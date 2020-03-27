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    ABD’nin gelecek nesil saldırı helikopteri programı FARA ihalesini kazanan şirketler belli oldu

    ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Gelecek Nesil Taaruz ve Keşif Hava Aracı (FARA) programını kazanan şirketler belli oldu.Finalde Bell ve Sikorsky'nin helikopterleri yarışacak.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’nin gelecek nesil saldırı helikopteri programı FARA ihalesini kazanan şirketler belli oldu
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    ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Gelecek Nesil Taaruz ve Keşif Hava Aracı (Future Attack and Reconnaissance Aircraft-FARA) programı kapsamında finale kalan şirketler belirlendi. Bell ve Sikorsky’nin ayrı ayrı geliştireceği helikopterleri test edecek olan yetkili kurumlar, iki şirketten birinin aracına karar verecek.

    İkinci faza hak kazanan Bell ve Sikorsky, bu aşamada helikopterlerin tasarımını tamamlamak, araçları üretmek ve test etmekle görevlendirildi. FARA programının kazananı ise 2023 yılının sonbaharında düzenlenecek bir uçuş yarışmasında belirlenecek.

    Program hakkında konuşan ABD Silahlı Kuvvetleri Alımlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bruce Jette, “FARA, havacılık modernizasyonu kapsamında ordunun bir numaralı önceliğidir. Düşmanın hava savunma unsurları bertaraf etmek için ordunun ayrılmaz bir parçası olacak olan FARA, muharebe sahasındaki birliklerin taktik, stratejik ve operasyonel imkân ve kabiliyetlerini muazzam biçimde artıracaktır.” ifadelerini kullanmış.

    Ayrıca Bkz. "NASA, uzay araçlarında kullanılacak yeni itki sistemlerinin test görüntüsünü paylaştı"

    Uzmanlar, Bell ve Sikorsky’nin ihalede galip gelmesini her iki şirketin de halihazırda uçan araçlara ait tasarımları öne sürmelerine bağlıyor.

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    Sikorsky’nin Raider X adını verdiği konsept, tasarımını şirketin S-97 Raider aracından alıyor. S-97 Raider, ilk uçuşunu 2015 yılında gerçekleştiren eş eksenli ve itici pervaneye sahip bir hava aracı. Raider X ise ordunun tercihi olan GE Aviation’a ait T901-900 motoruna ev sahipliği yapmak adına halefinden %20 daha büyük.

    Geleceğin muharebe sahası, devasa şehirler

    Bell’in 360 Invictus konsepti ise şirkete ait süper-orta sınıfa ait ticari bir helikopter olan Bell 525 Relentless’in rotor sistemini baz alıyor. Ancak 360’ın rotor sistemi 525’e kıyasla daha küçük. Araçta ilave kaldırma gücü üretmesi maksadıyla bir de kanat bulunuyor. Bu sayede ana rotorların ileriye doğru harekette daha çok güç üretmesi sağlanmış.

    Ordu yetkililerine göre geleceğin muharebe sahası, devasa şehirler içinde yer alacak ve bu sebeple ihtiyaç duyulan helikopterin binalar arasında manevra yapabilmesi için rotor çapının 12.2m olması gerekiyor. Çin ve Rıusya gibi rakiplerin araçlarına mukavemet göstermesi adına ise FARA’nın 333 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

    ABD’nin gelecek nesil saldırı helikopteri programı FARA ihalesini kazanan şirketler belli oldu
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    Ordu, FARA programıyla Soğuk Savaş döneminden bu yana Amerikan ordusu envanterinde bulunan ve 2017 yılında emekliye ayrılan OH-58D Kiowa Warrior’un boşluğunu dolduracak. FARA’nın 2028 yılında göreve başlaması bekleniyor.



    https://www.flightglobal.com/helicopters/us-army-selects-bell-and-sikorsky-to-build-fara-prototypes/137538.article Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa.
    Bu işin ucu YF-23/YF-22 benzeri bir senaryoya gider.
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