Eşsiz kasasıyla ekstrem oyuncu bilgisayarı: Acer Predator Orion X

Acer Predator Orion X özellikleri
Bilgisayar, Intel Core i9-13900KS işlemciyle geliyor ancak Core i7-13700K veya biraz daha uygun bir seçenek olan Core i5-13600K işlemcisini de tercih edebiliyorsunuz. Nvidia GeForce 4070 Ti, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4090, ekran kartı seçenekleriniz arasında.
64GB DDR5 RAM (5600 MT/s) ve 2TB M.2 SSD ile gelen PC, WiFi 6E ve 2.5G Ethernet ile geliyor. Önde 1 adet Type-C portu, 1 adet USB 3.2 Gen1 Type-A portu, 3.5mm kulaklık girişi yer alırken, arkada 1 adet USB-C portu, 3 adet USB 3.2 Gen2 Type-A1 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve RJ45 Ethernet girişi yer alıyor.
Acer Predator Orion X fiyatı
Acer Predator Orion X, 2500 euro fiyat etiketiyle Eylül 2023’te satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)