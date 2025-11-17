Giriş
    Yapay zeka destekli dron imha sistemi BLAZE, ilk testte başarıya ulaştı

    Letonya merkezli savunma girişimi Origin Robotics’in yapay zeka destekli BLAZE anti dron sistemi, hedefini ilk denemede otonom olarak takip edip etkisiz hale getirmeyi başardı.

    Letonya’dan Avrupa’nın dron savunmasına katkı: Otonom İHA BLAZE Tam Boyutta Gör
    Origin Robotics’in yeni nesil anti dron çözümü BLAZE, Letonya’da gerçekleştirilen ilk kapsamlı saha denemesinde hedefini ilk denemede başarıyla etkisiz hale getirdi. Avrupa’nın dron savunması için önemli olan BLAZE, Letonya Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor. Sistem, havadaki tehdidi tamamen otonom şekilde tespit edip izleyerek müdahale sürecini kendi başına yönetiyor.

    Düşük maliyetli otonom çözüm

    Paylaşılan görüntüler BLAZE’in hedefe doğru saniyede yedi metre hızla ilerlerken çevresel değişikliklere göre sürekli mikro ayarlamalar yaptığını ortaya koyuyor. Şirket, Letonya’nın BLAZE’in otonom yeteneklerini sahada kullanacak ilk ülke olacağını belirterek bunun Avrupa’nın “dron duvarı” olarak adlandırılan savunma hattını güçlendirmeye dönük stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

    Sistem, radar tabanlı algılamayı yapay zekayla birleştirerek tehditleri daha hassas biçimde sınıflandırıyor ve ardından bağımsız kilitlenme sürecini başlatıyor. Operatörler, sistem hedefe ulaşmadan hemen önce angajmana izin verebiliyor veya görevi iptal edebiliyor. Taşınabilir yapıda tasarlanan BLAZE, sahada yaklaşık 10 dakika içinde kurulabiliyor.

    Bu yılın başlarında tanıtılan BLAZE, şirket tarafından düşman dronlarına karşı “maliyet etkin ve modern savaş koşullarına uygun” bir çözüm olarak tanımlanıyor. BLAZE, üzerinde taşıdığı harp başlığına rağmen, hedef aldığı düşman dronlarından en az on kat daha ucuz olacak şekilde tasarlanmış durumda.  Origin Robotics, BLAZE’i NATO için “oyun değiştirici” bir teknoloji olarak tanımlıyor.

