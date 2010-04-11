A-DATA'dan USB 3.0 destekli SSD: N002

A-DATA N002 ile SSD hızından hem makina içinde hem de dışında yararlanmanızı sağlıyor, SATA II ve USB 3.0 teknolojilerini bir arada bulunduran ürün test masamızda!

A-DATA'nın N002 SSD'si yüksek okuma ve yazma hızları yanında USB 3.0 desteği sayesinde kasa dışında da etkileyici bir performans vaad ediyor.