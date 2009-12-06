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Acer, Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi oldu
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin üçüncü çeyrekle ilgili yeni çalışmasına göre Acer, Dell'i geriden bırak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi oldu. Yaz dönemini kapsayan üç aylık üçüncü çeyrek dilimde toplam pazarın %13.4'üne ulaşan Acer, %12.9 pazar payına sahip Dell'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. %19.9'luk pazar payı ile açık ara önde olan HP liderliğini korurken, dördüncü sırada ise Çin'in en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun (%8.7) olduğunu görüyoruz. Tayvanlı bilgisayar üreticilerinin agresif fiyat politikaları ve sergiledikleri yüksek satış başarısı ile yükseldiklerini belirten iSuppli, yıllık bazda büyüme gösteren tek firmanın Lenovo olduğunu ve PC satışlarında %17.2 artış gösterdiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekte HP'nin %7 büyüdüğünü belirten iSuppli, Polonya'daki fabrikasını Foxconn'a satacağını açıklayan Dell'in ise %6 kayıp yaşadığını açıkladı. iSupp'linin açıklamasına göre PC pazarındaki satışları, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %19 arttı.


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pc-memo 9 yıl
lenovo diyorum başka bişey demiorum :)
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canhantas 9 yıl
Hali hazırda Acer 6935G kullanıcısıyım ve 30dakika önce Lenovo SL500 sipariş ettim :D tercihlerimi doğru yapıyorum sanırım.
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sahafiec 9 yıl
Acer yıllardan beri bu konuda azimli çalışmanın meyvelerini topluyor şimdi.
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©hosen 9 yıl
Toshiba ve Asus ne yapıyor bu arda çok merak ettim.
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posıtıve 9 yıl
nerede o carbonium kasalı ibm ler eskitemezlerdi şimdi hepsi piano black nasıl çizilip aşınsam diye bakıyor[>:]
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fx57 9 yıl
@OverClocKing, son haber iSuppli tarafından yapılan çalışma için hazırlanmıştır ve ilgili pazar paylarını da içermektedir ;)
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muratti 9 yıl
Packard Bell'de kasasını baya düzeltti sanırım Acer ile ticari bağları var iki firmada çok iyi yolda ...
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OverClocK1ng 9 yıl
muratti

Packard Bell'de kasasını baya düzeltti sanırım Acer ile ticari bağları var iki firmada çok iyi yolda ...


Acer yaklaşık 1 sene önce Packard Bell i satın aldı. Ondandır..

"Acer, Packard Bell'in dahil olduğu PB Holding'in %75 hissesi için 31 Ocak itibariyle 31 Milyon Euro (46 Milyon Dolar) vererek satın alma işlemini tamamladı."
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yekoo 9 yıl
aaa olurmu hani casper nerde yaa :)
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OverClocK1ng 9 yıl
Bu eski bir haber değilmiydi ?


Dell'i geride bırakan Acer, en büyük PC üreticisi olmayı hedefliyor
donanimhaber.com/...

Artık sanırım ne yapacaklarını şaşırdılar, haber olsun diye başlıkları değiştiriyorlar.


@yekoo

Casper mı? O ne ? Yeniyomu ?
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editortr 9 yıl
ben acer notebookların kasasını sevmiyorum...
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CaSsErDoDo 9 yıl
adamlar yapıyorlar abi kalite ile ucuzlugu bir araya getiriyorlar
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Menow 9 yıl
Lenovo da şu anda fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor. ÖZellikle SL500 ün özelliklerine göre fiyatları çok cezbedici...
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M0rbid Desire 9 yıl
Kesinlikle laptop sadece acer alınır ne derseniz deyin.. Diğer markalar ya fıs. yada pahalı helal olsun ACER tebrikler
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Confusion 9 yıl

M0rbid Desire

Kesinlikle laptop sadece acer alınır ne derseniz deyin.. Diğer markalar ya fıs. yada pahalı helal olsun ACER tebrikler


sadece notebook değil desktop konusunda da çok iyiler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


TR de alienware bulmak kolay değil ama yukardaki ürünü 2 ayrı mağazada gördüm
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