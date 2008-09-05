Acer Aspire One satışlarının 2 milyon barajını geçmesi bekleniyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın netbook yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarına giriş yaptığı model olan Aspire One satışlarının üçüncü çeyrek sonu itibariyle yani bu sonunda 2 milyon barajını geçmesi bekleniyor. Windows XP ve Linux işletim sistemli modellerde 50$'lık indirim yapan ve modeline göre fiyatları 329$ seviyesine kadar çekilirken bu hamle ile Acer Aspire satışlarının ivme kazanması bekleniyor. Yine yapılan indirim sonrası sadece Eylül ayı içerisinde 1 milyon ünite Aspire One'ın satılması bekleniyor. 8.9" ekana ve 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisine sahip olan Aspire One için firma Acer geçtiğimiz günlerde 160GB'lık sabit diske ve 6 hücreli pile sahip olan yeni bir modeli kullanıma sunmuştu.