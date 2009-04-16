A-Data'dan tasarımı ile öne çıkan Flash Bellekler video inceleme

A-Data, her geçen gün daha fazla aynılaşan Flash Bellek pazarı; tasarımı ödüllü T806 ve Disney lisanslı T807 ile yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor :)
mawoix ya arkadaşlar bu belleği türkiyede nerde bulabiliriz.. lütfen biri yardımcı olsun.. malum sevgilime alıcam ama bulamıorum hiç bi yerde :(
mesut abiye selamlar
seni seviyoruz mesut abi
usbler çok tatlı.benim bile alasım geldi
:) Sigara bir yana kahve bile sevmeyen biriyim. Dişler, göz altları gibi noktalardaki renk,tonlama farklılıkları ışıktan kaynaklanıyor. Ne yazık ki bunun için yakın gelecekte yapabileceğimiz bir şey yok...