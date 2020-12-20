Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor

1999 yılında yayınlanan ve özellikle ülkemizde ve Amerika'da birçok hayrana sahip olan Crazy Taxi'nin devam oyunu için çıkış tarihi verildi.
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Geliştiriciliğini Team6 Game Studios'un yaptığı Taxi Chaos, aslında direkt olarak serinin devam oyunu değil. Ruhani devam oyunu demek daha doğru olur. Yani oynanış anlamında Crazy Taxi ile fazlasıyla benzer, hatta neredeyse aynı olan bir oyun. Hatta Crazy Taxi'nin yayıncısı Sega, Taxi Chaos'un Asya'da dağıtımcılığını üstleniyor. Oyunun Avrupa'daki yayıncılığını ise Mindscape üstleniyor.
Taxi Chaos'ta, aynı Crazy Taxi'de de olduğu gibi müşterilerinizi bir yerden alıp başka bir yere hızlıca ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Taxi Chaos, 23 Şubat 2021'de PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak ve açıklamaya göre oyunun orijinal Crazy Taxi'ye modern bir bakış açısı getireceği söyleniyor.
Oyun için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
https://www.vg247.com/2020/12/18/crazy-taxi-spiritual-successor-taxi-chaos/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arcade makineleri için tasarlanmış bir oyunu aynı dinamiklerle bugün pc ve konsol oyuncusuna satmaya kalkışmak en kibar tabiriyle delilik.
Edit: PC yokmuş, isabet olmuş.
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