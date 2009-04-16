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A-Data'dan tasarımı ile öne çıkan Flash Bellekler video inceleme

10 yıl
48,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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A-Data'nın tasarımları ile fark yaratan USB bellekleri, performans olarak da bekleneni verebiliyor mu?

A-Data, her geçen gün daha fazla aynılaşan Flash Bellek pazarı; tasarımı ödüllü T806 ve Disney lisanslı T807 ile yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor :)


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eXtraVaido 9 yıl
ben olsam süs kısmını atarım direk usb bellek kısmını kullanırım küçük boyutlu üğretmişler

mesut abiye selamlar

seni seviyoruz mesut abi
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SaatliBomba 9 yıl
PAYLASIM ICI TESEKKURLER
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SnCrhn 9 yıl
ocz diesel varken bu birisine hediye olmaktan kurtulamaz:D
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mawoix 9 yıl
ya arkadaşlar bu belleği türkiyede nerde bulabiliriz.. lütfen biri yardımcı olsun.. malum sevgilime alıcam ama bulamıorum hiç bi yerde :(
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Eşref_37 9 yıl
Yok heralde arkadaşım bulursan banada pm at bende alıyım.
mawoix

ya arkadaşlar bu belleği türkiyede nerde bulabiliriz.. lütfen biri yardımcı olsun.. malum sevgilime alıcam ama bulamıorum hiç bi yerde :(


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DreamSs 10 yıl
çok yakışmış abi onlar sana :D
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pinkcrow7 10 yıl
Bayanların kullanması için dizayn etmişler
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husNUKE 10 yıl
çok şirin olmuşlar, fiyat belli mi acaba
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JoSpadEs 10 yıl
Tamam videolara reklam koymanıza hiç birşey demiyorum. Ancak "hashhh little baby dont u cry" die giren şarkıyla dünyanın en çirkin bebeğini görmek videoya manevi olarak 1-0 geriden başlamaya neden oluyo. üst üste 3-4 video izleyince manevi boyutu aşıyo madiiyata dönüşüo ve bana tik gelio. Çocuk gibi ağzımı yüzümü büzmeye başlıyorum. Sizden ricam en kısa zamanda reklamda revizyona gitmeniz. En azından reklamın "hash" kısmı ya da bebeğin suratı çıkartılabilir mi?
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max975 10 yıl
daha çok çocuklar için sanki...
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:::LOSTPLANET::: 10 yıl
mesut çevik her videoda daha bir seksileşiyor .
kızların gözbebeği mesut bey


usbler çok tatlı.benim bile alasım geldi
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ensaronline 10 yıl
Mesut kardeşim sigarayı azalt ;)
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Speed-Step 10 yıl
@ensar

:) Sigara bir yana kahve bile sevmeyen biriyim. Dişler, göz altları gibi noktalardaki renk,tonlama farklılıkları ışıktan kaynaklanıyor. Ne yazık ki bunun için yakın gelecekte yapabileceğimiz bir şey yok...
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esTFyz 10 yıl
Video'da denildiği gibi çocuk ve bayanlar için ideal bir USB bellek çokta şirin durur..Erkeklerin almak için düşünmesine bile gerek yok .)
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sertacaygun 10 yıl
Daima işlevselliğin önemli olduğunu savunurum...
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alyanki 10 yıl
hello kitty'li yok mu, kız arkadaşım çok seviyor
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