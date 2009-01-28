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Acer akıllı telefon pazarına adım atıyor, ilk model 16 Şubat'ta görücüye çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer akıllı telefon pazarına adım atıyor, ilk model 16 Şubat'ta görücüye çıkıyor
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Gateway ve Packard Bell gibi iki büyük bilgisayar üreticisinden sonra yaklaşık bir yıl kadar önce akıllı telefon üreticisi E-Ten'i de döneminde 290 milyon doları bulduğu belirtilen bir operasyonla bünyesine katan Acer, akıllı telefon pazarına adım atacağı ilk modelini duyurmya hazırlanıyor. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek GSMA Mobil Kongresinde lanse edilmesi ve pazara yeni bir soluk getirmesi beklenen ilk akıllı telefonun olası özellikleri hakkındaysa şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.


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max975 10 yıl
telefon işinde iyi para var galiba
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turguaz 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

telefon işinde iyi para var galiba


Olmazmı Seri üretime geçtikten sonra 100-200 liralık maliyete sahip (belki daha ucuza maloluyodur) ürünleri birazda marka yardımıyla 1000 tl ye satıyorlar. Kolay Para
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W@LK3R-X 10 yıl
hayırlı ve ucuz olsun :)
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MoqoKo 10 yıl

Orjinalden alıntı: W@LK3R-X

hayırlı ve ucuz olsun :)

Ve farklı
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psychemy 10 yıl
bi acer kalmıştı şimdi tam oldu.. umarım iyi birşeyler yapar da belki rekabet falan derken bizim yayarımıza olur.
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