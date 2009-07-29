A-Data 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerini tanıttı

Yüksek performans tutkunları için XGP Plus serisi altında hazırladığı 2200MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran A-Data, DDR3 gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile masaüstü sistemlerden sunuculara ve hatta dizüstü bilgisayarlara kadar üç farklı segment için hazırladığı 4GB kapasiteli DDR3 bellek modüllerini gösterdi.
Masaüstü sistemler için UDIMM, sunucular için ECC-DIMM / ECC Registered DIMM ve dizüstü bilgisayarlar için de SO-DIMM formunda olan 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülleri modeline göre 1066MHz ve 1333MHz'de hızlarında görev yapıyorlar. Kapasite ve performansın düşük güç tüketimiyle ekseninde sunulması amaçlanan yeni modüller, ömür boyu garanti ile geliyorlar.
A-Data'nın önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlandığı 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerinin fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Kinstone dediğimiz firma 4 sene öncesinin efsanesi, piyasaya peşi sıra sürdüğü bozuk ve fahiş fiyatlı belleklerle adını bitirdi.
"Yada aynı markaların birçok modeli varken şu marka şundan iyidir gibi ayrımı nasıl yapıyorsunuz ?" affedersiniz ama bu ne kadar saçma bir cümle ve düşüncedir. Elbette markaların birçok modeli vardır, birbirleriyle eşdeğer birçok modeli. İlginç.
A-Data, dünyanın ikinci büyük DRam üreticisi olması yanında çip üretiminde de önde gelen global liderlerden birisidir. Son kullanıcıların yaşam kalitesini arttırmak için RD (Araştırma-Geliştirme) faaliyetlerine büyük bütçe ayırmaktadır. Bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünler fiyat/performans olarak dünyada çok itibarlı test merkezlerinin ve innovasyon ödül merkezlerinin ödüllerini almaktadır.
A-Data, OCZ'den sonra ikinci bellek üreticisidir. F/P oranında ise birincidir. A-Data'nın Türkiye dağıtıcılığını Endeks Bilişim yapmaktadır.
Neye göre söylüyorsunuz bunları ?
Yada aynı markaların birçok modeli varken şu marka şundan iyidir gibi ayrımı nasıl yapıyorsunuz ?
Birde bu ramlar hakkında geniş bilgiyi nerden alabiliriz, a datayı türkiyeye kim getiriyor. Acep nezaman gelir?