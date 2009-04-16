A-Data'dan tasarımı ile öne çıkan Flash Bellekler video inceleme

A-Data'nın tasarımları ile fark yaratan USB bellekleri, performans olarak da bekleneni verebiliyor mu?

A-Data, her geçen gün daha fazla aynılaşan Flash Bellek pazarı; tasarımı ödüllü T806 ve Disney lisanslı T807 ile yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor :)