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Acer, AMD Fusion işlemcili tablet bilgisayarını Şubat ayında sunacak

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ferrari One ile AMD platformunu netbook'larda kullanmaya başlayan ve yine AMD işlemcili yeni netbook modelleriyle HD netbook konseptini yaygınlaştırmayı hedefleyen Acer, yeni nesil Fusion işlemcilerini tablet bilgisayarlarda kullanan ilk üretici olmayı hedefliyor. Digitimes'ın haberine göre Acer'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tablet, AMD'nin Brazos platformunu temel alıyor ve Fusion C-50 işlemcisini kullanıyor. Bobcat kod adlı mikroişlemci mimarisini kullanan ve DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle donatılan Fusion işlemcisinin, grafik hızlandırma ve video yetenekleri açısından kendi sınıfında performans seviyesini daha yukarılara taşıması bekleniyor.

AMD tarafından açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 9 Watt olan yeni işlemcinin, üreticilere maliyetinin 55-60 dolar olduğu belirtiliyor. Acer tarafından Şubat ayında satışa sunulması beklenen Windows 7 tabanlı yeni tablet, kablosuz iletişim için hem 3G hem de WiFi bağlantılarını destekliyor. Özel olarak hazırlanan klavyeli şarj istasyonu sayesinde dilendiği takdirde netbook olarak ta kullanılabilecek Fusion işlemcili tablete ek olarak Acer, Qualcomm Snapdragon ve Nvidia Tegra 2'li Android tabletlerini de pazara sunacak.


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sendemail 8 yıl
binaenaleyh Acer şık hareket yamış amd ile.
haber için tesekkurler.
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sendemail 8 yıl
beklemek lazım ,lakin az once samsung vıdeosunu seyrettım Mesut Kardeşin ,
samsung 1600tl ye satacakmış,samsungun ipad bilincine evrimleşmesi için 5 senesi var sanki..
apple ne yapıyorsa diğerleri voltranı olusturuyor yıne bir şey cıkmıyor ortaya.
apple,asus,dell .
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thorismund 8 yıl
Tamamen katılıyorum hocam tabletlerde grafik çıtası da yükselicek böylece...
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theyapici 8 yıl
güzel bir girişim bence
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