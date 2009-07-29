A-Data 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerini tanıttı

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Yüksek performans tutkunları için XGP Plus serisi altında hazırladığı 2200MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran A-Data, DDR3 gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile masaüstü sistemlerden sunuculara ve hatta dizüstü bilgisayarlara kadar üç farklı segment için hazırladığı 4GB kapasiteli DDR3 bellek modüllerini gösterdi.

Masaüstü sistemler için UDIMM, sunucular için ECC-DIMM / ECC Registered DIMM ve dizüstü bilgisayarlar için de SO-DIMM formunda olan 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülleri modeline göre 1066MHz ve 1333MHz'de hızlarında görev yapıyorlar. Kapasite ve performansın düşük güç tüketimiyle ekseninde sunulması amaçlanan yeni modüller, ömür boyu garanti ile geliyorlar.

A-Data'nın önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlandığı 4GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modüllerinin fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.