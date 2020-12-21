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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı

    Bu yılın multi platform olan ve en çok beklenen oyunlarından ikisinin satışları açıklandı. Ayrıca kasım ayı için de bir tablo paylaşıldı. Detaylar haberimizde.
    17 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı
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    Bu yılın en çok beklenen multi platform oyunlarından ikisi olan Assassin’s Creed Valhalla ve Call of Duty: Black Ops Cold War'un satış sayıları açıklandı.

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    SuperData'nın açıkladığı verilere göre Assassin's Creed Valhalla'nın, 1.7 milyon satış sayısını geçtiği açıklandı. Bu sayı ilk ay verilerine göre Assassin’s Creed Odyssey'den %50 daha fazla. Ancak oyun içi gelirde %62'lik bir kayıp gözlenmiş. Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed Valhalla için satışa sunulan iki kat XP satışı bu yüzden yapılmış olabilir. 

    Assassin's Creed Valhalla ilk ayında, Assassin'in Creed Odyssey'den iki kat fazla aktif oyuncuya sahipti. Üstelik Valhalla, Ubisoft’un şimdiye kadarki PC'de en iyi çıkış yapan oyun olmuştu.

    Açıklanan bir diğer veri ise Call of Duty: Black Ops Cold War'a ait. Call of Duty: Black Ops Cold War, kasım ayında 5.7 milyon dijital sürüm satarak kendi serisinin çıkış rekorunu kırdı. Bir önceki rekortmen olan Black Ops 4'ten %7 satışlar daha fazla. 



    https://www.dsogaming.com/news/assassins-creed-valhalla-reportedly-sold-1-7-million-copies-at-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic den kuponla odysey aldım, 13 lvl a kadar geldim sıkıldım. Geçmiş bizden demek..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım "Assasin's Creed: Ekmek Kuran Çarpsın" kaç satacak...

    [spoiler=1152945654]Abi pardon ya şu ismi her duyduğumda böyle iğrenç espiriler geliyo aklıma.
    [/spoiler]
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