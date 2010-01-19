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Acer: Amerikalı bilgisayar üreticileri 20 yıl içerisinde yok olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
45,4b
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134
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer: Amerikalı bilgisayar üreticileri 20 yıl içerisinde yok olacak
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Acer'ın kurucusu Stan Shih

Dizüstü bilgisayar pazarındaki yüksek satış başarısıyla geçtiğimiz yıl Dell'i geride bırakarak HP'nin hemen ardından dünyanın en büyük ikinci büyük PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer'dan iddialı açıklamalar geldi. Firmanın kurucusu Stan Shih, Amerikalı bilgisayar üreticilerinin 20 yıl içerisinde yok olacağını, çünkü yüksek talep gören düşük maliyetli bilgisayar üretme yeteneğine sahip olmadıklarını, bu nedenle Amerikalı televizyon üreticileriyle aynı kaderi paylaşacaklarını iddia etti.

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, 2011 yılında HP'yi de geride bırakarak en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.


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jo_be 6 yıl
nerede o düşük maliyetli bilgisayar talep edenler? ipad iphone niye bu kadar popüler o zaman?
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zZzerk 6 yıl
Sıkıntı yok geriler ama yok olmaz çağımızın teknoloji trendinden bahsediyoruz.
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karayulun 6 yıl
minimalist
Acer ile apple markasını yanyana koymak bile apple hakaret olur..

burada yargılama yapmadığımı öncelikle belirtirim. apple ı gözünüzde bu kadar büyük tutmanızın sebebi nedir? insan sömüren tekelci bir firma. verilen paranın yarısı marka ismine ödenmekte. acer hafife alınamaz. yıllarca insanları sömüren firmalara kazandıkları haksız kazançlar yetmedi mi? zamanla çökmeye mahkumlar. hp mesela. hem pahalı hemde kalitesiz ürünler üretirdi. her sefanın bir gün cefasını da çekecekleri kaçınılmazdı. çeksinler. bu nedenle daima çin ve tayvan ürünleri. samsung'da batacak. üretimi çin'e yaptırmasa o da batacak. çünkü o da abd müttefiki. bilen bilir. çok alakası var. şahsen, insanların ölmesine sebep olan ülke mallarını, zorunlu kalmadıkça kullanmamayı tavsiye ederim.
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umtyilmz 7 yıl
gayet mantikli , gateway,compaq ve ibm simdiden yok oldular. hp de gecen sene bir ara kisisel pc uretimini birakacagini acikladiktan sonra vazgecti cekilmekten. dell de benzer bi aciklama yapmisti

ileride pazar tamamen tayvan (asus acer msi) , g.kore (samsung lg) , japonya (sony toshiba) ve cinli (lenovo) kisaca uzakdogulu ureticilerin eline gececektir
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tekcig 7 yıl
araba uzerinden dusunun ferrari her zaman ferrari olacaktir hyundai de hyundai. eminim hyundai ferrariden fazla satiyodur ama asla bir ferrari olamaz. buarada eminim ferrarinin de dunyada en cok satan araba markasi olmak gibi bir hayali yoktur.

mac mac tir acer da acer.....
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Puitu 7 yıl tekcig
tekcig

araba uzerinden dusunun ferrari her zaman ferrari olacaktir hyundai de hyundai. eminim hyundai ferrariden fazla satiyodur ama asla bir ferrari olamaz. buarada eminim ferrarinin de dunyada en cok satan araba markasi olmak gibi bir hayali yoktur.

mac mac tir acer da acer.....

+10
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
acer 5 para etmez. sakın acer hiçbir ürünü almayın ucuz diye laptop aldım. bozuk çıktı ve servisi hizmetinde hiç güzel değil. daha sonra format attığınız zaman driver bulamama sıkıntınız var. acer en pahalı laptobunu alıcağınıza başka isim yapmış orta seviyeli bir pc alın daha hayırlısı olur sizin için benden tavsiye
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nosfecagri 7 yıl
800 liraya acer aldim. 1 yil sonra 700 e sattim. Kotu bilgisayardi ama hic zarar ettirmedi. İsinmasi ayri kitlenmesi ayri klavyenin kalitesizligi ayri dert.

Sonra mezun oldum calismaya basladim 3400 liraya monster aldim. Mukemmel bilgisayardi. Her ozelligine hala hayranim icinde sim kart yuvasi bile vardi gercekten teknolojinin son noktasi. Onu da 2 yil sonra 1400 lira gibi bir ederi olan masaustu ile takas ettim.

Gelmek istedigim noktayi anlatabiliyor muyum; bilincli kullanici tercih etse bile ne oldugunu bilerek tercih eder acer i. Ve maddi acidqn gercekten de iyi bir tercih.

Ama bilgisayar kullanma keyfi acisindan dell de hp de acer da sony de batsin. Hele acer disindakilar Resmen 3 kurusluk mali 10 kurusa iteliyorlar. Acerin hic deilse kalitesi dusuk ama fiyat avantaji var digerlerine ne demeli? Servisleri ayri dert zaten.

Ozet: iyi bilgisayar alacaksan monster. Ucuz bilgisayar alacaksan acer.
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pa[TR]on 7 yıl
Bunlar artık pek bir işe yaramıyor bilgisayara gerek yok mis gibi Ipad 2 aldım ilerde kim bilir ne çıkar.
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mygeee 7 yıl
yaww gençler çok acımasız yorum yapmışlar Acer ile ilgili... Acer 90 ların sonu 2000 lerin başında dünyanın en kaliteli bilgisayarlarını üretirdi ve o zamanlar lider konumdaydı hem kalitede hem de satışda..Bugünlerde evet kaliteyi düşürdüğü bir gerçektir ama,tecrübesi ona çeki düzen vermeye yetecek düzeydedir.
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zubrowka 8 yıl
ucuza üretiyorum diye kaltesiz, tüketiciye yük olmaktan başka halta yaramayan, servisten çıkmayan, üstüne üstlük para iadesine, değişime hiç yanaşmayan, bi arızayı 5 seferde onaramayan servisle teknik destek sağlamayı ucuzluk diye adlediyosan acer, başarılısın, yoluna deavm et.
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jolawe 8 yıl
Daha ucuza kaliteli ve kronik sorunu olmayan laptoplar üretiği ve çatır çatır sattığı için acer i çekemiyorlar.
Ben okuduğum 3 sayfada bunu çıkardım...
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expolink1 9 yıl
Yahu Türkiye'de üretilen bişey yok mu? Bu esiir markayı Türkiye ye ihlas holding ilk getirdi sanıyorum... Ürün ucuz tasarım gerçekten kaba hamburger gibi birader!... Son bitane gülhaneli bir öğrenciye teknosadan almıştık da ordan biliyorum....Bence vestel devam etse daha şık ürünler görecektik!. Ha bi de gariban Ankaralı CBOX var ben de Centrino 1.6 sı var üstündeki tuşların on-off dışında 3 ü çalışmıyor üç aydan bozulmuştu!... Wirelesi güya vardı, Çözüm bilgisayarın servisi sökerken alt dış kabın kimi yerleri çatlatmıştı... Kısaca bu ucuz markaların en zayıf yönü diş plastik kısımlar... Hasıla her yönden kalite için iyi para vermek gerekiyor...
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