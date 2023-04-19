Türk oyun sektörünün fotoğrafı çekildi: İşte en çok oynanan oyunlar ve dahası

Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu, Türk oyuncuların alışkanlıklarından en çok neleri oynadığına kadar detaylı bir analiz sunuyor.