Türkiye'nin ilk ve tek silahlı mini insansız helikopteri DUMRUL envanterde

DUMRUL için imzalar atıldı
Tamamen elektrik motoruyla sessiz uçuş kabiliyeti sunan DUMRUL, özellikle yakın mesafe operasyonlarında dikkat çekici bir araç haline geliyor. 17-18 kilogram kalkış ağırlığı ile kompakt bir yapıda tasarlanan helikopter, 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın keşif ve gözetleme görevleri için optimize edilen platform, alt gövdesine entegre edilen silah sistemleriyle hedeflere etkili atış desteği sunuyor.
DUMRUL, operasyon ihtiyaçlarına göre 81/60 mm havan mühimmatı, bombaatar sistemleri veya METE Mini Füze ile donatılabiliyor. Entegre elektro-optik görüntüleme birimi, hem gündüz hem gece şartlarında hedef tespit ve takip yeteneği sağlayarak, ateş gücünü hassas yönlendirme kabiliyetiyle birleştiriyor. Bu özellikler, helikopteri kısa menzilli operasyonlarda düşük görünürlükle yüksek etkinlik sağlayan bir unsur haline getiriyor.
Kullanıcı talepleri doğrultusunda geliştirilen DUMRUL, Türkiye’de sınıfında üretimi yapılan tek silahlı mini helikopter platformu olma özelliğini koruyor. Sessiz çalışma prensibi, hafif yapısı ve farklı mühimmatlarla uyumluluğu sayesinde güvenlik güçlerine sahada esnek, hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor.
DUMRUL Silahlı Mini İnsansız Helikopter özellikleri
- Azami kalkış ağırlığı: 18kg
- Faydalı yük kapasitesi: 8kg
- Azami irtifa: 13.200ft
- Havada kalış süresi: 30+ dakika
- Azami menzil: 60km
- Kontrol yarıçapı: 10km
- Motor: Elektrik
- Uçuş modları: FPV, yarı otonom, tam otonom
- Görev profilleri: Keşif, gözetleme, istihbarat
- Silah desteği: 81mm havan mermisi (2 adet); METE Mini lazer güdümlü füze (2 adet); 40mm bombaatar (6 adet)