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A-Data 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerini tanıttı
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Yüksek performans tutkunları için XGP Plus serisi altında hazırladığı 2200MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran A-Data, DDR3 gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile masaüstü sistemlerden sunuculara ve hatta dizüstü bilgisayarlara kadar üç farklı segment için hazırladığı 4GB kapasiteli DDR3 bellek modüllerini gösterdi.

Masaüstü sistemler için UDIMM, sunucular için ECC-DIMM / ECC Registered DIMM ve dizüstü bilgisayarlar için de SO-DIMM formunda olan 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülleri modeline göre 1066MHz ve 1333MHz'de hızlarında görev yapıyorlar. Kapasite ve performansın düşük güç tüketimiyle ekseninde sunulması amaçlanan yeni modüller, ömür boyu garanti ile geliyorlar.

A-Data'nın önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlandığı 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerinin fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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waltran 10 yıl
güzelde anakarta uymadıktan sonra neyime yarar
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Master_Evil 10 yıl
iyi haber ama çok gecikti yakında i7 kitleri satışa sunulur
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1963bursa 10 yıl
Tek modül 4gb DDR3 bellek çıkaran kaç firma var zannediyorsunuz, A-Data bu haberdeki bellekleri satışa koyduğu an zaten diğer bellek üreticilerinden üstün olduğunu ispatlamış oluyor, yer yer OCZ öne geçiyor... 4Gb tek modüllerde fp'de alınabilir tek ürünler muhtemelen yukardakiler, dünyada tek yani.
Kinstone dediğimiz firma 4 sene öncesinin efsanesi, piyasaya peşi sıra sürdüğü bozuk ve fahiş fiyatlı belleklerle adını bitirdi.
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by_ProXy 10 yıl
A-data yı begenirim sağlam marka ;)
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neXXen 10 yıl
Ocz güzelde F/P olarak göremiyoruz.Yüksek Fiyat /Performans olarka görebiliriz OCZ i.A*Data F/P olarak tam Türkiye için üretiliyor bence
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aFamous 10 yıl
A-Data'nın dünyanın ikinci büyük bellek üreticisi olduğunu bilmiyorsanız bu sizin ayıbınız, mantık da sizin düz mantığınızdır efendim. Zorunuza giden nedir?

"Yada aynı markaların birçok modeli varken şu marka şundan iyidir gibi ayrımı nasıl yapıyorsunuz ?" affedersiniz ama bu ne kadar saçma bir cümle ve düşüncedir. Elbette markaların birçok modeli vardır, birbirleriyle eşdeğer birçok modeli. İlginç.

A-Data, dünyanın ikinci büyük DRam üreticisi olması yanında çip üretiminde de önde gelen global liderlerden birisidir. Son kullanıcıların yaşam kalitesini arttırmak için RD (Araştırma-Geliştirme) faaliyetlerine büyük bütçe ayırmaktadır. Bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünler fiyat/performans olarak dünyada çok itibarlı test merkezlerinin ve innovasyon ödül merkezlerinin ödüllerini almaktadır.
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aFamous 10 yıl
A-Data, Kingston ve Corsair gibi standart bellek üreticilerinden zaten açık ara üstündür.

A-Data, OCZ'den sonra ikinci bellek üreticisidir. F/P oranında ise birincidir. A-Data'nın Türkiye dağıtıcılığını Endeks Bilişim yapmaktadır.
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Chris Brown 10 yıl

aFamous

A-Data, Kingston ve Corsair gibi standart bellek üreticilerinden zaten açık ara üstündür.

A-Data, OCZ'den sonra ikinci bellek üreticisidir.


Neye göre söylüyorsunuz bunları ?
Yada aynı markaların birçok modeli varken şu marka şundan iyidir gibi ayrımı nasıl yapıyorsunuz ?
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feylosoft 10 yıl
Bu beklediğim haber işte. Forumda yazanlara göre a-data'nın kingstondan, corsairden geri kalır yanı yokmuş öylemi?
Birde bu ramlar hakkında geniş bilgiyi nerden alabiliriz, a datayı türkiyeye kim getiriyor. Acep nezaman gelir?
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