Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk oyun sektörünün fotoğrafı çekildi: İşte en çok oynanan oyunlar ve dahası

    Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu, Türk oyuncuların alışkanlıklarından en çok neleri oynadığına kadar detaylı bir analiz sunuyor.
    Oy Ver
    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör
    Gaming in Turkey tarafından düzenli olarak yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu’nun bu yılki sayısında önemli detaylara yer verildi. Rapora göre Türkiye’deki oyun sektörüne yapılan yatırımlar ciddi bir şekilde artamaya devam ederken artan kur nedeniyle yükselen oyun fiyatlarının satın alımları ve harcamaları olumsuz etkilediğinden söz ediliyor.

    Yatırımlar artıyor

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör
    Paylaşılanlara göre 2021'de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolarlık yatırım yapılırken 2022'de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Gaming in Turkey kurucusu Ozan Aydemir, "Oyun sektörüne yön veren ana etmen yine 'mobil' oldu” dedi. Raporda ekonomik etmenlerin oyuncu davranışlarını olumsuz etkilediğinin altı çiziliyor. 2021’de 8.9 TL olan ortalama Dolar kurunun 2022’de 16.58 TL'ye yükseldiği, PC ve konsol platformlarında yeni çıkan büyük oyunların 800 – 1500 TL gibi fiyat etiketlerine sahip olduğu ve bu nedenle bazı oyuncuların PlayStation Plus, Xbox Game Pass gibi abonelik sistemlerine yöneldiği aktarılıyor.

    Türk oyun sektörü

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör
    Raporda hyper-casual oyunlar yavaş yavaş trend olmaktan çıkarak yerini casual ve midcore-casual oyunlara bırakmış olduğu söyleniyor. Öte yandan Battle Royale, FPS, Yarış, Spor Strateji ve MOBA oyun türleri hala en popüler türler olarak yerlerini koruyor. Buna göre Türkiye 2022'de mobilde; Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2 ve benzeri oyunları tercih ederken PC ve konsollara baktığımızda; God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, VALORANT, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Türk oyun sektörü önemli de bir yara aldı. Türkiye, 2021 yılında sektör değeri bakımından dünya sıralamasında 18. konumdayken 2022 yılında ise çok ciddi bir gerileme ile 30. sıraya düştü. Toplam hasılat da neredeyse yarı yarıya düşerek 625 milyon dolara geriledi. Son olarak, geçtiğimiz yıl 42 milyon olan Türkiye'deki toplam oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı. Türkiye'deki oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadın. 18-24 yaşın yüzde 27'si, 25-34 yaşın yüzde 38'i, 35-44 yaşın yüzde 30'u, 45-54 yaşın yüzde 4'ü, 55-64 yaşın yüzde 1'i oyun oynuyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 54 ile geçen yıl olduğu gibi puzzle-trivia-kelime oyunları olurken, kart oyunları yüzde 52 ile ikinci, aksiyon-macera oyunları ise yüzde 46 ile 3'üncü sırada bulunuyor.

    2022'de en çok oynanan PC oyunları

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör

    1. Among Us
    2. ARK: Survival Evolved
    3. Apex Legends
    4. Black Desert Online
    5. Bloons TD 6
    6. Brawlhalla
    7. Call of Duty: Black Ops 4
    8. CP2077
    9. CS:GO
    10. Dark Souls III
    11. DayZ
    12. Dead by Daylight
    13. Don't Starve Together
    14. Dota 2
    15. Dying Light
    16. Elden Ring
    17. Euro Truck Simulator 2
    18. FIFA 2022
    19. Fortnite
    20. Football Manager 2022

    2022'de en çok oynanan konsol oyunları

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör

    1. A Plague Tale: Requiem
    2. Animal Crossing: New Horizons
    3. Apex Legends
    4. Babylon's Fall
    5. Battlefield 2042
    6. Call of Duty Modern Warfare II
    7. Call of Duty: Black Ops Cold War
    8. Call of Duty: Vanguard
    9. Dying Light 2 Stay Human
    10. eFootball 2022
    11. Elden Ring
    12. F1 2021
    13. F1 2022
    14. Fall Guys
    15. FIFA 22
    16. FIFA 23
    17. Fortnite
    18. Forza Horizon 5
    19. Genshin Impact
    20. Ghostwire: Tokyo

    2022'de en çok oynanan mobil oyunları

    İşte Türkiye'de en çok oynanan oyunlar ve dahası Tam Boyutta Gör

    1. PUBG Mobile
    2. 101 Yüzbir Okey Plus
    3. Garena Free Fire
    4. Mobile Legends: Bang Bang
    5. Candy Crush Saga
    6. Roblox
    7. Clash of Clans
    8. Lords Mobile: Kingdom Wars
    9. Evony: The King's Return
    10. Pokémon GO
    11. Jackpot Magic Slots & Casino
    12. Rise of Kingdoms
    13. Fun 101 Okey
    14. State of Survival: Zombie War
    15. Zynga Poker Texas Hold'em
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    KiLLeR© 21 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jetta 1.2 tsi yorum seat leon paket sıralaması kızgınlık yumurtası kafesten alınmalı mı prizli powerbank lustral kullanıp memnun kalanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız