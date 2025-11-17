Yapay zeka destekli dron imha sistemi BLAZE, ilk testte başarıya ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Origin Robotics’in yeni nesil anti dron çözümü BLAZE, Letonya’da gerçekleştirilen ilk kapsamlı saha denemesinde hedefini ilk denemede başarıyla etkisiz hale getirdi. Avrupa’nın dron savunması için önemli olan BLAZE, Letonya Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülüyor. Sistem, havadaki tehdidi tamamen otonom şekilde tespit edip izleyerek müdahale sürecini kendi başına yönetiyor.

Düşük maliyetli otonom çözüm

Paylaşılan görüntüler BLAZE’in hedefe doğru saniyede yedi metre hızla ilerlerken çevresel değişikliklere göre sürekli mikro ayarlamalar yaptığını ortaya koyuyor. Şirket, Letonya’nın BLAZE’in otonom yeteneklerini sahada kullanacak ilk ülke olacağını belirterek bunun Avrupa’nın “dron duvarı” olarak adlandırılan savunma hattını güçlendirmeye dönük stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

Sistem, radar tabanlı algılamayı yapay zekayla birleştirerek tehditleri daha hassas biçimde sınıflandırıyor ve ardından bağımsız kilitlenme sürecini başlatıyor. Operatörler, sistem hedefe ulaşmadan hemen önce angajmana izin verebiliyor veya görevi iptal edebiliyor. Taşınabilir yapıda tasarlanan BLAZE, sahada yaklaşık 10 dakika içinde kurulabiliyor.

Çin, ilk nükleer tahrikli uçak gemisini inşa ediyor 1 gün önce eklendi

Bu yılın başlarında tanıtılan BLAZE, şirket tarafından düşman dronlarına karşı “maliyet etkin ve modern savaş koşullarına uygun” bir çözüm olarak tanımlanıyor. BLAZE, üzerinde taşıdığı harp başlığına rağmen, hedef aldığı düşman dronlarından en az on kat daha ucuz olacak şekilde tasarlanmış durumda. Origin Robotics, BLAZE’i NATO için “oyun değiştirici” bir teknoloji olarak tanımlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: