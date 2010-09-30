Acer, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı Aspire AZ3100-U3072'yi satışa sunuyor.

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticileri arasında yer alan Acer, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını satışa sunuyor. Acer'ın Aspire serisi altında üreteceği bilgisayar AZ3100-U3072 kod adına sahip olacak.

Acer'ın 2.0 Ghz işlemc hızına sahip AMD Athlon II 170u işlemciye yer verdiği bilgisayar, 21.5 inç'lik Full HD çözünürlüklü panele sahip. Sistem belleğinin 3 GB, depolama alanının 500 GB olarak belirlendiği Acer Aspire AZ3100-U3072'de NVIDIA GeForce 9200 ekran kartına yer verilmiş.

Acer yeni panel bilgisayarında web kamerası, DVD sürücü, Gigabit Ethernet, WiFi,1 adet HDMI portu, stereop hoparlörler gibi bileşenlere standart olarak yer vermiş ve kullanıcılara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'u sunmuş.

Acer, Aspire serisi altında ürettiği hepsi bir arada bilgisayarı AZ3100-U3072'yi 599$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak