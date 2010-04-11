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A-DATA'dan USB 3.0 destekli SSD: N002

9 yıl
50,7b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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A-DATA N002 ile SSD hızından hem makina içinde hem de dışında yararlanmanızı sağlıyor, SATA II ve USB 3.0 teknolojilerini bir arada bulunduran ürün test masamızda!

A-DATA'nın N002 SSD'si yüksek okuma ve yazma hızları yanında USB 3.0 desteği sayesinde kasa dışında da etkileyici bir performans vaad ediyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
keşke artık satılsada alsak niye gelmiyor bu türkiyeye ne biçim iş diğer modelleri var adata nın bu modeli yok nerdeyse bir yıl olmuş çıkalı editöre kim vermiş onu bana satarmı :))))))))
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kral1102 8 yıl
türkiyeye gelsede alsak bir yıl olmuş inceleme yapılalı hala yok editör elinde olanı satsa bana :)
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bahattintopaloglu 9 yıl
fenerista
SATA II 300MB/s iken usb 3.0 480 MB/s değilmi neden sata II daha hızlı oluyor ?

achfighter arkadaşıma katılıyorum
yalnız bir yanlışlığı düzeltmek isterim.
usb2.0 480 mb/s
usb3.0 5 gb/s
sataII 3 gb/s
sataIII 6 gb/s
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habdullah 9 yıl
Bir inceleme daha olsaydı.
ADATA SSD yerine USB 3.0 ile SATA2 yi karşılaştırsaydı zaten herşey hazırmış =))
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Peerless 9 yıl
harika bir inceleme

birde fiyatları tuzlu olmayıp makul seviyelere inse gerçekten harika olacak
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mustafasc 9 yıl
Diğer USB disklerle ya da SATA disklerlede karşılaştırmanızı beklerdim. Çok yalın bir test olmuş. Orta düzey bir sata II mekanik disk e göre USB 3.0 dan bağlandığında da çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum.
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borntobedeep 9 yıl
hiç birşey anlamadım film dizi felan depolayabiliyor muyuz buna
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F.@.T.İ.H 9 yıl
harici olarak kullanımında mukkemel bir cihaz olur gercekten..
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KRALL 9 yıl
dahili hdd olarak kullanıldığında 3,0 sata destekli anakartta satall ile olan farklılıkları keşke test etseydiniz.
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aspirin_00 9 yıl
çok pahalıdır normal ssd ler el yakıyor birde usb3 lü harici sdd ler ataş pahası olsa gerek
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marseltalon 9 yıl
Fiyatlarının pahalı olmasından yanlarına yaklaşılamıyor yalnız.Azcık inse bari.İnceleme için teşekkürler.
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fenerista 9 yıl
SATA II 300MB/s iken usb 3.0 480 MB/s değilmi neden sata II daha hızlı oluyor ?
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hellteam 9 yıl
Güzel inceleme usb3.0 gerçekten 2.0 a göre çok başarılı yaygınlaştığında çok faydalı olacaktır
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achfighter 9 yıl

fenerista

SATA II 300MB/s iken usb 3.0 480 MB/s değilmi neden sata II daha hızlı oluyor ?

galiba erişim süresi ve usb ile dahili harddisk denetleyicilerin arasındaki bir mesele bu
kopyalama süresinde usb 3.0 belki hızlı olabilir fakat erişim süresi bakımından her zaman dahili disk önde olur
ayrıca SSDlerin erişim süresi mekanik HDDlere göre çok düşük olduğundan usb 3.0 ile dahili disklerin farkı ortaya çıkıyor
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