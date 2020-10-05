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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir fidye yazılımı saldırısı COVID-19'a yönelik klinik deneyleri yavaşlattı

    Klinik araştırmalarda kullanılmak üzere yazılım geliştiren eResearchTechnology, son iki hafta içerisinde büyük bir fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.
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    Güvenlik
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Bir fidye yazılımı saldırısı COVID-19'a yönelik klinik deneyleri yavaşlattı
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    Fidye yazılımları(Ransomware) bilişim sistemleri üzerindeki dosyalara erişimi engelleyen ve verileri geri vermek karşılığında kurbanlardan para talep eden zararlı yazılımlar. Bu saldırılara maruz kalan kişi ve kurumlar çok büyük maddi zararlar yaşayabildikleri gibi çok büyük veri sızıntıları da yaşanıyor. Maddi kaybın ötesinde bu yazılımlar hastane ve araştırma merkezleri gibi sağlık kurumlarına karşı kullanıldıklarında insan hayatlarını bile tehlikeye sokabiliyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı"

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    Yeni tip koronavirüse yönelik test, tedavi ve aşı çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli klinik araştırmalar için yazılım geliştiren bir şirket, son iki hafta içerisinde büyük bir fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. 

    eResearchTechnology'ye yapılan saldırı, iki hafta öncesinde çalışanların verilerinin fidye yazılımı tarafından kilitlendiğini fark etmeleriyle başladı. IQVIA (AstraZeneca'nın COVID-19 aşı çalışmalarını yöneten araştırma şirketi) ve Bristol Myers Squibb (hızlı sonuç  veren COVID-19 testi geliştirmeye yönelik kurulmuş bir grubun lideri) saldırının en büyük iki hedefiydi.

    eResearchTechnology, iki şirketin de veri yedeklemesi sayesinde saldırıdan az zarar gördüklerini ancak yine de bir süre araştırma hastalarının takibine kağıt ve kalem kullanarak devam etmeleri gerektiğini açıkladı.

    IQVIA ve Bristol Myers Squibb haricinde şirket, saldırının hangi kurumları ve araştırmaları etkilediğini tam olarak açıklamadı. ERT'nin yazılımları Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki ilaç denemelerinde kullanılıyor. Şirketin web sitesine göre, geçen yıl Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan denemelerin dörtte üçünde ERT yazılımlarından yararlanıldı.

    Fidye yazılımının arkasında kimin olduğu henüz kesin değil ve eResearchTechnology verileri geri alabilmek için fidye ödeyip ödemediğini de açıklamadı.

    Geçtiğimiz günlerde benzer bir fidye saldırısı Almanya'daki Düsseldorf Üniversite Kliniği'nin bilgisayar sistemlerine yapılmıştı. Yetkililer fidye yazılımına maruz kalan bilgisayarlardaki verilere erişilememesi nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini açıklamışlardı. Sağlık alanında kullanılan veri depolama sistemlerinin kritik düzeyde önem taşıdığı son günlerde bu tarz saldırılar cinayet niteliği bile taşıyabiliyorlar.
     



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 2 hf. en beğenilen
    Ya sizin ben



    İnsanlığa faydanız yok zaten. Bari faydasi olana zarar vermeyin
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hazarcep (Hazar ) 2 hf.
    Durup durur iken olmadı ya yine içeriden amatör birinin kurması yada bu casusların başka açımla onların ağa girip kurması ile oldu

    Güvenlik baştan yokmuş ki şirkette bide onların aşılarına güven
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    mantık olarak bu tarz yazılımlar orjinal yazılımın bir kopyasını zip tarzı sıkıştırma yapsa yine orjinal içerik silinmiş olsa dahi HDD içeriğinde yer alacaktır bu durumda ise kurtarıla bilinir. ama sanıyorum ki bu daha çok HDD File system değiştirme algortiması kullanan bir sistem olma ihtimali yüksek. eğer sanal makine üzerinde bu zararlı yazılım deneysel inceleme olarak nasıl şifrelendiği makine dilinde debug edilirse, haliyle bu zararlı yazılımın anti yazılımı ile içerikleri geri kazanmak olası olacaktır. uzun lafın kısası hala daha bu yazılımın çözümü yokmuş gibi haberler yapılıyorsa ortada ciddi olmayan anti virüs yazılım şirketleri söz konusu. veya kötü niyetlilerin yerini sözde iyi niyetli veri kurtarma elemanları o fiyat çok abartı biz daha ucuza sorunu çözeriz demeye getiriyorlar.
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    Jon_Kar 2 hf. en beğenilen
    Ya sizin ben



    İnsanlığa faydanız yok zaten. Bari faydasi olana zarar vermeyin
    Yanıtla +11
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