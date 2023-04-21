Eşsiz kasasıyla ekstrem oyuncu bilgisayarı: Acer Predator Orion X

Tam Boyutta Gör Acer’ın yeni oyuncu bilgisayar modeli Predator Orion X, Intel Core i9-13900KS işlemci, Nvidia RTX 4090, 64GB DDR5 RAM, 2TB depolama ile geliyor. Peki, Acer Predator Orion X’in fiyatı ne kadar? İşte Acer’ın ekstrem seviye sisteme sahip oyuncu PC’si:

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Acer Predator Orion X özellikleri

Tam Boyutta Gör Acer Predator Orion X’in kasası zone 1, zone 2, zone 3 olarak üç kısma ayrılmış. Zone 1, kasanın büyük bir bölümünü kaplıyor ve işlemci, bellek, NVMe SSD’leri barındırıyor. Zone 2, ekran kartını ve ek depolama yuvalarını barındırıyor. Zone 3, soğutmaya ayrılmış.

Bilgisayar, Intel Core i9-13900KS işlemciyle geliyor ancak Core i7-13700K veya biraz daha uygun bir seçenek olan Core i5-13600K işlemcisini de tercih edebiliyorsunuz. Nvidia GeForce 4070 Ti, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4090, ekran kartı seçenekleriniz arasında.

64GB DDR5 RAM (5600 MT/s) ve 2TB M.2 SSD ile gelen PC, WiFi 6E ve 2.5G Ethernet ile geliyor. Önde 1 adet Type-C portu, 1 adet USB 3.2 Gen1 Type-A portu, 3.5mm kulaklık girişi yer alırken, arkada 1 adet USB-C portu, 3 adet USB 3.2 Gen2 Type-A1 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve RJ45 Ethernet girişi yer alıyor.

Acer Predator Orion X fiyatı

Acer Predator Orion X, 2500 euro fiyat etiketiyle Eylül 2023’te satışa sunulacak.

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