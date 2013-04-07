Zynga patronu maaşını 1 dolara indirdi





Ekonomik yönden sıkıntı çeken firmalarda tepe yöneticilerinin maaşlarını 1 dolara indirmesi artık sembolik bir hareket haline geldi.





Facebook üzerinde geliştirdiği oyunlarla sosyal oyun segmentini ortaya çıkaran ve 7 milyar dolar borsa değerine ulaşan Zynga, geçen yılın ikinci yarısından bu yana mali olarak kriz içerisine girdi. Hisse değeri 12 dolardan 3.51 dolara gerilerken, 11 sosyal oyun ve 3 stüdyonun faaliyetlerine son verildi.





Devam eden mali sıkıntılar nedeniyle Zynga'nın patronu Mark Pincus, yıllık maaşını bir dolara düşürdüğünü ve ikramiye alan yönetici listesinden de kendisini çıkardığını duyurdu. Pincus bu davranışla Zynga'nın bozulan imajını düzeltmek ve diğer yöneticilere örnek olmak amacını taşıyor.

Ayrıca firmanın önümüzdeki dönemde yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında kesinti yapacağı da bir süre önce gündeme gelmişti. Pincus'un duyurusu sonrası Zynga'nın borsada işlem gören hisselerinde bir miktar artış yaşandı.





Steve Jobs da Apple'ın yeniden başına geçtiği dönemlerde sembolik 1 dolar maaş alan patronlar listesine girmişti.





Patronların 1 dolarlık maaş ile geçinemeyeceği ortada. Ancak arka planda olan gerçek bu patronların aslında firmanın önemli oranda hisselerine sahip olması. Bloomberg, Pincus'un toplam malvarlığının 800 milyon dolar olduğunu ifade ediyor.

http://www.technobuffalo.com/2013/04/05/zygnas-ceo-cuts-own-salary-to-1-dollar/