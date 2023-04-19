Türk oyun sektörünün fotoğrafı çekildi: İşte en çok oynanan oyunlar ve dahası

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2022'de en çok oynanan PC oyunları
- Among Us
- ARK: Survival Evolved
- Apex Legends
- Black Desert Online
- Bloons TD 6
- Brawlhalla
- Call of Duty: Black Ops 4
- CP2077
- CS:GO
- Dark Souls III
- DayZ
- Dead by Daylight
- Don't Starve Together
- Dota 2
- Dying Light
- Elden Ring
- Euro Truck Simulator 2
- FIFA 2022
- Fortnite
- Football Manager 2022
2022'de en çok oynanan konsol oyunları
- A Plague Tale: Requiem
- Animal Crossing: New Horizons
- Apex Legends
- Babylon's Fall
- Battlefield 2042
- Call of Duty Modern Warfare II
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Call of Duty: Vanguard
- Dying Light 2 Stay Human
- eFootball 2022
- Elden Ring
- F1 2021
- F1 2022
- Fall Guys
- FIFA 22
- FIFA 23
- Fortnite
- Forza Horizon 5
- Genshin Impact
- Ghostwire: Tokyo
2022'de en çok oynanan mobil oyunları
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- Lords Mobile: Kingdom Wars
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)