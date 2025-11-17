Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya gömülü TOYGUN EOTS entegrasyonu

    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gömülü TOYGUN elektro-optik hedefleme sistemiyle donatıldı. Böylece dünyada ilk kez insansız bir araç gömülü EOTS ile donatılmış oldu.

    Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN EOTS entegrasyonu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kritik bir teknolojik eşiği daha aşarak savunma tarihinde yeni bir sayfa açtı. ASELSAN tarafından geliştirilen düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına entegre edildi ve yapılan uçuş testlerinde tam uyumla çalışarak sistemin olgunluk seviyesini kanıtladı. Böylece Türkiye, bu stratejik kabiliyete sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi.

    İnsansız platformlarda bir ilk

    Geliştirme süreci Baykar’ın öz kaynaklarıyla yürütülen KIZILELMA programında entegrasyonu tamamlanan TOYGUN Elektro‑Optik Hedefleme Sistemi (EOTS), kızılötesi bantta yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunan, düşük radar görünürlüğüne uyumlu bir gömülü sensör paketi olarak öne çıkıyor. Geleneksel platformlarda harici pod şeklinde taşınan bu tür hedefleme sistemlerinin aksine TOYGUN’un gövde içine gizlenmesi, KIZILELMA’nın düşük radar izi tasarımını bozmadan gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

    Geçtiğimiz hafta Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen iki kapsamlı uçuşta sistem farklı irtifa ve hız rejimlerinde denendi. Stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı. Entegre görev bilgisayarıyla kesintisiz veri aktarımı sağlayan TOYGUN’un, zorlu çevresel koşullarda dahi performansını koruduğu bildirildi. Test sonuçları, seri entegrasyon sürecinin önünü açan tüm teknik gereksinimlerin karşılandığını gösterdi.

    F-35 gibi 5. Nesil uçaklarda var

    Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN EOTS entegrasyonu Tam Boyutta Gör
    Bu başarı, “gömülü EOTS” teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. İnsanlı platformlarda yalnızca F‑35 gibi 5. nesil uçaklarda bulunan bu yeteneğin KIZILELMA’da hayata geçirilmesi, Türkiye’yi bu alanın öncülerinden biri konumuna taşıdı. Böylece Türkiye, gövde içine entegre elektro-optik hedefleme sistemine sahip ülkeler arasında ilk üçte yer aldı.

    KIZILELMA için özel olarak optimize edilen TOYGUN, geniş spektrumlu tarama kabiliyetleriyle 360 derece görev farkındalığı sağlıyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü IR görüntülerle uzun menzilde kara ve denizdeki hareketli stratejik hedefleri tespit edebiliyor.

    Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN EOTS entegrasyonu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmaları, platformun otonom görev kabiliyetini daha da güçlendiriyor. Bu entegrasyon, KIZILELMA’nın düşman derinliklerine fark edilmeden girip hedefi belirleyebilmesine ve lazerle işaretleyerek milli mühimmatlarını yüksek hassasiyetle kullanabilmesine olanak tanıyacak.

    Başarılı test hakkında açıklamaya yapan ASELSAN, X hesabından “Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya, Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ASELSAN TOYGUN entegre edildi. Sadece en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan bu teknoloji, dünyada ilk kez bir “insansız savaş uçağında” başarıyla görev yaptı. Bayraktar KIZILELMA'ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle birlikte Türkiye, bu stratejik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.” dedi.

    ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise “Bayraktar KIZILELMA, 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan TOYGUN ile en kritik görevleri, düşük görünürlük avantajını kaybetmeden yapabilecek. TOYGUN, yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma yetenekleriyle Bayraktar KIZILELMA'nın gücünde çarpan etkisi oluşturacak.” ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    keratokonus askerliğe engel mi kütahya şivesi nissan xtrail yorum 2 biranın etkisi ne zaman geçer kıbrıs'ta kyk yurdu çıkma olasılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum