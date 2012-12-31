Zynga, maliyeti azaltmak adına 11 sosyal oyununu sona erdirme kararı aldı

Haber Editörü
Facebook'un popüler olmasıyla birlikte sosyal oyun kavramını hayata geçiren ve bu sayede 7 milyar dolarlık bir şirket haline gelen Zynga, son dönemlerde ekonomik olarak çalkantılı günler yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle yeniden yapılanma sürecine giren Zynga, bazı stüdyolarını kapattı ve önemli sayıda çalışanın işine son verdi.
Firmanın diğer bir hamlesi ise popüler olamayan 11 oyununu sona erdirme kararı oldu. Zynga bir süredir bu oyunlara yeni oyuncu alımını kapatmıştı. Sebep ise beklenen geliri elde edemeyen bu yapımlara daha fazla masraf yapmamak ve popüler ve yeni oyunlara daha fazla ağırlık vermek olarak açıklandı.
Oyunlardan bazısı şu an kapanmış durumda. Bazısı ise gelecek ay sona erecek. 4 oyun ise mobil platformlarda kullanıcılara sunulmuştu. Bunun dışında iki oyun daha ilerleyen haftalarda listeye eklenecek. Zynga'nın kapatma kararı aldığı oyunlar şu şekilde:
PetVille – 30 Aralık
Mafia Wars 2 - 30 Aralık
FishVille – 5 Aralık
Vampire Wars – 5 Aralık
Treasure Isle – 5 Aralık
Indiana Jones Adventure World – 14 Ocak
Mafia Wars Shakedown – Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Forestville – Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Montopia – 21 Aralık
Mojitomo – Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Word Scramble Challenge – Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Bu oyunlara saatlerini ve paralarını harcayan oyuncular için kapatılma kararı oldukça moral bozucu olacaktır. Ayrıca karakterlerine aşırı bağlanan oyuncuların da firmayı mail yağmuruna tuttuğu belirtiliyor.
Zynga'nın hali hazırda 30 oyunu faaliyetine devam ediyor. Gerek sosyal ağlar gerekse mobil platformlar üzerinde halen çok başarılı yapımlar bulunuyor. Ancak kullanıcı trendinin masaüstü oyunlardan mobil oyunlara doğru kayma göstermesi, Zynga gibi firmaları derinden etkiliyor ve yenilik üretemeyenler bu yarışta devre dışı kalıyor.
http://techcrunch.com/2012/12/30/zynga-shuts-down-petville-fishville-mafia-wars-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen katılıyorum
Vay arkadas ya.. dunya size guzel.. ne maliyeti varmis. Eh dusun sen de normal bir insansin ne maliyetin var degil mi?
Adamlar belese oyun yapmis, ohh para geliyor.. salaklar degilmi maliyetsiz bir servisi kapattiklari icin.
Ayni anda milyonlarca kisinin oynadigi oyunlardan bahsediyoruz. Server ve bu serverlarin harcadigi ayrica sogutma icin harcanan paralari dusun bir. Gerci ne kadar dusunebileceksin bundan da supheliyim de.
Neyse aga. Baska bisey demeyecegim.. ustadim sen bir sure sakin ticaretle felan ugrasma. Memur falan ol lutfen.
Para verenlerin paraları çöpe gidecek klasik zynga dolandırıcılığı. Komple batsın da bari abuk subuk kalitesiz oyunları görmeyelim.
Parasız da güzellik olmuyor ama...