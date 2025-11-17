Giriş
    Yakın hava savunma sistemi MKE TOLGA’dan testlerde yüzde 100 başarı

    MKE’nin geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya’daki testlerde üstün başarı gösterdi. Yapılan testlerde hem soft-kill hem de hard-kill yetenekleri sergilendi.

    Hava savunma sistemi MKE TOLGA’dan testlerde yüzde 100 başarı Tam Boyutta Gör
    Makine ve Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya’daki Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı’nda yapılan kapsamlı testlerde, özellikle savaş alanlarında giderek daha sık görülen mini ve mikro İHA’lara karşı etkili performans sergiledi. Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde en alt seviyeyi oluşturan sistem, hem elektronik karıştırma hem de ateşli imha yeteneklerini gerçek hedefler üzerinde başarıyla ortaya koydu.

    MKE TOLGA’dan büyük başarı

    Gerçekleştirilen soft-kill denemesinde yaklaşık 3 kilometre mesafede uçan düşman dronu, sistemin radarıyla tespit edildi, elektro-optik birimlerle teşhis süreci tamamlandı ve ardından elektronik karıştırma modülleri devreye girerek hedef etkisiz hale getirildi. Bu aşama, sistemin dronları ateşli mühimmata ihtiyaç duymadan durdurabildiğini gösterdi.

    Ardından uygulanan hard-kill safhasında ise Tolga’nın iki sabit 12.7 mm, araç üzerinde monte döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm silah sistemleri kullanıldı. Özel olarak geliştirilen, parçacıklı yapısıyla hedef etrafında metal bulutu oluşturan antidron mühimmat, düşük irtifada ve yakın menzilde saldırı düzenleyen dronları yüksek isabet oranıyla imha etti. Bu mühimmat sayesinde sistem, manevra yapan küçük hedeflere karşı dahi etkin bir angajman kabiliyeti sundu.

    Sistemde yer alan kulelerin her biri, farklı menzillerdeki tehditlere karşı özelleştirilmiş:

    • 35 mm TOLGA Kule: 3.000 metreye kadar etkili
    • 20 mm TOLGA Kule: 1.000 metreye kadar etkili
    • 40 mm TOLGA Kule: 500 metreye kadar etkili
    • 12,7 mm TOLGA Kule: 300 metreye kadar etkili

    MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, testlerde kullanılan hedeflerin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaygın şekilde kullanılan dron türleriyle benzer özellikler taşıdığına dikkat çekti. Keleş, Tolga’nın komuta-kontrol, radar, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırıcılar, silah sistemleri ve özel antidron mühimmatının aynı çatı altında çalıştığı entegre bir çözüm sunduğunu vurguladı.

    Hava savunma sistemi MKE TOLGA’dan testlerde yüzde 100 başarı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin duyurduğu “Çelik Kubbe” hava savunma mimarisinin 3 bin metre ve altındaki bölümünün Tolga ile oluşturulduğunu söyleyen Keleş, dron tehditlerinin dünya genelinde hızla arttığına işaret ederek “Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu sistemler” ifadelerini kullandı.

    Son olarak Keleş, “Bugün burada, öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğunun ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide bertaraf edilmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da bize ciddi bir öz güven kazandırdı. Seri üretim için altyapı çalışmalarını tamamladık. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız” dedi.

