Zynga, maliyeti azaltmak adına 11 sosyal oyununu sona erdirme kararı aldı





Facebook'un popüler olmasıyla birlikte sosyal oyun kavramını hayata geçiren ve bu sayede 7 milyar dolarlık bir şirket haline gelen Zynga, son dönemlerde ekonomik olarak çalkantılı günler yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle yeniden yapılanma sürecine giren Zynga, bazı stüdyolarını kapattı ve önemli sayıda çalışanın işine son verdi.





Firmanın diğer bir hamlesi ise popüler olamayan 11 oyununu sona erdirme kararı oldu. Zynga bir süredir bu oyunlara yeni oyuncu alımını kapatmıştı. Sebep ise beklenen geliri elde edemeyen bu yapımlara daha fazla masraf yapmamak ve popüler ve yeni oyunlara daha fazla ağırlık vermek olarak açıklandı.





Oyunlardan bazısı şu an kapanmış durumda. Bazısı ise gelecek ay sona erecek. 4 oyun ise mobil platformlarda kullanıcılara sunulmuştu. Bunun dışında iki oyun daha ilerleyen haftalarda listeye eklenecek. Zynga'nın kapatma kararı aldığı oyunlar şu şekilde:





PetVille – 30 Aralık

Mafia Wars 2 - 30 Aralık

FishVille – 5 Aralık

Vampire Wars – 5 Aralık

Treasure Isle – 5 Aralık

Indiana Jones Adventure World – 14 Ocak

Mafia Wars Shakedown – Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Forestville – Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Montopia – 21 Aralık

Mojitomo – Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Word Scramble Challenge – Uygulama mağazalarından kaldırıldı





Bu oyunlara saatlerini ve paralarını harcayan oyuncular için kapatılma kararı oldukça moral bozucu olacaktır. Ayrıca karakterlerine aşırı bağlanan oyuncuların da firmayı mail yağmuruna tuttuğu belirtiliyor.





Zynga'nın hali hazırda 30 oyunu faaliyetine devam ediyor. Gerek sosyal ağlar gerekse mobil platformlar üzerinde halen çok başarılı yapımlar bulunuyor. Ancak kullanıcı trendinin masaüstü oyunlardan mobil oyunlara doğru kayma göstermesi, Zynga gibi firmaları derinden etkiliyor ve yenilik üretemeyenler bu yarışta devre dışı kalıyor.

http://techcrunch.com/2012/12/30/zynga-shuts-down-petville-fishville-mafia-wars-2/