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    Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor

    Bir zamanların en popüler oyunu olan ve özellikle Türkiye'de birçok hayranı bulunan Crazy Taxi'nin ruhani devam oyunu Şubat 2021'de yayınlanacak.
    1 gün
    6,1b
    8
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    7

    Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor
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    1999 yılında yayınlanan ve özellikle ülkemizde ve Amerika'da birçok hayrana sahip olan Crazy Taxi'nin devam oyunu için çıkış tarihi verildi.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?""

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    Geliştiriciliğini Team6 Game Studios'un yaptığı Taxi Chaos, aslında direkt olarak serinin devam oyunu değil. Ruhani devam oyunu demek daha doğru olur. Yani oynanış anlamında Crazy Taxi ile fazlasıyla benzer, hatta neredeyse aynı olan bir oyun. Hatta Crazy Taxi'nin yayıncısı Sega, Taxi Chaos'un Asya'da dağıtımcılığını üstleniyor. Oyunun Avrupa'daki yayıncılığını ise Mindscape üstleniyor.

    Taxi Chaos'ta, aynı Crazy Taxi'de de olduğu gibi müşterilerinizi bir yerden alıp başka bir yere hızlıca ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Taxi Chaos, 23 Şubat 2021'de PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak ve açıklamaya göre oyunun orijinal Crazy Taxi'ye modern bir bakış açısı getireceği söyleniyor.

    Oyun için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.vg247.com/2020/12/18/crazy-taxi-spiritual-successor-taxi-chaos/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allahını seven şu Midtown Madness'in remake ini veya devamını falan yapsın. Sırf Midtown 3 için Xbox classic almıştım malum ikinci el sitesinden. 2003te çıkan oyunu 2013te bitirmek nasip olmuştu...
    Allahını seven şu Midtown Madness'in remake ini veya devamını falan yapsın. Sırf Midtown 3 için Xbox classic almıştım malum ikinci el sitesinden. 2003te çıkan o...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet kafelerde az oynamak be. Ne efsaneydi.
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    çürükdiş (Burak Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı şeylerin anı olarak kalması gerek.
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    JagerBomb (X Y ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Crazy Taxi ile fazlasıyla benzer, hatta neredeyse aynı olan bir oyun"

    Arcade makineleri için tasarlanmış bir oyunu aynı dinamiklerle bugün pc ve konsol oyuncusuna satmaya kalkışmak en kibar tabiriyle delilik.



    Edit: PC yokmuş, isabet olmuş.
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    Can Coşkun (Can Coşkun) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyuna bu zamanda 10dk dayanabilecek varsa alnından öperim.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski müzikleriyle gelmezse oynanmaz :D
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    atari salonunda severek oynardım...
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    tobepeople 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Atari salonlarında oynardık bu oyunu uzun sürdüğü için :)
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    Ewarrr (ibrahim ardil) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sene 2021 olmuş , oyundaki grafik 2000 ler
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    Augenbling 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ewarrr
    ilk oyunu oynadığını sanmıyorum. 99 daki oyunun grafikleriyle alakası yok. genç kuşaktansın belli ki
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    Kipırs Çipırs (kipırs çipırs) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamam oyun ne olursa olsun taxi sonuçta ama, grafikler leş değil mi ya?
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    Sheva24 (omer ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    San franciscoyu bu oyunla tanimistik
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    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allahını seven şu Midtown Madness'in remake ini veya devamını falan yapsın. Sırf Midtown 3 için Xbox classic almıştım malum ikinci el sitesinden. 2003te çıkan oyunu 2013te bitirmek nasip olmuştu...
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ey gidi günler ozamanlar liseye gidiyordum
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    6133 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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