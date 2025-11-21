Türkiye’nin ilk yüzer GES’i dahil 8 projeyle 650 MW kapasite geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli çerçevesinde, toplam 8 projeye 38 şirketten 77 başvuru yapıldı. Bu projeler Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa illerinde yer alıyor ve toplamda 650 MW kapasite yatırımcılara tahsis edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından detaylı evrak incelemeleri yapılarak yarışmaların gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

7 şehre GES yapılacak

İhale kapsamında belirlenen fiyatlar da duyuruldu. Sekiz proje için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 avro-cent, taban fiyat ise 3,25 avro-cent olarak belirlendi. Tüm yarışmalarda taban fiyat sağlanması durumunda, megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin avro olacak. Kazanan yatırımcılar, sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay boyunca serbest piyasada elektrik satışı yapabilecek, ardından ise 20 yıllık elektrik enerjisi alım süresi başlayacak.

YEKA GES-2025’in en dikkat çeken projelerinden biri Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Demirköprü Yüzer GES oldu. Proje, Manisa’daki mevcut hidroelektrik santral rezervuarına entegre edilecek ve 35 MW kapasiteye sahip olacak. Yüzer GES için 11 başvuru yapıldı. Bu yatırımın önünü açan değişiklik, geçen yıl Kıyı Kanunu’nda yapılan düzenleme ile denizler, baraj gölleri, suni ve doğal göllerde yenilenebilir enerji tesislerinin kurulabilmesini sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar kurulu gücünde 38 GW’ın aşıldığını ve 2035'te 120 GW’a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Öte yandan, rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin YEKA RES-2025 için başvurular 2 Aralık'ta alınacak.

G25-Bolu GES: 50 MW

G25-Erzurum-1 GES: 100 MW

G25-Erzurum-3 GES: 85 MW

G25-Eskişehir GES: 260 MW

G25-Kahramanmaraş GES: 40 MW

G25-Mardin GES: 40 MW

G25-Van GES: 40 MW

YG25-Demirköprü Yüzer GES: 35 MW

