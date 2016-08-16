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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router

Ağ teknolojileri alanında önemli isimlerden biri olan ZyXEL, sık seyahat edenlerin iletişim kesintilerinin önüne geçip sürekli çevrimiçi kalmalarını sağlayacak 4G/LTE destekli ürünü WAH7706’yı tanıttı
2 yıl
3,4b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router
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Zyxel WAH7706 taşınabilir router, kablosuz yüksek hızlı IEEE 802.11ac teknolojisiyle hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bandında eş zamanlı yayın yaparken, mobilde ise 2G, 3G ve 4G (LTE CAT 6) destekleriyle hâlihazırda en iyi mobil iletişim seçeneğini sunuyor. Seyahat eden ve sürekli hareket halinde olan kullanıcılar, aynı anda 32 tane Wi-Fi cihazı ile mevcut bağlantıyı paylaşabilecek.

Piliyle birlikte sadece 125 gram ağırlığında olan WAH7706, dünyanın farklı bölgelerinde 4G teknolojisine geçmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde de kullanılabilecek. Çoklu kanal desteğiyle 3, 7, 8, 20, 28 ve 38 numaralı LTE kanallarına uyumlu olan ürün, daha geniş bir kapsama alanı da sunacak. Bu da kullanıcıların mobil operatörlerinin sunduğu 4G hizmetinin özelliğine göre seyahat halindeyken hız ve iletişim kesintisi yaşamaması anlamına gelecek.

Zyxel'dan kesintisiz internet için WAH7706 4G router
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En büyük sorun veri hızları

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu veri hızları. WAH7706 taşınabilir 4G/LTE router, indirmede 40MHz bant genişliğinde 300Mbps ve yüklemede 20MHz bant genişliğinde 50Mbps hız olanağı sunuyor. Ayrıca ürünün “tak-çalıştır” tasarımı, kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmalarını sağlıyor.

Verilerinizi kolay bir şekilde paylaşın

ZyXEL WAH7706 4G/LTE router'ın SD kart desteği sayesinde kablosuz olarak verileri paylaşabilmek de mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken, SD kartınızı WAH7706 4G/LTE router'a takmanız ve kullanıcı arayüzü üzerinden bu özelliği etkinleştirmeniz. WAH7706, 32 GB'a kadar SD kart desteğine sahip.

Pil ömrü de seyahat edenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor. ZyXEL WAH7706, güç tasarruf modu ile yüksek güç verimliliği sağlıyor. Cihazın güç tüketimi düşük olduğu için ürün ömrünü azaltan ısınma sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. Cihaz, üreticisi tarafından açıklanan verilere göre 10 saat çalışma süresi ve 300 saate kadar bekleme süresi sunan 2800mAh lityum polimer bir pile sahip.  Ürün üzerinde yer alan LED göstergeler ile bağlantınızın durumunu, sinyal kalitesini, pil ve kablosuz durumunu kolay bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

Zyxell WAH7706, 200 dolar + kdv  fiyat etiketi ile satışta olacak.



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NitroNos 2 yıl en beğenilen
600 TL + KDV = 700 TL
Sık sık seyahat ediyorsanız bile bu kadar para kesinlikle verilmez!
Bunun yerine 1 tane adam gibi taşınabilir şarj cihazı alırsanız daha mantıklı olacaktır.
Çekim gücü olarak gayet güzel cihazlar telefondan daha güçlü çekim gücü aldıkları aşikar fakat daha uygun modellere gitmekte fayda var benim şahsi görüşüm bir modeme 200 liradan fazla vermek tamamen israf olurdu.
600 TL + KDV = 700 TLSık sık seyahat ediyorsanız bile bu kadar para kesinlikle verilmez!Bunun yerine 1 tane adam gibi taşınabilir şarj cihazı alırsanız ...
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Kefelon 2 yıl
Bu firmalar bize şaka mı yapıyor? Fiyatlar git gide uçuyor. Bizi geçtim Amerikalı tüketici bile fiyatlardan şikayet etmeye başladı. Durum çok ciddi...
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arel.gr 2 yıl
akşam yatınca kesmiyoruz.
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Kefelon 2 yıl
Bu firmalar bize şaka mı yapıyor? Fiyatlar git gide uçuyor. Bizi geçtim Amerikalı tüketici bile fiyatlardan şikayet etmeye başladı. Durum çok ciddi...
Yanıtla +4
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Barni Moloztaş 2 yıl
Pahalı
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NitroNos 2 yıl en beğenilen
600 TL + KDV = 700 TL
Sık sık seyahat ediyorsanız bile bu kadar para kesinlikle verilmez!
Bunun yerine 1 tane adam gibi taşınabilir şarj cihazı alırsanız daha mantıklı olacaktır.
Çekim gücü olarak gayet güzel cihazlar telefondan daha güçlü çekim gücü aldıkları aşikar fakat daha uygun modellere gitmekte fayda var benim şahsi görüşüm bir modeme 200 liradan fazla vermek tamamen israf olurdu.
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