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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi

    ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Kovid-19 kılavuzunu güncelleyerek, koronavirüsün havada asılı kalan partiküller aracılığıyla da bulaşabileceği bilgisini girdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi
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    ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) yeni tip koronavirüsün bulaş yollarıyla ilgili bir bilgiyi Kovid-19 kılavuzuna yeniden ekledi. Kurumun geçtiğimiz ay kılavuzun taslak sürümüne eklediği ve daha sonra kaldırdığı veride, virüsün havada asılı kalan partiküller vasıtasıyla bulaşmasına yönelik uyarılar yer alıyordu. Yeniden güncellenen CDC kılavuzuna giren bilgilendirmede, koronavirüsün havada bazen saatlerce asılı kalan partiküller aracılığıyla bulaşabileceği uyarısı yer aldı.

    Ayrıca Bkz. "Bir fidye yazılımı saldırısı COVID-19'a yönelik klinik deneyleri yavaşlattı"

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    Koronavirüsün yaygın olarak görülmeye başladığı dönemde de gündeme gelen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) zamanında kabul ettiği fakat bunu destekleyecek yeterli veri olmadığı görüşünün belirtildiği söz konusu durumda, virüsün havda asılı kalması konusu tartışılmıştı.

    CDC’nin kılavuzunda hapşırma ya da öksürme neticesinde saçılan damlacıklardan bulaşan virüsün farklı şekilde örneğin konuşma sonucu ağızdan yayılan, havada asılı kalan ve daha uzak mesafelere ulaşabilen 5 mikrondan küçük parçacıklar vasıtasıyla bulaşabileceği söyleniyor. CDC’ye göre yeterli şekilde havalandırılmamış ve kalabalık alanlar bu anlamda risk teşkil etmekte.

    ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi
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    Kurum, söz konusu bulaş örneklerinin çok nadir olduğunun altını çizerek sık sık el yıkamak, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak gibi mevcut korunma yöntemlerine uyulması gerektiği yönündeki hatırlatmayı da yenilemiş.

    Belki de kuzey yarım kürede başlayacak kış mevsimi öncesi daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmek durumunda kalacaklara bir uyarı niteliğinde güncellenen kılavuzda halkın, sağlık çalışanlarınınkine benzer tedbirler almasının gerekli olmadığı da hatırlatılmış.



    https://www.bbc.com/news/health-54435240 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    39 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    Haa bakanların düğünlerinde virüşş asılı kalmıyor yada mitinglerde buda önemli bir bilgidir.
    Yanıtla +1
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    nucro 2 hf.
    Hep Mehmet Ceyhan aklına geliyor yok havada partikül / damlacık denince :)

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Beyazhardal 2 hf. nucro
    Şu an herkesin takmasını istemesinin sebebi a-semptomatik vakaların çokluğundan "Hasta-Vaka" örneğinde gördüğümüz gibi. Koskoca Prof gelip Respiratör hariç maskeler kurtarmaz derse toplumun ne düşünmesini bekliyorsunuz ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    balomer (Ömer Faruk Bal) 2 hf.
    paralı mekanlarda virüs bulaşmıyor ama parasız yerlerde virüs vardevlet hastanesinde bulaşır ama özelde bulaşmazdevlet okulunda bulaşır özel okulda zinhar yanaşmazcamide sizi bulur plajda yanınıza uğramaz çoooook tehlikeli çook(!)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    HEISENBERG (Walter White) 2 hf. balomer
    Kademe kademe hayat normale döndürülmeye çalışılıyor, isteyen özel kurumlar alacaklar tedbirler çevresinde işleyişlerini sürdürüyorlar. Ne yapılmalı hayat tamamen askıya mı alınmalı? Halk daha kendisini korumak için en basit tedbirleri almıyor, dezenfektan ve maske kullanımı hallice. Bez maske denen hiç bir işlevi olmayan şeyi yıkayıp yıkayıp defalarca giyiyorlar, sosyal mesafeyi hiçe sayıp iç içe dolaşıyorlar. Yönetici makamlar ne yapsın buna?
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