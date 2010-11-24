Acer'dan 3D destekli dizüstü bilgisayar; AS5745

Bilgisayar pazarının en önemli isimlerinden olan Tayvanlı Acer, AS5745 ismini verdiği 15.6 inçlik yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Acer'ın son bilgisayarı, Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini destekleyen ekranı ile kullanıcılara taşınabilir bilgisayarlarında 3 boyutlu içerikleri görüntüleyebilme imkanı sunuyor.

İlk olarak Japonya'da satışa sunulacak olan bilgisayarın yaklaşık 1200 dolardan daha düşük satış fiyatına sahip olacağı belirtilen başlangıç modelinde 2,53GHz frekansında çalışan Core i5-460M işlemci, 4GB'lık RAM, 640GB'lık depolama birimi, 1.3 MP'lik internet kamerası; kablosuz bağlantı için Bluetooth ve Wi-Fi b/g/n desteği ile HDMI çıkışı bulunuyor. Kutu içeriğinde 3D Vision gözlüğünün de bulunduğu bilgisayar, 64bitlik Windows 7 işletim sistemiyle geliyor.

Bilgisayarın, 3 Aralık'ta raflardaki yerini alması bekleniyor.