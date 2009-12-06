Acer, Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi oldu

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin üçüncü çeyrekle ilgili yeni çalışmasına göre Acer, Dell'i geriden bırak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi oldu. Yaz dönemini kapsayan üç aylık üçüncü çeyrek dilimde toplam pazarın %13.4'üne ulaşan Acer, %12.9 pazar payına sahip Dell'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. %19.9'luk pazar payı ile açık ara önde olan HP liderliğini korurken, dördüncü sırada ise Çin'in en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun (%8.7) olduğunu görüyoruz. Tayvanlı bilgisayar üreticilerinin agresif fiyat politikaları ve sergiledikleri yüksek satış başarısı ile yükseldiklerini belirten iSuppli, yıllık bazda büyüme gösteren tek firmanın Lenovo olduğunu ve PC satışlarında %17.2 artış gösterdiğini belirtti.
Üçüncü çeyrekte HP'nin %7 büyüdüğünü belirten iSuppli, Polonya'daki fabrikasını Foxconn'a satacağını açıklayan Dell'in ise %6 kayıp yaşadığını açıkladı. iSupp'linin açıklamasına göre PC pazarındaki satışları, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %19 arttı.
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Acer yaklaşık 1 sene önce Packard Bell i satın aldı. Ondandır..
"Acer, Packard Bell'in dahil olduğu PB Holding'in %75 hissesi için 31 Ocak itibariyle 31 Milyon Euro (46 Milyon Dolar) vererek satın alma işlemini tamamladı."
Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor
donanimhaber.com/...
Artık sanırım ne yapacaklarını şaşırdılar, haber olsun diye başlıkları değiştiriyorlar.
@yekoo
Casper mı? O ne ? Yeniyomu ?
sadece notebook değil desktop konusunda da çok iyiler
TR de alienware bulmak kolay değil ama yukardaki ürünü 2 ayrı mağazada gördüm