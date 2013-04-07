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Zynga patronu maaşını 1 dolara indirdi

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga patronu maaşını 1 dolara indirdi

Ekonomik yönden sıkıntı çeken firmalarda tepe yöneticilerinin maaşlarını 1 dolara indirmesi artık sembolik bir hareket haline geldi. 

Facebook üzerinde geliştirdiği oyunlarla sosyal oyun segmentini ortaya çıkaran ve 7 milyar dolar borsa değerine ulaşan Zynga, geçen yılın ikinci yarısından bu yana mali olarak kriz içerisine girdi. Hisse değeri 12 dolardan 3.51 dolara gerilerken, 11 sosyal oyun ve 3 stüdyonun faaliyetlerine son verildi.

Devam eden mali sıkıntılar nedeniyle Zynga'nın patronu Mark Pincus, yıllık maaşını bir dolara düşürdüğünü ve ikramiye alan yönetici listesinden de kendisini çıkardığını duyurdu. Pincus bu davranışla Zynga'nın bozulan imajını düzeltmek ve diğer yöneticilere örnek olmak amacını taşıyor.
Ayrıca firmanın önümüzdeki dönemde yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında kesinti yapacağı da bir süre önce gündeme gelmişti. Pincus'un duyurusu sonrası Zynga'nın borsada işlem gören hisselerinde bir miktar artış yaşandı.

Steve Jobs da Apple'ın yeniden başına geçtiği dönemlerde sembolik 1 dolar maaş alan patronlar listesine girmişti.

Patronların 1 dolarlık maaş ile geçinemeyeceği ortada. Ancak arka planda olan gerçek bu patronların aslında firmanın önemli oranda hisselerine sahip olması. Bloomberg, Pincus'un toplam malvarlığının 800 milyon dolar olduğunu ifade ediyor.

http://www.technobuffalo.com/2013/04/05/zygnas-ceo-cuts-own-salary-to-1-dollar/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl en beğenilen
aman apple dava açmasın (!)
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Recharged 6 yıl
Sempatik olma çabaları sadece.Bankası muhtemelen para dolu ki artık oradan gelen maaşına gerek duymuyor.
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Fenomenon 6 yıl
cok sacma sanki maasi 1 dolar yapinca 1 dolardan fazla harcamicakmi, hic samimi degil
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YordleKing 6 yıl
Adam resmen döşşek katlamış.Sen 1 dolar maaş alsan ne olur, almasan ne olur?
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Krone 6 yıl
Adam zamanında depolamış isterse 1 kuruş alsın.
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dockhanger 6 yıl
o küfür ettiğim oyun isteklerini yaptıran bumu öğrendiğim iyi oldu
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-technology4ever- 6 yıl
Apple özentisi hareketler bunlar!..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Bankada o kadar parası var zaten
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1080p 6 yıl
Ülkemizin başbakanı ve cumhurbaşkanı ve diğer millet vekillerinin maaşlarını da 1 pezoya indirmeli.
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interwap 6 yıl
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
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Divinity 6 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar Mike..
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[__Zahid__] 6 yıl
Bankada benimde 1 milyar dolarim olsun her ay -1000tl maaş almaya raziyim
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MALTHAEL 6 yıl
Başlığı maaşını 1 milyon dolara indirdi olarak okudum :D
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Dexstz 6 yıl
1 milyon dolar diye okudum.
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itachi237 6 yıl en beğenilen
aman apple dava açmasın (!)
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multiTYRT 6 yıl itachi237
itachi237
aman apple dava açmasın (!)

Ne alaka
Herşey de bir Apple'a çamur atın saten
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