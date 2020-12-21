AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı

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Bu yılın en çok beklenen multi platform oyunlarından ikisi olan Assassin’s Creed Valhalla ve Call of Duty: Black Ops Cold War'un satış sayıları açıklandı.

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SuperData'nın açıkladığı verilere göre Assassin's Creed Valhalla'nın, 1.7 milyon satış sayısını geçtiği açıklandı. Bu sayı ilk ay verilerine göre Assassin’s Creed Odyssey'den %50 daha fazla. Ancak oyun içi gelirde %62'lik bir kayıp gözlenmiş. Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed Valhalla için satışa sunulan iki kat XP satışı bu yüzden yapılmış olabilir.

Assassin's Creed Valhalla ilk ayında, Assassin'in Creed Odyssey'den iki kat fazla aktif oyuncuya sahipti. Üstelik Valhalla, Ubisoft’un şimdiye kadarki PC'de en iyi çıkış yapan oyun olmuştu.

Açıklanan bir diğer veri ise Call of Duty: Black Ops Cold War'a ait. Call of Duty: Black Ops Cold War, kasım ayında 5.7 milyon dijital sürüm satarak kendi serisinin çıkış rekorunu kırdı. Bir önceki rekortmen olan Black Ops 4'ten %7 satışlar daha fazla.

https://www.dsogaming.com/news/assassins-creed-valhalla-reportedly-sold-1-7-million-copies-at-launch/

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