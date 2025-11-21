Blue Origin, devasa New Glenn 9×4 roketiyle Starship'e rakip oluyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Blue Origin, yörünge ve Ay görevleri için daha yüksek taşıma kapasitesine sahip New Glenn roketinin süper ağır bir versiyonunu tanıttı. New Glenn 9×4 isimli yeni model, alçak Dünya yörüngesine 70 tondan fazla yük taşıyabiliyor ve 8.7 metre çapında genişletilmiş bir yük bölmesi kullanıyor.

Daha büyük tasarım, daha fazla güç

New Glenn 9×4’ün birinci aşamasında dokuz BE-4 motoru, üst aşamada ise dört BE-3U motoru bulunuyor. Bu, günümüzde kullanılan yedi artı iki motor düzenine göre önemli bir artış anlamına geliyor.

Yeni yapılandırma, New Glenn’i süper ağır sınıfa taşıyarak aracı SpaceX Starship’e daha yakın bir konuma getiriyor ve çoğu ticari roketi kapasite olarak geride bırakıyor. Hem güçlendiricinin hem de ikinci aşamanın büyümesi, görev yelpazesini genişletiyor.

New Glenn 9×4, 70 tondan fazla yükü alçak Dünya yörüngesine, 14 tondan fazla yükü doğrudan jeosenkron yörüngeye ve 20 tondan fazla yükü de ay ötesi enjeksiyona taşıyabiliyor. Böylece ticari, bilimsel ve savunma görevleri için çok daha geniş bir alan açılmış oluyor. Kıyaslama açısından Starship, alçak dünya yörüngesine 100 tondan fazla yükü taşıyaibliyor.

Ayrıca 8.7 metrelik büyük yük bölmesi, daha hacimli uyduların ve çoklu görev paketlerinin fırlatılmasına olanak sağlıyor. Blue Origin, bu tasarımın mega takımyıldız projeleri, Ay ve derin uzay görevleri ile “Golden Dome” benzeri ulusal güvenlik ihtiyaçlarını desteklemek için geliştirildiğini belirtti.

Mevcut New Glenn’e de iyileştirme geliyor

9×4 modelinin öne çıkmasına rağmen Blue Origin, mevcut 7×2 versiyonuna da performans güncellemeleri yapıldığını duyurdu. Bu yenilikler, NG-3 uçuşundan başlayarak kademeli şekilde uygulanacak.

Yedi BE-4 motorun toplam itiş gücü 3.9 milyon lbf’den 4.5 milyon lbf’ye çıkarılıyor. Şirket, BE-4 motorunun testlerde 625.000 lbf ürettiğini ve yıl sonuna kadar 640.000 lbf seviyesine ulaşacağını, soğutulmuş yakıtla 550.000 lbf’den daha yüksek değerlere çıkacağını aktardı. İkinci aşamadaki iki BE-3U motoru da güç kazanıyor. Toplam itiş 320.000 lbf’den 400.000 lbf’ye yükseliyor. Blue Origin, BE-3U’nun testlerde 211.658 lbf değerine ulaştığını bildirdi.

Bunlara ek olarak yeniden kullanılabilir yük bölmeleri, daha düşük maliyetli tank tasarımı ve iyileştirilmiş ısı koruma sistemi gibi değişiklikler de geliyor. Böylece görevler arası hazırlık süresinin azaltılması hedefleniyor.

Blue Origin, 9×4’ün 7×2’nin yerine geçmeyeceğini her iki modelin de müşterilere farklı kapasite ve zamanlama seçenekleri sunmak üzere eşzamanlı olarak kullanılacağını vurguladı.

Bu açıklama, New Glenn’in NASA’nın ESCAPADE Mars sondalarını başarıyla taşıdığı ve güçlendiricisini gemiye geri indirdiği ikinci uçuşundan yalnızca birkaç gün sonra geldi. Yeni 9×4 tasarımıyla Blue Origin, ağır yük pazarında rekabetini artırmayı ve Ay lojistik programlarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

