.





Geçen çeyrekte Zynga bir miktar kar etmiş olsa da bu çeyrek için daha büyük bir düşüş beklediğini açıkladı ve bu açıklama sonrasında borsada hisseler yüzde 9 geriledi.





Analiz uzmanları firmanın masaüstünden ziyade mobil platformlara yöneldiğini ancak hiçbir yapımın büyük gelirler elde edecek stratejilere sahip olmadığı için kullanıcı sayısı artsa da gelirin düşük kaldığını dile getiriyor.





Geçen yıl Zynga'nın aylık oyuncu sayısı 292 milyondan 253 milyona düşerken, aylık ücretli müşterileri de 3.5 milyondan 2.5 milyona geriledi. Mobil segmente giderek daha çok odaklanan firma, gelirlerinin yüzde 22'sini mobil oyunlardan elde ediyor.





Zynga, kötü gidişe dur demenin çaresi olarak doğru etkileşim sunan doğru oyunlar geliştirmek olduğunu belirtiyor ve bu yılı bir geçiş dönemi ilan ettiğini ifade ediyor. Firma Draw Something 2 ile mali tabloları biraz daha düzeltme beklentisi içerisinde.

http://www.phonearena.com/news/Zynga-forecasts-bigger-than-expected-loss-for-Q2-shares-plunge-after-hours_id42326