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Acer Aspire One D255, ön-sipariş listelerindeki yerini aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook pazarının iddialı oyuncularından Acer, Intel'in çift çekirdekli yeni Atom D550 (1.6GHz) işlemcisini kullanan Aspire One D255 modelini ön-siparişe sundu. Yaygın satışına Kasım ayı içerisinde başlanması beklenen yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanan ve 1GB bellek bellek ile gelen Aspire One D255'de depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3MP entegre kamera, kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi ve çoklu dokunmatik touchpad gibi detaylara yer verilen netbook, 6 hücreli pil ile 8 saate kadar kullanım süresi vaad ediyor.

Acer Aspire One D255, yurt dışında 330 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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ozkank 9 yıl
Nokia'nın Booklet modelinde gps var diye biliyorum...
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Anesthesia` 9 yıl

ozkank

Nokia'nın Booklet modelinde gps var diye biliyorum...


İncelemesi varmı ?
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Batuist 9 yıl
keşke burada da aynı fiyatlardan satışa sunulsalar.. ama yok öyle değil.. satıcılara para az gelince kar marjlarını katlayarak fiyat belirliyorlar..
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artenis 9 yıl
herzamanki gibi iyi yurtdışı fiyatı.
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tanak 9 yıl
netbooklara gps de konsa iyi olur.
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16trali 9 yıl

tanak

netbooklara gps de konsa iyi olur.


Netbook'un amacı ucuz ve basit net işlemleri ve ofis programları kullanımı. Gps gibi donanımlar bu alanın dışında tutuluyor. Notebook'larda bile gps bulunmadığını düşününce netbook'lara konması imkansıza yakın. Bt yada usb olanlardan edinmek daha kolay.
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Anesthesia` 9 yıl

tanak

netbooklara gps de konsa iyi olur.


Hiç aklıma gelmemişdi. Harbi güzel olur.
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