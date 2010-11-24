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Acer'dan 3D destekli dizüstü bilgisayar; AS5745

8 yıl
9,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Acer'dan 3D destekli dizüstü bilgisayar; AS5745
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Bilgisayar pazarının en önemli isimlerinden olan Tayvanlı Acer, AS5745 ismini verdiği 15.6 inçlik yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Acer'ın son bilgisayarı, Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini destekleyen ekranı ile kullanıcılara taşınabilir bilgisayarlarında 3 boyutlu içerikleri görüntüleyebilme imkanı sunuyor.

İlk olarak Japonya'da satışa sunulacak olan bilgisayarın yaklaşık 1200 dolardan daha düşük satış fiyatına sahip olacağı belirtilen başlangıç modelinde 2,53GHz frekansında çalışan Core i5-460M işlemci, 4GB'lık RAM, 640GB'lık depolama birimi, 1.3 MP'lik internet kamerası; kablosuz bağlantı için Bluetooth ve Wi-Fi b/g/n desteği ile HDMI çıkışı bulunuyor. Kutu içeriğinde 3D Vision gözlüğünün de bulunduğu bilgisayar, 64bitlik Windows 7 işletim sistemiyle geliyor.

Bilgisayarın, 3 Aralık'ta raflardaki yerini alması bekleniyor.

Acer'dan 3D destekli dizüstü bilgisayar; AS5745
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ozkan_tpc 8 yıl
3D nin mobil aygıtlarda yaygınlaştığını görmek güzel. üstelik uygun fiyata.
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hasskabal 8 yıl
iyide ekran kartı nedir?
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