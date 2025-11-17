Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya gömülü TOYGUN EOTS entegrasyonu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kritik bir teknolojik eşiği daha aşarak savunma tarihinde yeni bir sayfa açtı. ASELSAN tarafından geliştirilen düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına entegre edildi ve yapılan uçuş testlerinde tam uyumla çalışarak sistemin olgunluk seviyesini kanıtladı. Böylece Türkiye, bu stratejik kabiliyete sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi.

İnsansız platformlarda bir ilk

Geliştirme süreci Baykar’ın öz kaynaklarıyla yürütülen KIZILELMA programında entegrasyonu tamamlanan TOYGUN Elektro‑Optik Hedefleme Sistemi (EOTS), kızılötesi bantta yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunan, düşük radar görünürlüğüne uyumlu bir gömülü sensör paketi olarak öne çıkıyor. Geleneksel platformlarda harici pod şeklinde taşınan bu tür hedefleme sistemlerinin aksine TOYGUN’un gövde içine gizlenmesi, KIZILELMA’nın düşük radar izi tasarımını bozmadan gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen iki kapsamlı uçuşta sistem farklı irtifa ve hız rejimlerinde denendi. Stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı. Entegre görev bilgisayarıyla kesintisiz veri aktarımı sağlayan TOYGUN’un, zorlu çevresel koşullarda dahi performansını koruduğu bildirildi. Test sonuçları, seri entegrasyon sürecinin önünü açan tüm teknik gereksinimlerin karşılandığını gösterdi.

F-35 gibi 5. Nesil uçaklarda var

Tam Boyutta Gör Bu başarı, “gömülü EOTS” teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. İnsanlı platformlarda yalnızca F‑35 gibi 5. nesil uçaklarda bulunan bu yeteneğin KIZILELMA’da hayata geçirilmesi, Türkiye’yi bu alanın öncülerinden biri konumuna taşıdı. Böylece Türkiye, gövde içine entegre elektro-optik hedefleme sistemine sahip ülkeler arasında ilk üçte yer aldı.

KIZILELMA için özel olarak optimize edilen TOYGUN, geniş spektrumlu tarama kabiliyetleriyle 360 derece görev farkındalığı sağlıyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü IR görüntülerle uzun menzilde kara ve denizdeki hareketli stratejik hedefleri tespit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmaları, platformun otonom görev kabiliyetini daha da güçlendiriyor. Bu entegrasyon, KIZILELMA’nın düşman derinliklerine fark edilmeden girip hedefi belirleyebilmesine ve lazerle işaretleyerek milli mühimmatlarını yüksek hassasiyetle kullanabilmesine olanak tanıyacak.

Başarılı test hakkında açıklamaya yapan ASELSAN, X hesabından “Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya, Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ASELSAN TOYGUN entegre edildi. Sadece en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan bu teknoloji, dünyada ilk kez bir “insansız savaş uçağında” başarıyla görev yaptı. Bayraktar KIZILELMA'ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle birlikte Türkiye, bu stratejik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.” dedi.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise “Bayraktar KIZILELMA, 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan TOYGUN ile en kritik görevleri, düşük görünürlük avantajını kaybetmeden yapabilecek. TOYGUN, yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma yetenekleriyle Bayraktar KIZILELMA'nın gücünde çarpan etkisi oluşturacak.” ifadelerini kullandı.

