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Acer eMachines EL1352-H22C Masaüstü Bilgisayar

Acer, eMachines EL1352-H22C adını verdiği masaüstü bilgisayarını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Acer, eMachines EL1352-H22C adını verdiği masaüstü bilgisayarını tanıttı. Acer'ın yeni masaüstü bilgisayarında işlemci olarak AMD'nin giriş seviyesi işlemcileri arasında yer alan ve 2.7 GHz işlem hızına sahip olan Athlon II X2 215 modeli kullanılıyor. Sistem belleğinin 2GB olarak belirlendiği bilgisayarda, depolama alanı için 320 GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor. Grafik işlemcileri için NVIDIA GeForce 6150SE tercih edilirken, eMachines EL1352-H22C modelinde DVD yazıcı, kart okuyucu gibi bileşenler standart olarak sunuluyor.

Windows 7 işletim sistemi ile satılacak olan Acer eMachines EL1352-H22C masaüstü bilgisayarların fiyatı 432$ olarak açıklandı.


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