Acer Aspire One D255, ön-sipariş listelerindeki yerini aldı

Netbook pazarının iddialı oyuncularından Acer, Intel'in çift çekirdekli yeni Atom D550 (1.6GHz) işlemcisini kullanan Aspire One D255 modelini ön-siparişe sundu. Yaygın satışına Kasım ayı içerisinde başlanması beklenen yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan ve 1GB bellek bellek ile gelen Aspire One D255'de depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3MP entegre kamera, kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen netbook, 6 hücreli pil ile 8 saate kadar kullanım süresi vaad ediyor.

Acer Aspire One D255, yurt dışında 330 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.