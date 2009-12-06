Acer, Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi oldu

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin üçüncü çeyrekle ilgili yeni çalışmasına göre Acer, Dell'i geriden bırak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi oldu. Yaz dönemini kapsayan üç aylık üçüncü çeyrek dilimde toplam pazarın %13.4'üne ulaşan Acer, %12.9 pazar payına sahip Dell'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. %19.9'luk pazar payı ile açık ara önde olan HP liderliğini korurken, dördüncü sırada ise Çin'in en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nun (%8.7) olduğunu görüyoruz. Tayvanlı bilgisayar üreticilerinin agresif fiyat politikaları ve sergiledikleri yüksek satış başarısı ile yükseldiklerini belirten iSuppli, yıllık bazda büyüme gösteren tek firmanın Lenovo olduğunu ve PC satışlarında %17.2 artış gösterdiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekte HP'nin %7 büyüdüğünü belirten iSuppli, Polonya'daki fabrikasını Foxconn'a satacağını açıklayan Dell'in ise %6 kayıp yaşadığını açıkladı. iSupp'linin açıklamasına göre PC pazarındaki satışları, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %19 arttı.