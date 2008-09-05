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Acer Aspire One satışlarının 2 milyon barajını geçmesi bekleniyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
23,7b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın netbook yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarına giriş yaptığı model olan Aspire One satışlarının üçüncü çeyrek sonu itibariyle yani bu sonunda 2 milyon barajını geçmesi bekleniyor. Windows XP ve Linux işletim sistemli modellerde 50$'lık indirim yapan ve modeline göre fiyatları 329$ seviyesine kadar çekilirken bu hamle ile Acer Aspire satışlarının ivme kazanması bekleniyor. Yine yapılan indirim sonrası sadece Eylül ayı içerisinde 1 milyon ünite Aspire One'ın satılması bekleniyor. 8.9" ekana ve 1.6GHz'de görev yapan Atom işlemcisine sahip olan Aspire One için firma Acer geçtiğimiz günlerde 160GB'lık sabit diske ve 6 hücreli pile sahip olan yeni bir modeli kullanıma sunmuştu.
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Korgeneral 10 yıl
Harici cd rom veya flash bellekten xp kurabilir miyim? Flashbellekten boot ile olsa ne iyi olurdu.
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EDYGL 10 yıl
bende bu mininotebook aldım memnunum almak isteyenlere tavsiye ederim
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pastperfect 11 yıl
bu tam üniversite öğrencisine gidecek bir makina hem küçük hem kullanışlı nedemişler çok kullanışlı götürgeç
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Hobo. 11 yıl

Orjinalden alıntı: pastperfect

bu tam üniversite öğrencisine gidecek bir makina hem küçük hem kullanışlı nedemişler çok kullanışlı götürgeç




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gordon01 11 yıl

Orjinalden alıntı: pastperfect

bu tam üniversite öğrencisine gidecek bir makina hem küçük hem kullanışlı nedemişler çok kullanışlı götürgeç


Ama oyun oynamak zor bunlarla
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01Mrt 11 yıl
Böyle bi şey lazım olduğunda ben Acer tercih ederdim...
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