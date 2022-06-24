PS Plus'ın yenilenmiş servisi Türkiye'de erişime açıldı: İşte bilmeniz gereken her şey

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Bildiğiniz gibi Sony bir süredir PlayStation Plus'ın yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak duyurulan bu yeni sistem de ülkemizde erişime açıldı.

Bu Yeni Sistem Ne?

PlayStation Plus'ın bu yeni üç farklı abonelik planı sunan servisi, aslında Xbox Game Pass iile bir hayli benzer ancak Game Pass'e göre hem bazı artıları hem de bazı eksileri bulunuyor. Üç farklı paketin ilki klasik PS Plus ile aynı ancak diğer iki paket bir hayli fazla güzellik sunuyor. Kısaca bu üç farklı plan şu şekilde:

PS Plus Essential

Çevrimiçi çok oyunculu modlar, her ay indirebileceğiniz iki PS4 ve bir PS5 oyunu, özel indirimler ve daha fazlası gibi temel özelliklerle PlayStation deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

PS Plus Extra

Hem tüm PlayStation Plus Essential avantajlarının keyfini çıkarın hem de yüzlerce indirilebilir PS4 ve PS5 oyununun yer aldığı Oyun Kataloğu ile inanılmaz bir oyun deneyimi dünyasının kapılarını aralayın.

PS Plus Deluxe

Diğer planlarda sunulan PlayStation Plus avantajlarına ek olarak oyun deneme sürümlerine sahip olun ve Klasikler Kataloğu'ndaki geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan kült oyunlara erişin.

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PS Plus Yeni Fiyatlar

PS Plus Essential

1 aylık üyelik 40,00 TL

3 aylık üyelik 100,00 TL

12 aylık üyelik 240,00 TL

PS Plus Extra

1 aylık üyelik 60,00 TL

3 aylık üyelik 165,00 TL

12 aylık üyelik 400,00 TL

PS Plus Deluxe

1 aylık üyelik 70,00 TL

3 aylık üyelik 190,00 TL

12 aylık üyelik 460,00 TL

Hangi Oyunlar Var?

Serviste daha önce de söylediğimiz gibi yüzlerce oyun bulunuyor. Serviste bulunan tüm oyunları da A'dan Z'ye buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

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PS Plus'ın yenilenmiş servisi Türkiye'de erişime açıldı