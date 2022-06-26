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    Yılın beklenen oyunu A Plague Tale: Requiem'ın çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu geldi

    Yeni neslin merak edilen oyunlarından birisi olan A Plague Tale: Requiem'ın çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.                  
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    A Plague Tale: Requiem'ın çıkış tarihi ve oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını Focus Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Asobo Studio'nun yaptığı A Plague Tale: Requiem'ın çıkış tarihi geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre A Plague Tale: Requiem, 18 Ekim'de PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun PC'deki fiyatı ise ne yazık ki 550,00 TL. Oyunun paylaşılan son oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    A Plague Tale: Requiem Oynanış Videosu

    Denizin çok ötesinde, bir ada sesleniyor...
    Doğaüstü güçler tarafından saptırılmış acımasız, nefes kesen bir dünyada yürek parçalayan bir yolculuğa çık.

    Harap olmuş yuvalarından kaçan Amicia ve Hugo güneye, yeni bölgelere ve şehirlere doğru uzun bir yolculuk yapıyor. Burada yeni bir hayata başlamayı ve Hugo'nun lanetini kontrol etmeyi deniyorlar.

    Ama Hugo'nun güçleri tekrar uyandığında aç bir sıçan seliyle ölüm ve yıkım geri dönüyor. Tekrar kaçması gereken kardeşler, kehanette geçen ve Hugo'yu kurtarmanın yolu olabilecek bir adaya bel bağlıyor.

    Çaresiz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerini kurtarmanın bedelini keşfet. Gölgelerden saldır veya ortalığı birbirine kat; birçok silah, araç ve doğaüstü güçle düşmanları ve zorlukları alt et.

    ? Ödüllü A Plague Tale: Innocence'ın devam oyunu
    ? Doğaüstü güçlerin saptırdığı çarpıcı, gerçekçi bir hikâye
    ? Araç kullan, gizlice ilerle, dövüş veya ortalığı birbirine katıp sıçanları serbest bırak
    ? Göz alıcı görsellik ve müzik bir arada

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