Acer: Amerikalı bilgisayar üreticileri 20 yıl içerisinde yok olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer'ın kurucusu Stan Shih
Dizüstü bilgisayar pazarındaki yüksek satış başarısıyla geçtiğimiz yıl Dell'i geride bırakarak HP'nin hemen ardından dünyanın en büyük ikinci büyük PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer'dan iddialı açıklamalar geldi. Firmanın kurucusu Stan Shih, Amerikalı bilgisayar üreticilerinin 20 yıl içerisinde yok olacağını, çünkü yüksek talep gören düşük maliyetli bilgisayar üretme yeteneğine sahip olmadıklarını, bu nedenle Amerikalı televizyon üreticileriyle aynı kaderi paylaşacaklarını iddia etti.
Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, 2011 yılında HP'yi de geride bırakarak en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.
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burada yargılama yapmadığımı öncelikle belirtirim. apple ı gözünüzde bu kadar büyük tutmanızın sebebi nedir? insan sömüren tekelci bir firma. verilen paranın yarısı marka ismine ödenmekte. acer hafife alınamaz. yıllarca insanları sömüren firmalara kazandıkları haksız kazançlar yetmedi mi? zamanla çökmeye mahkumlar. hp mesela. hem pahalı hemde kalitesiz ürünler üretirdi. her sefanın bir gün cefasını da çekecekleri kaçınılmazdı. çeksinler. bu nedenle daima çin ve tayvan ürünleri. samsung'da batacak. üretimi çin'e yaptırmasa o da batacak. çünkü o da abd müttefiki. bilen bilir. çok alakası var. şahsen, insanların ölmesine sebep olan ülke mallarını, zorunlu kalmadıkça kullanmamayı tavsiye ederim.
ileride pazar tamamen tayvan (asus acer msi) , g.kore (samsung lg) , japonya (sony toshiba) ve cinli (lenovo) kisaca uzakdogulu ureticilerin eline gececektir
mac mac tir acer da acer.....
+10
Sonra mezun oldum calismaya basladim 3400 liraya monster aldim. Mukemmel bilgisayardi. Her ozelligine hala hayranim icinde sim kart yuvasi bile vardi gercekten teknolojinin son noktasi. Onu da 2 yil sonra 1400 lira gibi bir ederi olan masaustu ile takas ettim.
Gelmek istedigim noktayi anlatabiliyor muyum; bilincli kullanici tercih etse bile ne oldugunu bilerek tercih eder acer i. Ve maddi acidqn gercekten de iyi bir tercih.
Ama bilgisayar kullanma keyfi acisindan dell de hp de acer da sony de batsin. Hele acer disindakilar Resmen 3 kurusluk mali 10 kurusa iteliyorlar. Acerin hic deilse kalitesi dusuk ama fiyat avantaji var digerlerine ne demeli? Servisleri ayri dert zaten.
Ozet: iyi bilgisayar alacaksan monster. Ucuz bilgisayar alacaksan acer.
Ben okuduğum 3 sayfada bunu çıkardım...