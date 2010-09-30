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Acer, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı Aspire AZ3100-U3072'yi satışa sunuyor

Acer, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı Aspire AZ3100-U3072'yi satışa sunuyor.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticileri arasında yer alan Acer, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarını satışa sunuyor. Acer'ın Aspire serisi altında üreteceği bilgisayar AZ3100-U3072 kod adına sahip olacak.

Acer'ın 2.0 Ghz işlemc hızına sahip AMD Athlon II 170u işlemciye yer verdiği bilgisayar, 21.5 inç'lik Full HD çözünürlüklü panele sahip. Sistem belleğinin 3 GB, depolama alanının 500 GB olarak belirlendiği Acer Aspire AZ3100-U3072'de NVIDIA GeForce 9200 ekran kartına yer verilmiş.

Acer yeni panel bilgisayarında web kamerası, DVD sürücü, Gigabit Ethernet, WiFi,1 adet HDMI portu, stereop hoparlörler gibi bileşenlere standart olarak yer vermiş ve kullanıcılara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'u sunmuş.

Acer, Aspire serisi altında ürettiği hepsi bir arada bilgisayarı AZ3100-U3072'yi 599$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak


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devilonur 8 yıl
oyun hariç kişiselihtiyaçların hemen hemen hepsini karşılayabilecek bir pc.Fiyatını görünce ben de şaşırmadım değil açıkçası.en azından 1000$ civarı bir fiyat bekliyorsum.Acer yine tüketicinin ilgisini çekebilecek bir ürün satışa sunacak.media center pc si almayı düşünenler için çok iyi bir seçenek ama İş oyuna gelince malesef çuvallıyor..
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Batuist 8 yıl
Tam ekran kartını çok düşük koymuşlar derken fiyatını görünce şaşırdım.. Böyle hepsi bir arada formundaki bir PC için çok güzel bir fiyatı var.. yinede 100$ fazla verip daha iyi ekran kartına sahip bir modeli tercih ederdim.. Çünkü bu tip bir PC başında aile üyeleri bir araya gelice oyun oynamak isterler ama bu cihazla hayal kırıklığına uğrarlar.. o yüzden sadece ineternete girmek amaçlı düşülmüş olsa gerek..
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