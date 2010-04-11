A-DATA'dan USB 3.0 destekli SSD: N002

Genel Yayın Yönetmeni
A-DATA N002 ile SSD hızından hem makina içinde hem de dışında yararlanmanızı sağlıyor, SATA II ve USB 3.0 teknolojilerini bir arada bulunduran ürün test masamızda!
A-DATA'nın N002 SSD'si yüksek okuma ve yazma hızları yanında USB 3.0 desteği sayesinde kasa dışında da etkileyici bir performans vaad ediyor.
Paylaş Tweetle
achfighter arkadaşıma katılıyorum
yalnız bir yanlışlığı düzeltmek isterim.
usb2.0 480 mb/s
usb3.0 5 gb/s
sataII 3 gb/s
sataIII 6 gb/s
ADATA SSD yerine USB 3.0 ile SATA2 yi karşılaştırsaydı zaten herşey hazırmış =))
birde fiyatları tuzlu olmayıp makul seviyelere inse gerçekten harika olacak
galiba erişim süresi ve usb ile dahili harddisk denetleyicilerin arasındaki bir mesele bu
kopyalama süresinde usb 3.0 belki hızlı olabilir fakat erişim süresi bakımından her zaman dahili disk önde olur
ayrıca SSDlerin erişim süresi mekanik HDDlere göre çok düşük olduğundan usb 3.0 ile dahili disklerin farkı ortaya çıkıyor