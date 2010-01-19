Acer: Amerikalı bilgisayar üreticileri 20 yıl içerisinde yok olacak

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Acer'ın kurucusu Stan Shih

Dizüstü bilgisayar pazarındaki yüksek satış başarısıyla geçtiğimiz yıl Dell'i geride bırakarak HP'nin hemen ardından dünyanın en büyük ikinci büyük PC üreticisi unvanını ele geçiren Acer'dan iddialı açıklamalar geldi. Firmanın kurucusu Stan Shih, Amerikalı bilgisayar üreticilerinin 20 yıl içerisinde yok olacağını, çünkü yüksek talep gören düşük maliyetli bilgisayar üretme yeteneğine sahip olmadıklarını, bu nedenle Amerikalı televizyon üreticileriyle aynı kaderi paylaşacaklarını iddia etti.

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren Acer, 2011 yılında HP'yi de geride bırakarak en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefliyor.