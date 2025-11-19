Türkiye'nin ilk ve tek silahlı mini insansız helikopteri DUMRUL envanterde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TİTRA Teknoloji’nin geliştirdiği DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter, Türkiye’nin ilk silahlı insansız helikopter platformu olarak envanterdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan yeni sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerine ek DUMRUL sistemleri tedarik edilecek. Halihazırda operasyonel olarak kullanılan platform, bu anlaşma doğrultusunda mevcut stoklardan farklı bir kuvvete teslim edilecek.

DUMRUL için imzalar atıldı

Tamamen elektrik motoruyla sessiz uçuş kabiliyeti sunan DUMRUL, özellikle yakın mesafe operasyonlarında dikkat çekici bir araç haline geliyor. 17-18 kilogram kalkış ağırlığı ile kompakt bir yapıda tasarlanan helikopter, 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın keşif ve gözetleme görevleri için optimize edilen platform, alt gövdesine entegre edilen silah sistemleriyle hedeflere etkili atış desteği sunuyor.

DUMRUL, operasyon ihtiyaçlarına göre 81/60 mm havan mühimmatı, bombaatar sistemleri veya METE Mini Füze ile donatılabiliyor. Entegre elektro-optik görüntüleme birimi, hem gündüz hem gece şartlarında hedef tespit ve takip yeteneği sağlayarak, ateş gücünü hassas yönlendirme kabiliyetiyle birleştiriyor. Bu özellikler, helikopteri kısa menzilli operasyonlarda düşük görünürlükle yüksek etkinlik sağlayan bir unsur haline getiriyor.

Dünyada ilk! Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN EOTS entegrasyonu 1 gün önce eklendi

Kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirilen DUMRUL, Türkiye’de sınıfında üretimi yapılan tek silahlı mini helikopter platformu olma özelliğini koruyor. Sessiz çalışma prensibi, hafif yapısı ve farklı mühimmatlarla uyumluluğu sayesinde güvenlik güçlerine sahada esnek, hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor.

DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter özellikleri

Azami kalkış ağırlığı: 18kg

Faydalı yük kapasitesi: 8kg

Azami irtifa: 13.200ft

Havada kalış süresi: 30+ dakika

Azami menzil: 60km

Kontrol yarıçapı: 10km

Motor: Elektrik

Uçuş modları: FPV, yarı otonom, tam otonom

Görev profilleri: Keşif, gözetleme, istihbarat

Silah desteği: 81mm havan mermisi (2 adet); METE Mini lazer güdümlü füze (2 adet); 40mm bombaatar (6 adet)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: