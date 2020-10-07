ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi

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ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) yeni tip koronavirüsün bulaş yollarıyla ilgili bir bilgiyi Kovid-19 kılavuzuna yeniden ekledi. Kurumun geçtiğimiz ay kılavuzun taslak sürümüne eklediği ve daha sonra kaldırdığı veride, virüsün havada asılı kalan partiküller vasıtasıyla bulaşmasına yönelik uyarılar yer alıyordu. Yeniden güncellenen CDC kılavuzuna giren bilgilendirmede, koronavirüsün havada bazen saatlerce asılı kalan partiküller aracılığıyla bulaşabileceği uyarısı yer aldı.

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Koronavirüsün yaygın olarak görülmeye başladığı dönemde de gündeme gelen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) zamanında kabul ettiği fakat bunu destekleyecek yeterli veri olmadığı görüşünün belirtildiği söz konusu durumda, virüsün havda asılı kalması konusu tartışılmıştı.

CDC’nin kılavuzunda hapşırma ya da öksürme neticesinde saçılan damlacıklardan bulaşan virüsün farklı şekilde örneğin konuşma sonucu ağızdan yayılan, havada asılı kalan ve daha uzak mesafelere ulaşabilen 5 mikrondan küçük parçacıklar vasıtasıyla bulaşabileceği söyleniyor. CDC’ye göre yeterli şekilde havalandırılmamış ve kalabalık alanlar bu anlamda risk teşkil etmekte.

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Kurum, söz konusu bulaş örneklerinin çok nadir olduğunun altını çizerek sık sık el yıkamak, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak gibi mevcut korunma yöntemlerine uyulması gerektiği yönündeki hatırlatmayı da yenilemiş.

Belki de kuzey yarım kürede başlayacak kış mevsimi öncesi daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmek durumunda kalacaklara bir uyarı niteliğinde güncellenen kılavuzda halkın, sağlık çalışanlarınınkine benzer tedbirler almasının gerekli olmadığı da hatırlatılmış.

https://www.bbc.com/news/health-54435240

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