Acer akıllı telefon pazarına adım atıyor, ilk model 16 Şubat'ta görücüye çıkıyor

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Gateway ve Packard Bell gibi iki büyük bilgisayar üreticisinden sonra yaklaşık bir yıl kadar önce akıllı telefon üreticisi E-Ten'i de döneminde 290 milyon doları bulduğu belirtilen bir operasyonla bünyesine katan Acer, akıllı telefon pazarına adım atacağı ilk modelini duyurmya hazırlanıyor. Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek GSMA Mobil Kongresinde lanse edilmesi ve pazara yeni bir soluk getirmesi beklenen ilk akıllı telefonun olası özellikleri hakkındaysa şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.