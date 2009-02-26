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Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
104,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
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Nvidia'nın Ion platformuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'dan onay alan firmanın netbook ve nettop sistemlerde kullanılması hedeflenen yeni platformunu ikinci çeyrekte duyurması beklenirken, üreticiler de Ion tabanlı sistemler için hazırlıklarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın, Ion tabanlı yeni bir sistem üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Acer'ın Hornet isimli nettop sistemiyle ilgili ilk görseller elimize ulaştı. Firmanın VESA PC formundaki yeni sistemi tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Acer'ın nettop segmenti için hazırlandığı yani daha çok oturma odalarında kullanılmak üzere tasarladığı Hornet isimli yeni sistem belirttiğimiz üzere Nvidia'nın Ion platformunu temel alıyor. Teknik detayları hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmayan nettop bilgisayarda tek ve/veya çift çekirdekli Atom işlemcilerin kullanılması beklenirken sisteme Nvidia'nın DirectX 10 desteği sunan, belli çözünürlük ve kalite ayarlarında günümüz modern oyunlarını oynatabilen ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GeForce 9400M yonga seti yataklık edecek.

Özel tasarımı sayesinde dileyen kullanıcıların monitör ve LCD TV'lere monte ederek dileyenlerin ise masaüstü sistem olarak kullanabileceği Acer Hornet, belirttiğimiz gibi Full HD video desteği sunacak ve video oynatıcısı olarak ta değerlendirilebilecek. Ayrıca Acer, Hornet ile birlikte 16x paralel işlemcili entegre grafik işlemcisini kablosuz oyun kontrolcüleri ile destekleyerek Wii tarzı oyun deneyimi sunmayı hedefleyecek. Acer'ın gün ışığına çıkan ilk görsellerini yayımladığımız Nvidia Ion tabanlı yeni sistemi Hornet ile ilgili detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Acer Hornet; Nvidia Ion tabanlı nettop bilgisayar
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charpan 10 yıl
Bu haber, hem The Inquirer'da hem de Gizmodo'da alıntılanmış. Donanım Haber artık dünya çapında tanınıyor. Tebrikler :)
İlgili bağlantılar: theinquirer.net/... i.gizmodo.com/...
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StreamRolleR 10 yıl
acer her zaman iyi ürünler yapar
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s3ma 10 yıl
cok kibar:D:D
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tanak 10 yıl
monitorun arkasına gizlenmesi çok hoş
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
şu beyaz kumandayı anlamaktan güçlük çekiyorum mause görevini yapiyor annadım kadaryla
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max975 10 yıl
çok şık birşey ama
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