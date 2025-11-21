Giriş
    Yunanistan, Akdeniz’de yüzer nükleer enerji santrali planlıyor

    Yunanistan, Akdeniz’de yüzer nükleer santrallerle enerji güvenliğini artırmayı planlıyor. FNPP’ler ada ve kıyı topluluklarına temiz, güvenilir ve esnek enerji sağlayabilir.

    Yunanistan, Akdeniz’de yüzer nükleer enerji santrali planlıyor Tam Boyutta Gör
    Yunanistan, enerji ihtiyacını deniz üzerindeki yüzer nükleer santrallerle karşılama yolunda önemli bir adım attı. Akdeniz’de konuşlandırılması planlanan Yüzer Nükleer Santraller (Floating Nuclear Power Plants - FNPP), bölgedeki ada ve kıyı altyapısına güvenilir ve karbon salımı olmayan enerji sağlama potansiyeli taşıyor.

    Atina’da bu hafta düzenlenen toplantıda, enerji şirketleri ve sektör liderleri FNPP projelerinin ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve çevresel etkilerini ele aldı. CORE POWER, ABS Hellas ve Athlos Energy’nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, nükleer reaktörlerin deniz üzerinde konuşlandırılmasının çeşitli etkilerini değerlendirmek amacıyla PESTLE çerçevesi önerildi.

    Olgunluk düşük ama modüler reaktörler bir seçenek

    2024 yılında, deniz üzerindeki yüzer nükleer santraller için sektörün ilk kapsamlı gerekliliklerini açıklayan ABS, raporunda FNPP teknolojisinin henüz düşük olgunluk seviyesine sahip olduğunu vurgulamıştı. Öte yandan, modüler reaktör felsefesinin FNPP tasarımına başarıyla uyarlanabileceği, güvenlik ve maliyet avantajları sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca modülerlik, FNPP’nin çıktısının büyük limanların enerji ihtiyacına göre esnek biçimde ayarlanabilmesini mümkün kılıyor.

    ABS Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Direktörü Patrick Ryan, “ABS olarak hedefimiz açık: Bu dönüştürücü teknolojinin en yüksek güvenlik standartlarıyla gelişmesini sağlamak ve denizcilik endüstrisini, oyunun kurallarını değiştiren potansiyelinden yararlanacak şekilde konumlandırmak” dedi.

    CORE POWER Pazar Geliştirme Grup Başkanı Charlotte Vere, “Yunanistan, Akdeniz bölgesinde yüzen nükleer enerji üretiminde lider olma fırsatına sahip. Sektör liderlerinin bir araya geldiği bu toplantı, enerji güvenliğinin artırılması ve temiz enerjinin kullanılabilirliğinin sağlanmasına yönelik bir yolculuğun başlangıcıdır” dedi.

    Aylar önce ABS, CORE POWER ve Athlos Energy, FNPP platformlarının ada, liman ve kıyı topluluklarının enerji taleplerini karşılamadaki potansiyelini değerlendirmek için bir konsorsiyum kurmuştu. Konsorsiyum, FNPP’lerin uzaktaki bölgelerde şebeke ölçeğinde elektrik sağlamaktan limanlara emisyonsuz enerji sunmaya, tuzdan arındırma tesislerine güvenilir ve temiz enerji ulaştırmaya kadar çeşitli uygulama alanlarını araştıracak.

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

