Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router

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Zyxel WAH7706 taşınabilir router, kablosuz yüksek hızlı IEEE 802.11ac teknolojisiyle hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bandında eş zamanlı yayın yaparken, mobilde ise 2G, 3G ve 4G (LTE CAT 6) destekleriyle hâlihazırda en iyi mobil iletişim seçeneğini sunuyor. Seyahat eden ve sürekli hareket halinde olan kullanıcılar, aynı anda 32 tane Wi-Fi cihazı ile mevcut bağlantıyı paylaşabilecek.

Piliyle birlikte sadece 125 gram ağırlığında olan WAH7706, dünyanın farklı bölgelerinde 4G teknolojisine geçmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde de kullanılabilecek. Çoklu kanal desteğiyle 3, 7, 8, 20, 28 ve 38 numaralı LTE kanallarına uyumlu olan ürün, daha geniş bir kapsama alanı da sunacak. Bu da kullanıcıların mobil operatörlerinin sunduğu 4G hizmetinin özelliğine göre seyahat halindeyken hız ve iletişim kesintisi yaşamaması anlamına gelecek.

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En büyük sorun veri hızları

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu veri hızları. WAH7706 taşınabilir 4G/LTE router, indirmede 40MHz bant genişliğinde 300Mbps ve yüklemede 20MHz bant genişliğinde 50Mbps hız olanağı sunuyor. Ayrıca ürünün “tak-çalıştır” tasarımı, kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmalarını sağlıyor.

Verilerinizi kolay bir şekilde paylaşın

ZyXEL WAH7706 4G/LTE router'ın SD kart desteği sayesinde kablosuz olarak verileri paylaşabilmek de mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken, SD kartınızı WAH7706 4G/LTE router'a takmanız ve kullanıcı arayüzü üzerinden bu özelliği etkinleştirmeniz. WAH7706, 32 GB'a kadar SD kart desteğine sahip.

Pil ömrü de seyahat edenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. ZyXEL WAH7706, güç tasarruf modu ile yüksek güç verimliliği sağlıyor. Cihazın güç tüketimi düşük olduğu için ürün ömrünü azaltan ısınma sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. Cihaz, üreticisi tarafından açıklanan verilere göre 10 saat çalışma süresi ve 300 saate kadar bekleme süresi sunan 2800mAh lityum polimer bir pile sahip. Ürün üzerinde yer alan LED göstergeler ile bağlantınızın durumunu, sinyal kalitesini, pil ve kablosuz durumunu kolay bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

Zyxell WAH7706, 200 dolar + kdv fiyat etiketi ile satışta olacak.



